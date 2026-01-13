https://ukraina.ru/20260113/1074247381.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут пробиться в Купянск, но пытаются оставить Белгород без света

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут пробиться в Купянск, но пытаются оставить Белгород без света

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

Не имея достаточных сил и средств, чтобы пробиться в городскую черту Купянска, ВСУ для обозначения своего присутствия в центре города продолжают контратаковать, действуя мелкими штурмовыми группами. Накануне противник предпринял безуспешную попытку установки при помощи беспилотника на здании городской администрации. Флаг и беспилотник уничтожены. Об этом оперативно сообщили в Минобороны РФ и подтвердили видеокадрами.Стремление противника перехватить тактическую инициативу постепенно угасает. Это подтверждают информационные ресурсы украинской армии. Вот уже несколько дней не публикуется и не озвучивается "переможных" новостей о "зачистке 90% Купянска". На наших картах, составленных на основе видеозаписей с привязкой к местности, российские подразделения группировки войск "Запад" по-прежнему контролируют микрорайон Юбилейный до городского кладбища (за ним лес), весь центр, включая железнодорожные станции Купянск-Южный и Эстакадный, а также всю северо-западную часть. Ситуация на правом берегу Оскола больше напоминает "слоенный пирог", причем достаточно тонкий. Группы противника прячутся в подвалах и частном секторе. Зато отмечается значительный рост применения российских FPV-дронов.Судя по всему, украинское командование вновь не рассчитало баланс сил и средств для ведения решительного наступления в Купянской агломерации, уповая на авось, при мощной медийной поддержке. На мой взгляд, идея повторного захвата Купянска настолько увлекла Зеленского и украинских генералов, что решили действовать нахрапом, особенно на фоне потери Красноармейско-Димитровской агломерации. Тем более пошла информация, что сил у наших войск группировки "Запад" на правом берегу Оскола маловато. Однако оперативно переброшенные сюда дополнительные расчеты БПЛА Центра "Рубикон" основательно потрепали и лишили возможности противнику прочно закрепиться на правобережье Оскола.Тем временем, наши штурмовики в результате тактического маневра взяли Подолы и Куриловку, загнав противника в небольшой лес, где идет его истребление. Согласно предоставленным кадрам с геолокацией, наши закрепились в Куриловке, закрыв "карман" со стороны Подолов. В подтверждение этого бойцы ВС РФ подняли триколор здесь. Продолжаются упорные бои в районе основного узла обороны ВСУ на этом участке-Купянск-Узловой. Активно работает наша дальнобойная артиллерия и РСЗО.Окончательно потеряв оперативно-тактическую инициативу на Харьковском направлении, киевский режим продолжает наносить ракетно-дроновые удары по Белгородской области. В ночь с 8 на 9 января был нанесен комбинированный удар тяжелыми ударными дронами и ракетами РСЗО "Хаймарс". Существенно пострадали объекты энергообеспечения. Пожалуй, впервые, Белгород и близлежащие к городу населенные пункты погрузились во тьму. Был отключен свет, прекратилась подача воды и тепла, не работал интернет.Глава региона Вячеслав Гладков заявил о катастрофических потерях энергомощностей и перевёл ликвидацию последствий в ежедневный режим. Напомним, электро и теплоснабжения были временно лишены около 600 тысяч человек, водоснабжения – примерно 200 тысяч. Несмотря на принимаемые меры, которые глава региона назвал "колоссальными", и огромную помощь региону, Гладков констатировал, что решить проблему полностью и в одночасье невозможно. Губернатор сразу обозначил принцип ответственности власти за действия в критических ситуациях.В течение нескольких дней осуществлялся подвоз воды и топлива, а также постоянный контроль за подключением, запуском и работой резервных генераторов на критически важных объектах. Для оперативной помощи была организована работа мобильных групп энергетиков от ресурсоснабжающих организаций, которые помогали с запуском оборудования.На данный момент в большинстве районах Белгорода ситуация стабилизирована. Стоит отметить героическую и слаженную работу коммунальщиков по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

