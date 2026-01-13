Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут пробиться в Купянск, но пытаются оставить Белгород без света - 13.01.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут пробиться в Купянск, но пытаются оставить Белгород без света
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Не имея достаточных сил и средств, чтобы пробиться в городскую черту Купянска, ВСУ для обозначения своего присутствия в центре города продолжают контратаковать, действуя мелкими штурмовыми группами. Накануне противник предпринял безуспешную попытку установки при помощи беспилотника на здании городской администрации. Флаг и беспилотник уничтожены. Об этом оперативно сообщили в Минобороны РФ и подтвердили видеокадрами.Стремление противника перехватить тактическую инициативу постепенно угасает. Это подтверждают информационные ресурсы украинской армии. Вот уже несколько дней не публикуется и не озвучивается "переможных" новостей о "зачистке 90% Купянска". На наших картах, составленных на основе видеозаписей с привязкой к местности, российские подразделения группировки войск "Запад" по-прежнему контролируют микрорайон Юбилейный до городского кладбища (за ним лес), весь центр, включая железнодорожные станции Купянск-Южный и Эстакадный, а также всю северо-западную часть. Ситуация на правом берегу Оскола больше напоминает "слоенный пирог", причем достаточно тонкий. Группы противника прячутся в подвалах и частном секторе. Зато отмечается значительный рост применения российских FPV-дронов.Судя по всему, украинское командование вновь не рассчитало баланс сил и средств для ведения решительного наступления в Купянской агломерации, уповая на авось, при мощной медийной поддержке. На мой взгляд, идея повторного захвата Купянска настолько увлекла Зеленского и украинских генералов, что решили действовать нахрапом, особенно на фоне потери Красноармейско-Димитровской агломерации. Тем более пошла информация, что сил у наших войск группировки "Запад" на правом берегу Оскола маловато. Однако оперативно переброшенные сюда дополнительные расчеты БПЛА Центра "Рубикон" основательно потрепали и лишили возможности противнику прочно закрепиться на правобережье Оскола.Тем временем, наши штурмовики в результате тактического маневра взяли Подолы и Куриловку, загнав противника в небольшой лес, где идет его истребление. Согласно предоставленным кадрам с геолокацией, наши закрепились в Куриловке, закрыв "карман" со стороны Подолов. В подтверждение этого бойцы ВС РФ подняли триколор здесь. Продолжаются упорные бои в районе основного узла обороны ВСУ на этом участке-Купянск-Узловой. Активно работает наша дальнобойная артиллерия и РСЗО.Окончательно потеряв оперативно-тактическую инициативу на Харьковском направлении, киевский режим продолжает наносить ракетно-дроновые удары по Белгородской области. В ночь с 8 на 9 января был нанесен комбинированный удар тяжелыми ударными дронами и ракетами РСЗО "Хаймарс". Существенно пострадали объекты энергообеспечения. Пожалуй, впервые, Белгород и близлежащие к городу населенные пункты погрузились во тьму. Был отключен свет, прекратилась подача воды и тепла, не работал интернет.Глава региона Вячеслав Гладков заявил о катастрофических потерях энергомощностей и перевёл ликвидацию последствий в ежедневный режим. Напомним, электро и теплоснабжения были временно лишены около 600 тысяч человек, водоснабжения – примерно 200 тысяч. Несмотря на принимаемые меры, которые глава региона назвал "колоссальными", и огромную помощь региону, Гладков констатировал, что решить проблему полностью и в одночасье невозможно. Губернатор сразу обозначил принцип ответственности власти за действия в критических ситуациях.В течение нескольких дней осуществлялся подвоз воды и топлива, а также постоянный контроль за подключением, запуском и работой резервных генераторов на критически важных объектах. Для оперативной помощи была организована работа мобильных групп энергетиков от ресурсоснабжающих организаций, которые помогали с запуском оборудования.На данный момент в большинстве районах Белгорода ситуация стабилизирована. Стоит отметить героическую и слаженную работу коммунальщиков по ликвидации последствий нанесенного ущерба.
Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут пробиться в Купянск, но пытаются оставить Белгород без света

Алехин. Карта СВО.
Геннадий
Алёхин
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Не имея достаточных сил и средств, чтобы пробиться в городскую черту Купянска, ВСУ для обозначения своего присутствия в центре города продолжают контратаковать, действуя мелкими штурмовыми группами. Накануне противник предпринял безуспешную попытку установки при помощи беспилотника на здании городской администрации. Флаг и беспилотник уничтожены. Об этом оперативно сообщили в Минобороны РФ и подтвердили видеокадрами.
Геннадий Алехин
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Стремление противника перехватить тактическую инициативу постепенно угасает. Это подтверждают информационные ресурсы украинской армии. Вот уже несколько дней не публикуется и не озвучивается "переможных" новостей о "зачистке 90% Купянска". На наших картах, составленных на основе видеозаписей с привязкой к местности, российские подразделения группировки войск "Запад" по-прежнему контролируют микрорайон Юбилейный до городского кладбища (за ним лес), весь центр, включая железнодорожные станции Купянск-Южный и Эстакадный, а также всю северо-западную часть. Ситуация на правом берегу Оскола больше напоминает "слоенный пирог", причем достаточно тонкий. Группы противника прячутся в подвалах и частном секторе. Зато отмечается значительный рост применения российских FPV-дронов.
Судя по всему, украинское командование вновь не рассчитало баланс сил и средств для ведения решительного наступления в Купянской агломерации, уповая на авось, при мощной медийной поддержке. На мой взгляд, идея повторного захвата Купянска настолько увлекла Зеленского и украинских генералов, что решили действовать нахрапом, особенно на фоне потери Красноармейско-Димитровской агломерации. Тем более пошла информация, что сил у наших войск группировки "Запад" на правом берегу Оскола маловато. Однако оперативно переброшенные сюда дополнительные расчеты БПЛА Центра "Рубикон" основательно потрепали и лишили возможности противнику прочно закрепиться на правобережье Оскола.
Тем временем, наши штурмовики в результате тактического маневра взяли Подолы и Куриловку, загнав противника в небольшой лес, где идет его истребление. Согласно предоставленным кадрам с геолокацией, наши закрепились в Куриловке, закрыв "карман" со стороны Подолов. В подтверждение этого бойцы ВС РФ подняли триколор здесь. Продолжаются упорные бои в районе основного узла обороны ВСУ на этом участке-Купянск-Узловой. Активно работает наша дальнобойная артиллерия и РСЗО.
Окончательно потеряв оперативно-тактическую инициативу на Харьковском направлении, киевский режим продолжает наносить ракетно-дроновые удары по Белгородской области. В ночь с 8 на 9 января был нанесен комбинированный удар тяжелыми ударными дронами и ракетами РСЗО "Хаймарс". Существенно пострадали объекты энергообеспечения. Пожалуй, впервые, Белгород и близлежащие к городу населенные пункты погрузились во тьму. Был отключен свет, прекратилась подача воды и тепла, не работал интернет.
Глава региона Вячеслав Гладков заявил о катастрофических потерях энергомощностей и перевёл ликвидацию последствий в ежедневный режим. Напомним, электро и теплоснабжения были временно лишены около 600 тысяч человек, водоснабжения – примерно 200 тысяч. Несмотря на принимаемые меры, которые глава региона назвал "колоссальными", и огромную помощь региону, Гладков констатировал, что решить проблему полностью и в одночасье невозможно. Губернатор сразу обозначил принцип ответственности власти за действия в критических ситуациях.
В течение нескольких дней осуществлялся подвоз воды и топлива, а также постоянный контроль за подключением, запуском и работой резервных генераторов на критически важных объектах. Для оперативной помощи была организована работа мобильных групп энергетиков от ресурсоснабжающих организаций, которые помогали с запуском оборудования.
На данный момент в большинстве районах Белгорода ситуация стабилизирована. Стоит отметить героическую и слаженную работу коммунальщиков по ликвидации последствий нанесенного ущерба.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
