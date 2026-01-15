https://ukraina.ru/20260115/grenlandskiy-krizis--rastyazhka-dlya-zelenskogo-kak-nato-sobiraetsya-voevat-s-nato-1074336553.html

Гренландский кризис – растяжка для Зеленского. Как НАТО собирается воевать с НАТО

Гренландский кризис – растяжка для Зеленского. Как НАТО собирается воевать с НАТО

Территориальный конфликт вокруг Гренландии, который возник между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом, привел к беспрецедентному обострению отношений между членами Североатлантического альянса, фактически поставив их на грань междоусобного конфликта.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074331260_0:229:3073:1958_1920x0_80_0_0_8d8e941b7677dc5e0d07b74546060511.jpg

Встреча государственного секретаря США Марко Рубио и министром иностранных дел Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном закончилась дипломатическим провалом. Переговоры в Вашингтоне продлились чуть больше часа, после чего Расмуссен констатировал, что американцы всерьез хотят установить контроль над самым крупным островом мира, а в Копенгагене не готовы смириться с этими перспективами."Очевидно, что у президента Трампа есть желание завладеть Гренландией. Мы предельно ясно дали понять, что это не в интересах королевства Дания", – заявил журналистам датский министр.По данным Politico, Расмуссену пришлось общаться с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, который неожиданно присоединился к Рубио, и занял непримиримую позицию по отношению к представителю датского правительства."Вэнс нас ненавидит. Он жесткий парень. Сам факт его присутствия на этой встрече говорит о многом, и я думаю, это негативно скажется на исходе событий", – рассказал в комментарии американскому изданию анонимный дипломат из Европы.Представители американского руководства подвергают своих оппонентов демонстративному унижению в самых различных формах. Кандидат на пост посла США в Исландии Билл Лонг, проводивший официальную встречу с американскими конгрессменами, заявил, что Гренландия скоро станет очередным американским штатом, а сам он рассчитывает работать ее губернатором.Белый дом опубликовал в социальных сетях картинку с гренландскими собаками-лайками, которым предстоит сделать выбор в пользу Америки или в пользу России вместе с Китаем. А это явно дает понять, что команда Трампа больше не связывает будущее арктического острова с Данией и Европой.Эскалация конфликта подтолкнула европейцев к демонстративным действиям, которые призваны показать решимость защищать датский суверенитет.В ночь на 15 января, сразу после безрезультатных переговоров в Вашингтоне, европейские страны начали перебрасывать на территорию Гренландии дополнительные войска. Военно-транспортные самолеты датских ВВС приземлились в аэропорту гренландской столицы Нуук и на стратегически важном аэродроме в Кангерлуссуаке. Оба борта летели с выключенными транспондерами, соблюдая режим секретности – однако журналистам удалось установить, что они перевозили датских и французских военнослужащих."Это авангард многонациональной группировки НАТО без участия Соединенных Штатов Америки. В ближайшие дни ожидается прибытие разведывательных команд из Германии, Нидерландов, Швеции, Великобритании, Норвегии и Канады. Координация идет напрямую из Копенгагена, а не через структуры НАТО в США – явный сигнал, что европейцы не доверяют Вашингтону. Европа демонстрирует, что не собирается отдавать территорию союзника – и готова защищать её даже против "самого большого союзника", – пишет об этом газета Bild.Эксперты убеждены – сборная солянка бравых европейских солдат не сможет противостоять американским военным, которые давно присутствуют в Гренландии, опираясь на военно-космическую базу Питуффик. Уже известно, что бундесвер отправит в западное полушарие всего тринадцать военнослужащих, Макрон послал на север пятнадцать штыков, а норвежцы, словно в насмешку, командировали на помощь Дании двух бойцов арктического спецназа. И это при том, что в Осло громко возмущаются действиями Трампа, полагая, что он не ограничится Гренландией и может заявить свои права на архипелаг Шпицберген.Однако всех переплюнула Великобритания. Как стало сейчас известно, она отрядила на защиту Гренландии всего одного военного, который, вероятно, является наделенным сверхъестественными способностями суперменом. Судя по всему, европейцы по-прежнему надеются уклониться от конфликта с американцами, рассчитывая уладить ситуацию путем дальнейших переговоров. Направляя в Арктику группу военных специалистов, они просто повышают ставки в торге за будущее Гренландии, и пускают пыль в глаза своим избирателям, недовольным бесцеремонной и агрессивной политикой администрации Дональда Трампа."Шесть европейских государств собрались развернуть на острове сводный контингент. Судя по всему, его численность составит максимум роту – порядка 100 штыков. В ЕС, конечно, надувают щеки и утверждают, что это лишь передовой отряд, в чью задачу входит подготовка местности к высадке основных сил. Но одно дело – отправить в Гренландию пару-тройку транспортных самолетов. Совсем другое – устроить военное вторжение в западное полушарие, которое Трамп, без обиняков, объявил эксклюзивной зоной интересов США.Скорее всего, все ограничится только этой самой ротой. Зачем это нужно Брюсселю? Во-первых, как бы Европа ни тряслась перед США и как бы раболепно ни поддерживала все их инициативы, как-то ответить беспредельщику все-таки надо. Шутка ли – у ЕС по наглому отжимают остров площадью более 2 миллионов квадратных километров, который, вдобавок, обеспечивает доступ к безграничным ресурсам арктического шельфа. Но ответить надо так, чтобы не слишком разозлить пахана. А-то как бы чего не вышло.Во-вторых, европейским правителям надо как-то объяснить населению своих государств, почему ради Украины, не входящей ни в ЕС, ни в НАТО, надо отдавать последнюю рубашку. А Гренландию – часть ЕС и НАТО – уступать захватчику без борьбы", – анализирует эту ситуацию журналист Александр Коц.По данным британского издания The Telegraph, в случае нападения американцев датские солдаты должны будут стрелять в них боевыми патронами. Однако любая конфликтная ситуация между европейскими и американскими войсками приведет к автоматическому развалу военного блока НАТО, разрушая так называемое евроатлантическое единство, которое оказалось на поверку полнейшей фикцией.Внутренний конфликт в альянсе ставит украинский режим в крайне неудобное положение. Узурпатор Зеленский является слугой двух господ – Европы и США. Рассорившиеся сюзерены могут потребовать от Киева подтвердить вассальную верность, заставляя украинское руководство определиться с выбором стороны в конфликте между Брюсселем и Вашингтоном.В этой ситуации Зеленский, скорее всего, станет на сторону европейцев, которые активно поддерживают его оружием и кредитами. Однако это ухудшит его отношения с представителями администрации Дональда Трампа, подрывая позиции Украины на возможных в будущем мирных переговорах.Но главное, украинскому диктатору придется отказаться от пропагандистских панегириков в адрес НАТО.Зеленский столько лет внушал украинцам, что натовская поддержка якобы способна "защитить" их от любых внешних угроз. А теперь все видят, что членство в Североатлантическом альянсе не гарантирует безопасность даже европейцам, которые в любой момент могут стать жертвой посягательств со стороны своих вчерашних союзников.Читайте подробности о том, что Зеленский по договору обязан отправить ВСУ воевать с США за Гренландию

2026

