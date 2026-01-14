https://ukraina.ru/20260114/tolko-grandioznaya-katastrofa-kak-protivostoyat-ssha-i-vyzhit-v-mire-gde-bolshe-net-pravil-1074295000.html

Только грандиозная катастрофа. Как противостоять США и выжить в мире, где больше нет правил

Только грандиозная катастрофа. Как противостоять США и выжить в мире, где больше нет правил

Дональд Трамп своими действиями с Венесуэлой дал понять всему миру, что его империализм мало чем отличается от неоимперализма его предшественников, суть у этих устремлений одна – насадить американскую гегемонию по всему миру, только теперь – по праву сильного

Две глобализации – одна цельСобытия в Венесуэле в начале года показали разницу между прошлым и настоящим: если прежняя глобализация в исполнении американских демократов утверждала гегемонию США через универсализацию политической, экономической, гуманитарной и духовно-культурной жизни путем насильственного навязывания и насаждения американских образцов и повесток, то Трамп действует силой.Кулаком ковбоя, который не терпит возражений и готов приструнить, нагнуть и принудить любого сопротивляющегося, невзирая на любые общепринятые нормы права и морали, считает обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.Если демократы воровали с расходов (то есть трат федерального бюджета), то республиканцы планируют воровать с прибыли (то есть грабежа стран). В данном аспекте неоимпериализм более выгоден США как государству, отмечает политэкономист Иван Лизан.Подчинение стран с ослабленным или и вовсе отсутствующим суверенитетом позволяет решить сразу несколько задач, отмечает он в своей статье для Украина.ру.Во-первых, США расширяют рынок сбыта для своей продукции, навязывая таким странам свои условия торговли, которые выходят далеко за рамки правил ВТО. Яркий пример — встраивание США в качестве посредника при реализации венесуэльской нефти. Мало того, что США зарабатывают на этом, так Вашингтон ещё и решает вместо Каракаса какие товары и по какой цене он закупит за вырученные деньги от продажи чужой нефти.Во-вторых, США ослабляют своих конкурентов. Китай получал нефть из Венесуэлы в качестве выплат по долгу, но теперь будет вынужден закупать ее и в тех объёмах, в которых это позволит сделать Вашингтон. В лице Венесуэлы Россия лишилась покупателя своего оружия. Отъем Гренландии у Дании усиливает американские позиции в Арктике.В итоге, у США есть все шансы создать свою сферу влияния, где они будут решать кто и что будет покупать — контроль над экспортом и импортом со стороны метрополии был важной чертой колониализма.Что может исправить СШАСогласно политологу Ростиславу Ищенко, военную силу периодически применяют все страны, но подход США в данном случае в корне отличается от остальных."Если у всех это исключительная мера, когда все средства убеждения исчерпаны, то США, как правило, начинают с применения военной силы или прямой угрозы ею. Метод убеждения они пытаются использовать (и то не охотно) только в том случае, если потенциальная жертва имеет свою "большую дубинку" (причем очень большую, такую, что Америка в ходе выяснения отношений может понести неприемлемые для неё потери)", - пишет он в материале, опубликованном Украина.ру.Это, однако, не самое неприятное в американском стиле международного общения, продолжил эксперт. Ищенко сравнивает то, как силу применяют США и другие страны. В случае Соединенных Штатов, они "собираются жить не вместе с временным оппонентом, а вместо него".По его словам, это хорошо видно на примере Ирана."Тегеран много раз соглашался на компромисс. Но как только соглашение достигалось, Америка моментально требовала большего. Каждый раз США начинают с ядерной программы Ирана и контроля над ней, но моментально перескакивают к своему желанию контролировать иранские ресурсы, иранскую политику, а для этого сменить режим", - сказано в статье.Периодически договориться с Вашингтоном пытается и Москва."Договариваясь с американцами, надо понимать несколько вещей. Во-первых, мы и они по-разному видим идеальный мир. Для нас это преодоление противоречий, стабилизация и взаимовыгодное сотрудничество, для США – это усугубление хаоса, позволяющее после "перезагрузки" попытаться еще раз сыграть на выигрыш только что проигранную партию. Во-вторых, договариваться на равных США готовы, только когда пистолет приставлен к их виску", - пишет Ищенко.Как только США сочтут, что сложились благоприятные обстоятельства для того, чтобы взять больше, чем им положено по договору, договор будет немедленно разорван.Это не значит, что с Америкой не надо договариваться, просто иметь в виду, что это не мир, а перемирие и действовать соответствующим образом, готовясь к новой фазе противостояния.США может исправить только грандиозная катастрофа, требующая полной перезагрузки не только национальной экономики, но и национального сознания. Для мира же важно, не свалиться в эту катастрофу вслед за США, резюмировал политолог.Как противостоять Соединенным ШтатамЛитератор и автор издания Украина.ру Юрий Милославский обратил внимание на высказывание американского журналиста Такера Карлсона, который отметил, что Венесуэла, вероятно, является самой социально консервативной страной во всем Западном полушарии, поскольку именно при Николасе Мадуро были запрещены порнография, аборты, однополые браки, операции по смене пола и ростовщичество.По словам Карлсона, хотя все эти позиции были, якобы, близки и дороги сердцу видных консервативных деятелей, в случае с Венесуэлой они, похоже, полностью игнорировали подобные соображения.Если Трамп следует столь экстремальному стилю политики исключительно из-за национальных интересов США, то что мешает дать такое право РФ и Китаю, однако этого не происходит. Более того, в устах американского президента его "забота" о Венесуэле, Иране и Гренландии мотивирована нивелированием угрозы неизбежного вторжения и/или экономического их порабощения со стороны России и КНР.Как отмечает Иван Лизан, вместо пресловутого USAID Америка прибегла к грубой силе, которой тяжелее противостоять.Таким темпами времена USAID во многих странах будут вспоминать с теплом: это было, по крайней мере, знакомое зло, с которым было понятно, как бороться. Новому злу еще предстоит научиться противостоять. Крупные страны с ядерным оружием США не тронут, а вот мелким придется выкручиваться, подытожил он.О том, как США действовали в ХХI веке - в статье "Гегемония гопника. Войны США в XXI веке".

