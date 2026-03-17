"Трамп сильно рискует": Данилов рассказал о внутриполитических последствиях войны с Ираном - 17.03.2026 Украина.ру
"Трамп сильно рискует": Данилов рассказал о внутриполитических последствиях войны с Ираном
Трамп сильно рискует, ввязавшись в ближневосточную кампанию без просчета сценариев выхода. В случае неудачи он проигрывает не просто войну, а контроль над Штатами в преддверии ноябрьских выборов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Отвечая на вопрос о возможной потере президентом США контроля над Конгрессом, эксперт подтвердил, что американский лидер сильно рискует. "Трамп безусловно сильно рискует. Он ввязался в кампанию без расчета сценариев выхода", — заявил Данилов.По словам эксперта, хозяин Белого дома сделал ставки не только на победу над Ираном, но и на внутриполитическую победу в США. В случае проигрыша Трамп проиграет не только Иран, а свою страну, при этом поиграет и Республиканская партия. Поэтому в преддверии ноябрьских выборов это серьезный вызов для администрации."Задача победы над Ираном весьма проблематична, но без нее им не стать победителями внутри США. Ситуация становится черно-белой: либо смена режима в Иране, либо Иран продемонстрирует устойчивость и консолидируется на новых платформах", — пояснил собеседник Украина.ру.Данилов констатировал, что это не сулит ничего хорошего ни для США, ни для всего мира.
"Трамп сильно рискует": Данилов рассказал о внутриполитических последствиях войны с Ираном

05:30 17.03.2026 (обновлено: 11:38 17.03.2026)
 
Трамп сильно рискует, ввязавшись в ближневосточную кампанию без просчета сценариев выхода. В случае неудачи он проигрывает не просто войну, а контроль над Штатами в преддверии ноябрьских выборов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Отвечая на вопрос о возможной потере президентом США контроля над Конгрессом, эксперт подтвердил, что американский лидер сильно рискует. "Трамп безусловно сильно рискует. Он ввязался в кампанию без расчета сценариев выхода", — заявил Данилов.
По словам эксперта, хозяин Белого дома сделал ставки не только на победу над Ираном, но и на внутриполитическую победу в США. В случае проигрыша Трамп проиграет не только Иран, а свою страну, при этом поиграет и Республиканская партия. Поэтому в преддверии ноябрьских выборов это серьезный вызов для администрации.
"Задача победы над Ираном весьма проблематична, но без нее им не стать победителями внутри США. Ситуация становится черно-белой: либо смена режима в Иране, либо Иран продемонстрирует устойчивость и консолидируется на новых платформах", — пояснил собеседник Украина.ру.
Данилов констатировал, что это не сулит ничего хорошего ни для США, ни для всего мира.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
