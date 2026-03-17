"Трамп сильно рискует": Данилов рассказал о внутриполитических последствиях войны с Ираном

"Трамп сильно рискует": Данилов рассказал о внутриполитических последствиях войны с Ираном - 17.03.2026 Украина.ру

"Трамп сильно рискует": Данилов рассказал о внутриполитических последствиях войны с Ираном

Трамп сильно рискует, ввязавшись в ближневосточную кампанию без просчета сценариев выхода. В случае неудачи он проигрывает не просто войну, а контроль над Штатами в преддверии ноябрьских выборов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2026-03-17T05:30

2026-03-17T05:30

2026-03-17T11:38

Отвечая на вопрос о возможной потере президентом США контроля над Конгрессом, эксперт подтвердил, что американский лидер сильно рискует. "Трамп безусловно сильно рискует. Он ввязался в кампанию без расчета сценариев выхода", — заявил Данилов.По словам эксперта, хозяин Белого дома сделал ставки не только на победу над Ираном, но и на внутриполитическую победу в США. В случае проигрыша Трамп проиграет не только Иран, а свою страну, при этом поиграет и Республиканская партия. Поэтому в преддверии ноябрьских выборов это серьезный вызов для администрации."Задача победы над Ираном весьма проблематична, но без нее им не стать победителями внутри США. Ситуация становится черно-белой: либо смена режима в Иране, либо Иран продемонстрирует устойчивость и консолидируется на новых платформах", — пояснил собеседник Украина.ру.Данилов констатировал, что это не сулит ничего хорошего ни для США, ни для всего мира.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Просчет Трампа в войне на Ближнем Востоке станет проблемой для всего мира" на сайте Украина.ру.О том, как ситуация с ростом цен на нефть будоражит западные экономики — в материале "Дмитрий Гусев о санкциях: Еще две недели войны против Ирана, и все страны придут за российской нефтью" на сайте Украина.ру.

иран

сша

россия

ближний восток

новости, иран, сша, россия, дональд трамп, украина.ру, ближний восток, главное, главные новости, мир, международные отношения, международная политика, война в иране