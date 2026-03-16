Андрей Серенко: Зеленский делает все, чтобы Украина стала полигоном для новых ракет и дронов Ирана

Украина пытается использовать мусульман с постсоветского пространства, Турции, Среднего Востока в качестве своих прокси. После антииранских заявлений Зеленского очень немногие мусульмане будут умирать за интересы Украины, даже за деньги. Зеленский сам создал условия, которые серьезно ограничат работу Украины с Глобальным югом.

2026-03-16T20:54

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко.Глава комитета по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Украина, которая оказывает помощь антииранской коалиции, стала "законной целью" для Исламской республики.- Андрей, какие практические шаги может предпринять Исламская республика, чтобы ответить украинскому режиму?- У Тегерана хорошая память. Он запоминает не только хорошее, но и все плохое. Зеленский хотел понравиться Трампу, показать, что он вместе с ним в эти тяжелые для него лично дни. Все это вписывается в стратегию охмурения американского президента, которая реализуется Киевом уже на протяжении года.Но услышали слова Зеленского не только в Вашингтоне, но и в Тегеране. Причем судя по реакции Трампа в Белом доме эту фразу не оценили, когда президент США сказал, что последнее, что нам нужно, это поддержка Украины. А в Тегеране заявили, что теперь считают Украину участником антииранской коалиции, или еще шире – антимусульманской коалиции.Казалось бы, заявление иранской стороны звучит так себе. Покрутите глобус и посмотрите, где Украина, а где Иран. Но на самом деле у Ирана есть много способов доставить неприятности Киеву.Во-первых, Украина последние два года пытается очень активно действовать в регионах Глобального юга. Это исламские регионы Северной Африки, и Арабского Востока, там, где традиционно присутствие России. Украинское влияние там не слишком заметно, но ее явно имеет тенденцию к усилению. Это касается сбора разведданных, торговых операций. Все это делается ради создания сбалансированного противовеса Москве.И до последнего времени в этих регионах украинским представителям ничего не угрожало, а теперь будет угрожать. Потому в регионах, куда Украина только осторожно начинает проникать, давно обосновались спецслужбы Ирана, его прокси, его союзники. Если Тегеран захочет и даст отмашку, тогда и граждане Украины, которые будут появляться в этих странах, станут целью либо иранских спецслужб, либо для спецслужб, дружественных Тегерану. Это же касается украинских посольств и компаний, а мы видим, как Украина активно начинает выходить на рынок торговли оружием в странах Глобального юга.Если Тегеран захочет использовать Киев в качестве показательной жертвы, мальчика для битья, украинским структурам, посольствам, дипмиссиям, резидентам украинской разведки не позавидуешь. У Ирана есть возможность объявить на них настоящую охоту. Это игра на поле, где Иран сильнее и успешнее, чем украинские структуры, которые только заходят в регион Глобального юга.Во-вторых, судя по событиям последних Запад рассматривал Украину в этих регионах в качестве зеркального отражения Москвы, еще одного инструмента влияния в работе с элитами Глобального юга. Теперь работать им будет труднее. Украинское руководство подставило свою страну в качестве участника антимусульманской коалиции. И в глазах общественного мнения (не правящих элит, которые традиционно прозападные), которое точно не на стороне Израиля, Украина как противовеса России очень сильно дискредитирована. И Иран будет подчеркивать этот фактор постоянно, используя свои информационные возможности и политическое влияние, которое после войны будет усиливаться.На фоне стойкого противостояния внешней агрессии Тегеран приобретает дополнительный авторитет. Растет авторитет иранцев среди мусульман, как шиитов, так и суннитов. Это круто – бросить вызов Израилю и США, пережить бомбардировки, ответить эффективно и устоять. Война еще не закончилась, и мы не знаем, каким будет ее результат. Но уже на сегодняшний день Иран в глазах большинства мусульман выглядит победителем.Делая свое заявление, Зеленский, возможно, пытался еще понравиться израильскому общественному мнению. Но с мусульманами он точно разругался и помириться в ближайшее время будет сложно.При этом Украина пытается использовать мусульман с постсоветского пространства, Турции, Среднего Востока в качестве своих прокси. Украинские спецслужбы работали с джихадистскими организациями. Теперь после антииранских заявлений Зеленского очень немногие мусульмане будут рассматривать Украину в качестве своего партнёра и умирать за ее интересы, даже за деньги. Зеленский сам создал условия, которые серьезно ограничат работу Украины с Глобальным югом.У иранцев длинные руки. Они точно длиннее, чем у Киева в этом регионе. Чем бы не закончилась нынешняя война, это не значит, что не продолжится другая, гибридная тайная война с Украиной. Киеву нужно будет очень постараться, чтобы, когда закончится стрельба в Персидском заливе, не начались трагические случайности с украинскими представительствами в разных городах Востока. Иран никому ничего не простит.- Возможен ли ответ Ирана в военной сфере?- За две недели Иран смог сохранить свой оборонный потенциал. Американцам и израильтянам не удалось уничтожить все хранилища с ракетами, беспилотниками и другими замечательными изделиями, с помощью которых иранцы наносят ответные удары по американским объектам в регионе.И каждый удар становится интереснее, чем предыдущий. Это говорит о том, что иранцы очень грамотно расходуют свои ракеты. КСИР заявлял о том, что на первом этапе войны Иран использовал против своих противников ракеты, построенные 10 лет назад. Новые изделия, которые Тегеран начал производить после 12-дневной войны в июне прошлого года, еще даже не запускались в ход. Так что впереди еще много сюрпризов.Теперь, когда Украина объявлена врагом, не исключено, что иранская сторона обратится к России с просьбой о содействии в испытании новых баллистических ракет на украинском фронте. То есть созданные иранскими инженерами ракеты будут испытываться в зоне СВО. Не вижу ни одного аргумента, чтобы Россия в этом отказала.Тогда иранские военные инженеры окажутся в зоне конфликта и будут использовать цели на Украине в качестве полигонов, где будут испытываться новые ракеты и беспилотники, совершенствуя точность и мощность своих изделий. Зеленский оказался в ситуации, в которой он может превратить свою страну в полигон с подопытными кроликами.Так что у Ирана есть возможность ответить и напрямую через испытания новых образцов ракет и дронов в зоне СВО.- Складывается впечатление, что Запад в лице США получил свою "Украину" на Ближнем Востоке. Некоторые горячие головы призывают Россию применить тактическое ядерное оружие в спецоперации на Украине, например, для сноса стратегических мостов. Если "крупная военная операция" Трампа против Ирана затянется не неприемлемо долгий срок, придет ли нынешнее руководство США к решению использовать ядерные боезаряды для решающего перевеса в войне?- Вряд ли Трамп применит ядерное оружие сам или позволит это сделать Израилю. Страхи на этот счет были среди солидных военных экспертов региона из мусульманских стран, которые граничат с Ираном. Руководители разведывательных и военных организаций дней 10 назад высказывали в частных или полупубличных беседах мнение, что Израиль может совершить жест отчаяния и нанести ядерный удар, понимая, что не сможет уничтожить иранский режим.Никогда нельзя сбрасывать со счетов возможность распечатки ядерного кейса. Ни в случае с Украиной, ни в случае с Ираном. Но я думаю, что сейчас угроза применения оружия невысокая.Ядерное оружие можно применить только один раз, а эффект не гарантирован. Это оружие, созданное, чтобы им угрожать, а не применять. Постепенно до Трампа будет доходить, что какие-то не очень умные либо очень хитрые люди втянули его в эту авантюру. Понятно, что он должен был сделать реверанс пред выборами в сторону своих произраильски настроенных избирателей, но есть пределы демонстрации такой лояльности.Трамп оказался в ловушке, выход из которой может быть весьма условным. Американского флага над президентским дворцом в Иране не будет.Иранцы за эти две недели очень серьезно окрепли, у них добавился оптимизм, они собраны и не обсуждают варианты капитуляции. Накануне я почти час общался со своими друзьями из Тегерана, могу сказать, что спустя десять дней настроение у них очень спокойное. Только мобилизация и защита отечества.При этом сохраняется полный контроль над иранскими городами, происходит консолидация групп иранского общества вокруг сил обороны. Есть попытки создания диверсионных групп из числа курдов или из других национальностей, но иранские силовики с ними расправляются беспощадно. Они рассматриваются как наземные прокси сил агрессора.Поэтому сегодняшний Иран сильнее, чем он был даже месяц назад. Именно в части самоорганизации, готовности к сопротивлению и ориентации на победу. Даже гибель рахбара вызвала обратный эффект, чем тот, на который рассчитывали те, кто санкционировал операцию. Вместо раскола они получили консолидацию ключевых элементов иранской элиты и силового блока.Это даже не назовешь новым общественным договором. Это полный союз основных групп иранского общества и силовой корпорации. Иранская государственность — это не набор людей, стоящих на вершине Олимпа. Это эффективная система, имеющая разные варианты действий на непредвиденные ситуации, которая свои потери может обращать в ресурс для своего выживания. Это уникальная особенность иранского общества.Люди, которые планировали эту операцию, плохо просчитали иранцев. Они рассматриваются как наземные прокси сил агрессора.Поэтому сегодняшний Иран сильнее, чем он был даже месяц назад. Именно в части самоорганизации, готовности к сопротивлению и ориентации на победу. Даже гибель рахбара вызвала обратный эффект, чем тот, на который рассчитывали те, кто санкционировал операцию. Вместо раскола они получили консолидацию ключевых элементов иранской элиты и силового блока.Это даже не назовешь новым общественным договором. Это полный союз основных групп иранского общества и силовой корпорации. Иранская государственность — это не набор людей, стоящих на вершине Олимпа. Это эффективная система, имеющая разные варианты действий на непредвиденные ситуации, которая свои потери может обращать в ресурс для своего выживания. Это уникальная особенность иранского общества.Люди, которые планировали эту операцию, плохо просчитали иранцев.

