США затопили неуловимую "Варшавянку" ударом ATACMS по иранской базе — TWZ - 17.03.2026 Украина.ру
США затопили неуловимую "Варшавянку" ударом ATACMS по иранской базе — TWZ
После удара США по иранской военно-морской базе Бендер-Аббас оказалась затоплена подводная лодка проекта "Варшавянка" российского производства. Об этом 16 марта сообщает TWZ
В своей публикации издание ссылается на председателя Объединенного комитета начальников штабов вооружённых сил США генерала Дэна Кейна. По его информации, "Варшавянка" (по кодификации НАТО – субмарина типа Kilo) была поражена ракетой ATACMS.Дизель-электрические подводные лодки этого класса получили от американских военных моряков прозвище "Чёрная дыра" из-за своего слабого акустического "следа", что крайне затрудняет их обнаружение во время движения в подводном положении.В январе американский эксперт Джек Бакби предположил, что именно иранские "Варшавянки" могут представлять главную угрозу для авианосной ударной группировки ВМС США в Персидском заливе.Ранее сообщалось, что американский авианосец "Авраам Линкольн" держится в 2000 километров от Персидского залива, чтобы не стать мишенью для иранских гиперзвуковых ракет.
США затопили неуловимую "Варшавянку" ударом ATACMS по иранской базе — TWZ

04:37 17.03.2026 (обновлено: 04:38 17.03.2026)
 
После удара США по иранской военно-морской базе Бендер-Аббас оказалась затоплена подводная лодка проекта "Варшавянка" российского производства. Об этом 16 марта сообщает TWZ
В своей публикации издание ссылается на председателя Объединенного комитета начальников штабов вооружённых сил США генерала Дэна Кейна. По его информации, "Варшавянка" (по кодификации НАТО – субмарина типа Kilo) была поражена ракетой ATACMS.
Дизель-электрические подводные лодки этого класса получили от американских военных моряков прозвище "Чёрная дыра" из-за своего слабого акустического "следа", что крайне затрудняет их обнаружение во время движения в подводном положении.
В январе американский эксперт Джек Бакби предположил, что именно иранские "Варшавянки" могут представлять главную угрозу для авианосной ударной группировки ВМС США в Персидском заливе.
Ранее сообщалось, что американский авианосец "Авраам Линкольн" держится в 2000 километров от Персидского залива, чтобы не стать мишенью для иранских гиперзвуковых ракет.
