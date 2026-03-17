США затопили неуловимую "Варшавянку" ударом ATACMS по иранской базе — TWZ

После удара США по иранской военно-морской базе Бендер-Аббас оказалась затоплена подводная лодка проекта "Варшавянка" российского производства. Об этом 16 марта сообщает TWZ

2026-03-17T04:37

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В своей публикации издание ссылается на председателя Объединенного комитета начальников штабов вооружённых сил США генерала Дэна Кейна. По его информации, "Варшавянка" (по кодификации НАТО – субмарина типа Kilo) была поражена ракетой ATACMS.Дизель-электрические подводные лодки этого класса получили от американских военных моряков прозвище "Чёрная дыра" из-за своего слабого акустического "следа", что крайне затрудняет их обнаружение во время движения в подводном положении.В январе американский эксперт Джек Бакби предположил, что именно иранские "Варшавянки" могут представлять главную угрозу для авианосной ударной группировки ВМС США в Персидском заливе.Ранее сообщалось, что американский авианосец "Авраам Линкольн" держится в 2000 километров от Персидского залива, чтобы не стать мишенью для иранских гиперзвуковых ракет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

