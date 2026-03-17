СВО продолжается? Как Зеленский оказался в шаге от фатальной ошибки

СВО продолжается? Как Зеленский оказался в шаге от фатальной ошибки - 17.03.2026 Украина.ру

СВО продолжается? Как Зеленский оказался в шаге от фатальной ошибки

Война в Иране создает ряд неопределенностей для дальнейшего хода СВО и для мирных переговоров. Стороны конфликта считают, что скоро получат средства для продолжения войны, а Трамп теряет авторитет медиатора. Но коррупция в окружении Зеленского снова может сыграть с ним злую шутку.

2026-03-17T05:23

2026-03-17T05:23

2026-03-17T05:23

Несмотря на заявление Пескова о том, что Трамп не терял интереса к теме Украины, а РФ открыта к продолжению мирного процесса и ждет следующего раунда переговоров, отмененная из-за событий в Иране, встреча сторон, которая была изначально запланирована на 5-6 марта, до сих пор так и не состоялась.Зеленский утверждает, что проблема в США, представители которой якобы боятся покидать пределы страны, а россияне отказываются лететь в Штаты, настаивая на встрече в Стамбуле или Женеве. Действительно ли они боятся, сказать сложно, но вот то, что за последние пару недель политико-экономический контекст мирных переговоров сильно изменился — это факт.В Financial Times даже вышел материал под заголовком: "Мирные переговоры по Украине провалились", что является катастрофой. Это, конечно, своего рода кликбейт, но определенные основания утверждать подобное у издания есть. Надо отчетливо понимать, что, с одной стороны, европейцы делают все, чтобы войну затянуть. Они слишком далеко зашли в перекачивании денег из социальной сферы в оборонку, чтобы сейчас просто согласиться с мирным договором и подписью Путина под обещанием не нападать на ЕС. Но, с другой стороны, им нужно только такое продолжение войны, в которой Россия будет бесконечно расходовать свои людские и экономические ресурсы и слабеть, т.е. им нужно, чтобы Россия не победила (в чем бы эта победа ни заключалась), а Украина не проиграла. Последние же события вокруг Ирана ставят под вопрос бесконечную способность Украины сопротивляться.Нефтяной кризис поставил крест на надеждах, что Трамп будет давить на Путина хотя бы параллельно с давлением на Зеленского. Россия может восполнить потери бюджета, если война в Иране продлится какое-то значительное время (Axios сообщает, что союзники США ожидают продолжения конфликта аж до сентября), необходимое Украине американское ПВО уходит на Ближний Восток, деньги для Украины нашли, но мало — это действительно может для европейского начальства выглядеть как катастрофа. Премьер Бельгии де Вевер, который в прошлом году не позволил отдать Киеву замороженные российские активы, призывает Евросоюз не только начать переговоры с Москвой о завершении войны на Украине (потому что без участия США Россию не получится ни победить на поле боя, ни задавить экономически), но и о нормализации двусторонних отношений, чтобы снова получить источник дешевой энергии."Это здравый смысл. В частных разговорах европейские лидеры со мной согласны, но никто не осмеливается сказать это вслух", — заявил де Вевер.Поэтому представители ЕС засуетились и послали переговорщика в Россию, но к Путину он не попал, а Ушаков якобы нецензурно отправил его восвояси. Проблема в том, что европейцы хотят говорить, но сами для себя еще не сформулировали, о чем. Что конкретно они готовы предложить Москве и за какие конкретно уступки? Например, снятие санкций взамен заморозки по ЛБС. Россия сейчас вряд ли на такое пойдет, но с чего-то торги должны стартовать. Предложение же ввести ЕС в переговорный процесс без предварительных обещаний компромисса со стороны ЕС несерьезно. Тем более в момент, когда Трамп хоть и временно, но снял санкции с России. Учитывая, что цена на нефть так и не упала, есть большая вероятность, что временное превратится в постоянное. Трамп, скорее всего, и так хотел снять санкции по своим соображениям (отрыв России от Китая и т.п.), но это было бы трудно объяснить Конгрессу, а теперь есть очевидный повод. Без американских санкций санкции ЕС не очень страшны, поэтому Россия пока может не спешить и ждать более конкретных предложений, причем лучше публичных.На Украине же ситуация двоякая. Как уже было сказано, Трамп, пожалуй, впервые, помимо словесного давления на Зеленского сделал и практический шаг — со снятием антироссийских санкций. Неизвестно, что будет с ПВО в случае затягивания иранского кризиса. Потопление зафрахтованного Chevron греческого танкера, который ждал разрешения на заход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, через который идет принадлежащая американцам казахстанская нефть, только усугубляет пошатнувшиеся отношения Киева с рядом западных стран. Греция, по крайней мере, грозится принять "необходимые шаги на уровне Евросовета". Посол Украины в США Стефанишина давно говорила, что Белый дом категорически против атак на нефтяную инфраструктуру, а сейчас это даже не танкер российского теневого флота. Продолжается конфликт с Венгрией. Угрозами Орбану Зеленский доигрался и до критики Еврокомиссии, от которой полностью зависят деньги для Украины, и до критики со стороны "проукраинского" оппозиционного Орбану политика Мадьяра. Теперь в Венгрии проходят многотысячные митинги против военной помощи Киеву и с требованием возобновить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба". Также не решается один из ключевых для Украины моментов в гарантиях послевоенной безопасности — ускоренное вступление в ЕС. Украинский вице-премьер Качка утверждает, что такие страны, как Германия, Венгрия, Италия и Польша не дадут Украине евроинтегрироваться еще минимум лет 10.В то же время, несмотря на блокировку Орбаном кредита ЕС, 30 млрд для Украины нашли за счет скандинавских стран. Это как раз та часть из 90 млрд, которая должна была пойти непосредственно в бюджет Украины. Деньги им предполагают вернуть после разблокировки кредита ЕС. И это значит, что никакой катастрофы в апреле на Украине не произойдет.А раз не произойдет, то можно не спешить с выполнениями требований ЕС и МВФ по повышению налогов. Верховная Рада проваливает голосование, депутаты просто не собираются в нужном количестве. Депутат Мотовиловец говорит, что в "Слугах" сейчас стабильно можно набрать только 111 голосов и что минимум 40 депутатов хотят сложить мандаты, но им не дают. Никто даже не скрывает, что демарш Рады — это требование к Западу прекратить антикоррупционные расследования НАБУ, которые мешают депутатам в том числе получать деньги в конвертах от Офиса президента. Или НАБУ, или нужный ЕС и МВФ закон. Зеленский надеется, что отказ от непопулярных законопроектов хорошо скажется на его рейтингах и в то же время Западу будет не в чем его упрекнуть, ведь это как бы независимый от президента парламент устраивает саботаж. Но вот удастся ли такая незамысловатая хитрость? Может оказаться, что МВФ все равно, кто именно виноват, транш заблокируют и начнутся проблемы с траншами от ЕС, потому что там ориентируются на позицию МВФ. Так же есть сомнения, что Зеленский убедит Европу в том, что во всем виновато НАБУ. Да и непонятно, кто сейчас больше влияет на НАБУ — Европа или ФБР.В общем, хитрый план Зеленского настолько хитер, что он может перехитрить сам себя. Борьба за рейтинги и финансовые потоки проблематизирует выполнение обязательств перед Западом, а без выполнения обязательств не будет денег. Да и в принципе терпение в ЕС может лопнуть и к Путину поедут уже с конкретными предложениями. Так что Зеленский играет с огнем, но прямо сейчас, когда ему нашли 30 млрд, он, возможно думает, что получил время. Ходят даже слухи, что в течение пары недель Украина оценит "жизнеспособность" переговорного трека с РФ.Стороны получили (или считают, что получили) ресурсы для продолжения войны на еще какое-то время и Украина, чего доброго, может еще и выйти из переговорного процесса. Скорее всего Зеленский неверно оценивает свои силы и возможности, но он в последнее время сделал много серьезных ошибок (с той же Венгрией) и, вероятно, может сделать еще. Вопрос в том, что времени нет у Трампа. К выборам в Конгресс он пока что не только не закончил войну на Украине, но развязал новую войну — в Иране, которая ослабляет США и усиливает Китай. Он надеялся, что в конце марта поедет на встречу с Си Цзиньпином, имея на руках сильные карты, а по факту не имеет ничего. Теперь спикер Белого дома Ливитт говорит, что поездка может быть отложена, потому что главная задача Трампа сейчас — обеспечить успех операции в Иране. Если успеха, или того, что можно убедительно назвать успехом, не будет, Трамп потеряет обе палаты Конгресса и, что самое главное, окончательно потеряет авторитет. Без авторитета и с ограниченными политическими возможностями он вряд ли продавит Зеленского на вывод войск из Донбасса.И тогда война затянется. Впрочем, у Трампа еще есть немного времени, чтобы надавить на Украину сильнее. Да и Зеленский может рассориться с Европой, а Европа только придумала, как дать Киеву денег в обход блокировок Орбана, но пока не дала.

украина

россия

иран

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, россия, иран, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, ес, мвф, набу, мнения