"Второй энергетический шок": аналитик предупредил о коллапсе промышленности и рецессии Евросоюза
Россия уже законтрактовала поставки нефти и газа в Азию, и для Европы этих объемов не останется. Континент ждет второй, гораздо более серьезный энергетический шок, который приведет к рецессии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
05:00 17.03.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВысокогорная газокомпрессорная станция "Воловец" в Закарпатской области
Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Россия уже законтрактовала поставки нефти и газа в Азию, и для Европы этих объемов не останется. Континент ждет второй, гораздо более серьезный энергетический шок, который приведет к рецессии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Продолжая тему европейских проблем, эксперт заявил, что ресурсов для ЕС уже может не хватить. "Тем временем Россия продает нефть и сжиженный газ покупателям в Азии. Эти объемы законтрактованы. Если их выкупят, для Европы вообще ничего не останется", — заявил Дмитрий Голубовский.
По его словам, Европу ждет новый удар. "И Европа сейчас может получить второй энергетический шок. Первый энергетический шок она получила в начале СВО, а нынешний шок будет гораздо серьезнее", — пояснил собеседник.
Аналитик предупредил о последствиях для мировой экономики. "Это приведет к рецессии в ЕС. А рецессия в Евросоюзе – это огромная проблема для всей мировой экономики. Как бы там ни было, Евросоюз занимает большую долю в мировом ВВП", — добавил эксперт.
"Если европейская промышленность окончательно завалится, это отразится на всех. Они перестанут покупать комплектующие для своих заводов, а от этого пострадает Китай", — резюмировал собеседник издания.
