"Второй энергетический шок": аналитик предупредил о коллапсе промышленности и рецессии Евросоюза
Россия уже законтрактовала поставки нефти и газа в Азию, и для Европы этих объемов не останется. Континент ждет второй, гораздо более серьезный энергетический шок, который приведет к рецессии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2026-03-17T05:00
Продолжая тему европейских проблем, эксперт заявил, что ресурсов для ЕС уже может не хватить. "Тем временем Россия продает нефть и сжиженный газ покупателям в Азии. Эти объемы законтрактованы. Если их выкупят, для Европы вообще ничего не останется", — заявил Дмитрий Голубовский.
По его словам, Европу ждет новый удар. "И Европа сейчас может получить второй энергетический шок. Первый энергетический шок она получила в начале СВО, а нынешний шок будет гораздо серьезнее", — пояснил собеседник.
Аналитик предупредил о последствиях для мировой экономики. "Это приведет к рецессии в ЕС. А рецессия в Евросоюзе – это огромная проблема для всей мировой экономики. Как бы там ни было, Евросоюз занимает большую долю в мировом ВВП", — добавил эксперт.
"Если европейская промышленность окончательно завалится, это отразится на всех. Они перестанут покупать комплектующие для своих заводов, а от этого пострадает Китай", — резюмировал собеседник издания.