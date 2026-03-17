Ближний Восток — "большой калейдоскоп": Данилов о том, как сложится новая геополитическая мозаика - 17.03.2026 Украина.ру
Ближний Восток — "большой калейдоскоп": Данилов о том, как сложится новая геополитическая мозаика
Ближний Восток — "большой калейдоскоп": Данилов о том, как сложится новая геополитическая мозаика - 17.03.2026 Украина.ру
Ближний Восток — "большой калейдоскоп": Данилов о том, как сложится новая геополитическая мозаика
Будущее Ближнего Востока напоминает калейдоскоп — как сложится новая мозаика, не понимает никто. Неясно, сохранится ли роль США, куда пойдут финансовые потоки и как впишется в этот расклад Китай. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2026-03-17T05:20
2026-03-17T05:20
Отвечая на вопрос журналиста о возможных сценариях поражения, кроме утраты логистического коридора Север — Юг, эксперт призвал смотреть на ситуацию шире. "Ближний Восток — это большой калейдоскоп, как сложится новая мозаика, совершенно непонятно", — заявил Дмитрий Данилов."Куда будут перенаправлены финансовые, экономические и торговые потоки, сохранится ли роль США в регионе тоже непонятно. Каким образом будет включаться Китай в новый геополитический расклад тоже совершенно не определено", — пояснил собеседник Украина.ру."Это кризис, который невозможно просчитать с точки зрения последствий не только в ближайшей перспективе, но и в геополитическом ракурсе. Он слишком многомерный", — добавил Данилов.Эксперт также отметил, что серьезные претензии к США и Израилю со стороны международных игроков, в том числе их союзников, имеют под собой основания, поскольку американская администрация ввязалась в войну без просчета возможных сценариев поражения для всей международной системы, заключил собеседник издания.
Ближний Восток — "большой калейдоскоп": Данилов о том, как сложится новая геополитическая мозаика

Будущее Ближнего Востока напоминает калейдоскоп — как сложится новая мозаика, не понимает никто. Неясно, сохранится ли роль США, куда пойдут финансовые потоки и как впишется в этот расклад Китай. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Отвечая на вопрос журналиста о возможных сценариях поражения, кроме утраты логистического коридора Север — Юг, эксперт призвал смотреть на ситуацию шире. "Ближний Восток — это большой калейдоскоп, как сложится новая мозаика, совершенно непонятно", — заявил Дмитрий Данилов.
"Куда будут перенаправлены финансовые, экономические и торговые потоки, сохранится ли роль США в регионе тоже непонятно. Каким образом будет включаться Китай в новый геополитический расклад тоже совершенно не определено", — пояснил собеседник Украина.ру.
"Это кризис, который невозможно просчитать с точки зрения последствий не только в ближайшей перспективе, но и в геополитическом ракурсе. Он слишком многомерный", — добавил Данилов.
Эксперт также отметил, что серьезные претензии к США и Израилю со стороны международных игроков, в том числе их союзников, имеют под собой основания, поскольку американская администрация ввязалась в войну без просчета возможных сценариев поражения для всей международной системы, заключил собеседник издания.
