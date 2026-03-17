https://ukraina.ru/20260317/blizhniy-vostok--bolshoy-kaleydoskop-danilov-o-tom-kak-slozhitsya-novaya-geopoliticheskaya-mozaika-1076862409.html
Ближний Восток — "большой калейдоскоп": Данилов о том, как сложится новая геополитическая мозаика
Будущее Ближнего Востока напоминает калейдоскоп — как сложится новая мозаика, не понимает никто. Неясно, сохранится ли роль США, куда пойдут финансовые потоки и как впишется в этот расклад Китай. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2026-03-17T05:20
новости
ближний восток
сша
украина.ру
израиль
китай
кнр (китай)
международные отношения
международная политика
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076741239_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_e1871a2ab3c8eae439518129a961d374.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076741239_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_867514ddbd3ae193b288ae9154577caa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Отвечая на вопрос журналиста о возможных сценариях поражения, кроме утраты логистического коридора Север — Юг, эксперт призвал смотреть на ситуацию шире. "Ближний Восток — это большой калейдоскоп, как сложится новая мозаика, совершенно непонятно", — заявил Дмитрий Данилов.
"Куда будут перенаправлены финансовые, экономические и торговые потоки, сохранится ли роль США в регионе тоже непонятно. Каким образом будет включаться Китай в новый геополитический расклад тоже совершенно не определено", — пояснил собеседник Украина.ру.
"Это кризис, который невозможно просчитать с точки зрения последствий не только в ближайшей перспективе, но и в геополитическом ракурсе. Он слишком многомерный", — добавил Данилов.
Эксперт также отметил, что серьезные претензии к США и Израилю со стороны международных игроков, в том числе их союзников, имеют под собой основания, поскольку американская администрация ввязалась в войну без просчета возможных сценариев поражения для всей международной системы, заключил собеседник издания.
