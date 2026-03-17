Израиль начал новую масштабную волну ударов по Тегерану. Новости Ближнего Востока
Израиль начал новую масштабную волну ударов по Тегерану и инфраструктуре Хезболлы в Бейруте. Об этом и других событиях конфликта на Ближнем Востоке рассказал 17 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-17T07:31
2026-03-17T07:41
07:31 17.03.2026 (обновлено: 07:41 17.03.2026)
 
- РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Израиль начал новую масштабную волну ударов по Тегерану и инфраструктуре Хезболлы в Бейруте. Об этом и других событиях конфликта на Ближнем Востоке рассказал 17 марта телеграм-канал Украина.ру
🟥 Иранские СМИ пишут об атаке на американские базы в Катаре.
🟥 Сообщается о новых прилетах в районе аэропорта Дубая.
🟥 Известно о сильных взрывах на авиабазе "Виктория" в Багдаде.
🟥 Арабские СМИ информируют о новой попытке атаки на американское посольство в Багдаде.
🟥 Четыреста человек погибли и 250 пострадали в результате ударов Пакистана по клинике для наркозависимых в афганском Кабуле, передает Sky News со ссылкой на властей Афганистана.
🟥 Боеприпас неизвестного происхождения поразил танкер в 42,5 километра от эмиратского порта Фуджайра, указывает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.
🟥 Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи выразил надежду, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи обратится с посланием к общественности "очень скоро".
О других событиях - в материале Иран пообещал странам залива "горы пепла" в ответ на атаку США на остров Харк на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
