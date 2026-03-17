https://ukraina.ru/20260317/obyski-v-gorsovete-lvova-kak-sadovogo-zagonyayut-v-partiyu-merov-1076865991.html

Обыски в горсовете Львова. Как Садового загоняют в "партию мэров"

В мэрии Львова прошли обыски, за помощь мужчинам в уклонении от мобилизации задержаны две чиновницы. Хотя они не являются приближёнными мэра, в городе это восприняли как сигнал Андрею Садовому из Киева.

2026-03-17T05:50

львов

киев

украина

андрей садовый

игорь терехов

виталий ким

офис президента

сбу

верховная рада

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102576/02/1025760211_0:238:1855:1281_1920x0_80_0_0_38258488b9ed3c9ae7d83601ae088937.jpg

Утром 12 марта сотрудники СБУ и прокуратуры провели обыски во Львовском горсовете, а также в городском ремонтно-аварийном предприятии, которое занимается устранением аварий на внутридомовых сетях. По данным журналистов, обыск был связан с деятельностью должностных лиц Львовского городского совета и подчиненного ему коммунального предприятия, направленных на помощь военнообязанным мужчинам в уклонении от мобилизации. В горсовете сразу же заявили, что "способствуют работе правоохранителей по установлению всех обстоятельств дела и обеспечению объективного расследования".После обысков в прокуратуре сообщили о задержании двух должностных лиц Львовского городского совета по делу о возможной схеме незаконного бронирования военнообязанных. Им предъявили подозрения по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины, за что грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет. По информации львовских СМИ, речь идет об Ирине Мауль и Марии Дацкив.Ирина Мауль – достаточно высокопоставленная чиновница, она заместитель директора Департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета, начальница управления инженерного хозяйства. Мария Дацкив – ведущий специалист отдела водоснабжения этого департамента. Обе женщины ранее занимали руководящие посты в коммунальном ремонтно-аварийном предприятии Львова: Мауль была его директором, а Дацкив – главным бухгалтером. По версии следствия, именно тогда они за денежное вознаграждение фиктивно трудоустраивали в этом предприятии военнообязанных мужчин и бронировали их от мобилизации.При этом правоохранители, вопреки традиции, не сообщили ни о числе таких мужчин, ни о сумме якобы полученных за их бронирование средств. Более того, неясно, о каком именно периоде времени идёт речь, ведь обе женщины с октября 2025 года перешли на службу во Львовский городской совет.Потому неудивительно, что по городу сразу же поползли слухи, что в СБУ просто ждали, когда Мауль и Дацкив из сотрудников коммунального предприятия станут чиновницами, а обыски и задержания направлены не столько против них, сколько против мэра Львова Андрея Садового.Последний во время следственных мероприятий находился в Каннах (городе-побратиме Львова), где в рамках Международной выставки коммерческой недвижимости пытался привлечь инвестиции. Естественно, поездку пришлось прервать, уже 13 марта мэр вернулся в город, но обыски и задержание своих подчинённых он до сих пор не прокомментировал.Сотрудничающие с Андреем Садовым политологи считают, что акция силовиков является своеобразным ответом Офиса президента на интервью мэра Львова киевскому изданию "Апостроф", опубликованное 9 марта. В нём градоначальник весьма критически высказался о действиях киевских властей, которые бьют по местному самоуправлению и его бюджетам, а также о подготовке Киева к грядущим выборам.Так, на вопрос журналиста, чувствует ли Садовый "ветер возможных выборов на Украине", мэр Львова ответил: "Я эти ветры вижу только в районе Печерского треугольника – Офис президента, Верховная Рада, Кабмин. Я не вижу таких ветров во Львове, например. Я их не видел, когда был в Донецкой области, Харьковской области. Или в Киеве, когда общался с простыми рабочими. Возможно, истеблишмент сильно переживает, как жить завтра, а украинцы сегодня просто выживают".По словам Садового, по окончании войны нужно будет проводить и президентские, и парламентские выборы, и выборы в органы местного самоуправления. "Но для безопасности государства, я считаю, нужно делать всё возможное, чтобы этот выбор был осознанным. Чтобы у нас не было этого калейдоскопа из 200-300 партий. Две-три партии, я думаю, вполне будет достаточно", – сказал он.В окружении Андрея Садового уверены, что эти заявления были расценены в Киеве как критика действий Офиса президента Украины по формированию так называемой "партии мэров" во главе с градоначальником Харькова Игорем Тереховым и губернатором Николаевской области Виталием Кимом. Партию планируют создать на основе Ассоциации прифронтовых городов и общин, которую возглавляет Терехов.Участие представителей Кабмина и губернаторов в мероприятиях Ассоциации свидетельствует о поддержке проекта со стороны Офиса президента, где считают, что условная "партия мэров" сможет претендовать на часть избирателей, которые ранее голосовали за исчезнувший "Оппозиционный блок" и запрещённую "Оппозиционную платформу – За жизнь" (ОПЗЖ).Ассоциации оказывает открытую поддержку глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от "президентской" партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев, который в своей риторике всё чаще касается проблем местного самоуправления. А главным политическим "архитектором" проекта является глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В свою очередь, Ким и Гетманцев считаются близкими к нему людьми.К пиару "партии мэров" подключились ведущие "говорящие головы" Офиса президента. В частности, глава Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко 11 марта в интервью киевскому изданию KP.UA заявил, что рейтинг пока ещё не созданной политической силы составляет от шести до восьми процентов. По словам политолога, на выборах она отнимет небольшую часть электората Зеленского, но заберёт бóльшую часть электората ОПЗЖ и неопределившихся избирателей.Фесенко также сравнил гипотетическую партию Терехова-Кима и уже существующие на Украине "партии мэров" – УДАР Виталия Кличко (Киев), "Пропозиция" Бориса Филатова*(Днепропетровск) и "Самопомощь" Андрея Садового. Политолог считает, что конкурентом новой партии будет только политическая сила мэра Днепропетровска, поскольку у УДАРА и "Самопомощи" слишком отличается электорат.Однако тот же Филатов до последнего времени пытался найти союзников на Западной Украине, сотрудничая с бывшим спонсором националистической "Свободы" Игорем Кривецким. Тот вместе с "владельцем" партии "За будущее" Игорем Палицей готовил свою "партию мэров" под гипотетическим названием "Украина превыше всего". Видимо, подготовка была достаточно удачной, поскольку в середине февраля 2026 года Кривецкого задержали на одном из блок-постов и вручили повестку на допрос в СБУ, после которого бизнесмен практически прекратил политическую деятельность.Конечно, вряд ли Кривецкому предложили "передать" зависимых от него мэров Ивано-Франковска (Руслан Марцинкив), Тернополя (Сергей Надал) и Хмельницкого (Александр Симчишин) в партию Терехова-Кима. Однако, судя по всему, был сделан более чем прозрачный намёк на то, что "партия мэров" на Украине может быть только одна. Зависимый от Палицы мэр Луцка Игорь Полищук получил такой намёк ещё в конце декабря, когда прошли обыски в Луцком горсовете. И вот теперь пришла очередь Андрея Садового, который до сих пор пытается играть в независимость, уповая на свой высокий рейтинг и бессменный опыт управления Львовом с 2006 года.Эта независимость раздражает уже не первого президента Украины – так, Пётр Порошенко* в 2016-2017 годах устроил Андрею Садовому "мусорный кризис" (после пожара на свалке под Львовом городу некуда было вывозит отходы, а соседние города отказывались их принимать даже за деньги из-за позиции Киева). Команда Владимира Зеленского пока не смогла подловить градоначальника Львова на чём-то подобном, и в отсутствие собственных рейтинговых кандидатов пытается не допустить переизбрания Садового путём ограничения числа сроков пребывания мэра у власти.Понятно, что обыск и задержание двух чиновниц Львовского горсовета особо не пошатнут позиции Андрея Садового, однако капля камень точит. Кроме того, произошедшее воодушевило других оппонентов мэра. Так, сразу после обысков депутат горсовета от партии "Варта" Игорь Зинкевич написал в социальных сетях: "Предварительно следственные действия касаются работ, выполненных после ракетной атаки, и использования бюджетных средств на восстановление". Пока это не соответствует действительности, но вполне может быть воспринято правоохранительными органами как цель для будущей атаки против Садового.А в целом в ходе подготовки Киева к грядущим выборам на разных уровнях следует ожидать усиления прессинга на все органы местного самоуправления, особенно на Западной Украине, которую в Киеве считают "зажравшейся" и излишне расслабленной.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

