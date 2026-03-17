Год плохих сценариев для киевского режима

Владимир Зеленский испровещался накануне по поводу так называемых мирных переговоров/

2026-03-17T07:00

"Там целая же Санта Барбара с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке, - заявил он. - Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация с безопасностью им запрещает сейчас выезжать с территории Соединённых Штатов. Мы подтвердили, что готовы прилететь в Майами или в Вашингтон. Но российская сторона отказалась лететь в Америку. Они предложили одну из стран - Турцию или Швейцарию. Американцы на такой вариант не согласились. Мы сразу сказали, что готовы к встрече на следующей неделе. Мы готовимся к встрече и в Америке, и в Швейцарии, и в Турции, и даже если не побоятся в Эмиратах. В целом всё зависит от американцев потому что они организаторы этой встречи".Собственно именно эта формулировка Зеленского про Санта Барбару по большому счету довольно точно описывает происходящее и, главное, его личное отношение к этому. Презрительное. И, похоже, вся эта переговорная история стала вытанцовываться в совершенно ясную и прозрачную конструкцию. Логика этой конструкции такова - без радикального вмешательства Вашингтона не будет ничего. Ровно об этом я говорю уже довольно давно и происходящее сегодня только подтверждает эту логику. Киев и стоящие за ним глобалистские круги фактически полностью профанировали и в конечном счете обломали переговорный процесс. В Москве, как можно судить по последним сигналам, закончилось желание вести бесконечные пустые разговоры и участвовать в бесконечных технологических согласованиях документарной части без какого либо политического продвижения.При этом сам Вашингтон совершенно очевидно в данный момент сконцентрирован на совершенно других направлениях. Основной фокус американской администрации сегодня- это Иран и вся ближневосточная конфигурация вокруг него. Параллельно серьезное внимание уделяется карибскому бассейну где в фокусе находятся Мексика, Куба и Венесуэла. На этом фоне украинский кейс отошел мягко говоря на второй план. И без Вашингтона, повторюсь, ничего происходить не будет, потому что именно Вашингтон выступает реальным организатором и главным модератором всей этой переговорной конструкции. На этом фоне весьма показательным оказался визит Фридриха Мерца к Дональду Трампу, который состоялся чуть более недели назад. И как мне рассказывают знающие люди, сам визит был скорее даже не визитом канцлера Германии в привычном дипломатическом смысле, а скорее миссией эмиссара глобалистских кругов Евро-Атлантики. Непубличная часть переговоров, по инсайдерской информации, была достаточно жесткой и категоричной. Глобалисты и откровенные антитрамписты на Западе посчитали, что после решения Верховного суда Соединённых Штатов по отмене тарифов Трампа он, фактически, превращается в хромую утку, а поражение республиканцев на выборах в Конгресс становится практически неизбежным. К этому добавляется и то обстоятельство, что Трамп сейчас глубоко ввязался в иранскую тему и по сути зарылся в неё без очевидных быстрых и простых выходов. На этом фоне многие в европейских элитах считают, что его политический взлет уже закончился, и больше он не сможет навязать свою волю. Именно из этой логики по всей видимости и проистекает крайне категоричное заявление Фридриха Мерца о том, что никакая сделка и никакое соглашение по Украине без участия европейцев невозможно. Оно, к слову, было по сути последним заявлением по поводу переговорного процесса из лагеря "коалиции желающих". Да, мягко говоря, со стороны это выглядит как ситуация, когда человек берет на себя слишком много. Но, вероятно, это вовсе не личная самодеятельность Мерца, а отражение более широкого понимания внутри европейских элит. Понимания того, что администрация Трампа в данный момент не готова продолжать жестко подталкивать Киев к заключению какой-либо сделки с Москвой.На этом фоне и сам Зеленский делает очередные заявления которые выходят далеко за рамки здравого смысла. Появляется совершенно странная история про создание буферных зон уже на территории России. Правда, эта идея полностью укладывается в ту же самую логику, которую украинская сторона пыталась протолкнуть на последнем переговорном раунде, когда предлагала схему отвода войск, где украинская армия отходит на сорок километров и российская армия также отходит на сорок километров. Тогда эта схема естественно не прошла, потому что она изначально выглядела абсолютно нереалистичной. Теперь же мы видим новую вариацию той же самой истории только уже в публичной форме через разговоры о буферных зонах. По сути перед нами продолжение той же самой переговорной тактики построенной на информационном шуме и попытке создать видимость дипломатической активности там, где реального продвижения нет и не предвидится. Но, если говорить прямо, это выглядит как откровенный бред. Бред сивой кобылы. А если выражаться точнее и ближе к происхождению всей этой риторики, то это бред криворожского фраера. Но на самом деле вся история ровно про то же самое. Никакой политической имплементационной части по той дорожной карте, которая в целом уже достаточно подробно и детально проработана в ходе переговорного процесса, нет и не наблюдается. Никаких реальных телодвижений в этом направлении не происходит. Именно это и почувствовал Зеленский. Он почувствовал определённую свободу манёвра. И, по факту, вышел из переговоров. Но я хотел сказать больше о другом. Замораживание переговоров делает шансы на мир в 2026 году призрачными. И это фундаментальная проблема для простых жителей территорий, контролируемых Киевом, для тех самых пересичных людей, для бедолашной незалежной. Потому что в 2026 году именно поэтому, именно из-за того, как развивается ситуация и как ведёт себя Зеленский, хороших сценариев для Украины и для грэчкосиив, по большому счёту, нет. Если, конечно, не брать в расчёт ту клику кровососов, которая жирует на войне. Потому что, да, есть целая шобла милитарная, вся эта шобла цвета хаки, которая на войне зарабатывает огромные деньги. У них-то всё прекрасно и они прекрасно себя чувствуют. И им, по большому счёту, плевать на всех остальных и на всё остальное. А для страны 404 в целом, для обычных людей, хороших сценариев действительно не просматривается. Потому что единственный шанс хоть в каком то более или менее вменяемом состоянии пережить 2026 и 2027 год для этой химеры под названием Украина мог появиться только в случае завершения полномасштабных военных действий.И теперь, если оценить ситуацию трезво, то у киевского режима, куда ни кинь всюду клин. То, что в первые дни в Киеве воспринимали буквально с плясками и бубнами, речь идёт о войне вокруг Ирана и о действиях Трампа, уже сейчас начинает прямым образом сказываться на украинской экономике. И прежде всего на ценах на топливо. Цены на топливо на Украине уже начинают галопировать. А это автоматически означает инфляцию. Это автоматически означает рост цен на всё: на товары, на услуги, на продукты питания, на коммунальные услуги, на транспорт. И так далее.Параллельно под шумок иранской войны подписывается меморандум с МВФ. Причём значительную часть денег от фонда в логике меморандума, Украина, по сути, вообще не увидит. Речь идёт о том, что примерно семьдесят процентов этих средств придут на счета Киева и сразу уйдут в счет погашения долгов. Они фактически даже не заходят в экономику страны, а засчитываются на различных корреспондентских счетах в счёт прежних обязательств. Первый транш Украина сейчас получила. Но цена этого транша хорошо известна. За него будут приняты новые изменения в законодательстве. За него Верховная Рада будет голосовать за очередные реформы и изменения (уверен, что по итогу проголосуют), которые фактически добьют остатки малого и среднего предпринимательства.А еще тот кризис, который сейчас совершенно не иллюзорно начинает вырисовываться в Европе по части газа, нефти, топлива и всего остального, прямым образом ударит по Украине. Здесь не нужно строить никаких иллюзий. Хороших сценариев нет. По большому счету существует только один вариант, который мог бы хоть как то изменить ситуацию, это если бы верхушка киевского режима пошла на реальные мирные соглашения, приняла бы условия, о которых давно идет разговор, и прекратила бы полномасштабные военные действия. Но мы понимаем, что этого не происходит. Да, ориентировочно в мае будет вероятно транш в рамках того самого "недорепарационного" кредита. Выборы в Венгрии закончатся и Орбана уговорят разблокировать деньги за какие-то очередные уступки. Но, и эти деньги не решают ничего, это всего лишь тридцать миллиардов на два года. И примерно пятнадцать миллиардов, которые плюс-минус будут зачисляться в течение текущего года, не решают проблему дефицита украинского бюджета, прежде всего его гражданской части. Об этом я уже говорил и повторю еще раз. При этом проблемы с газом, о которых я тоже уже говорил, практически гарантированно приведут к остановке значительной части украинской промышленности. Проблемы с топливом приведут к проблемам с посевной кампанией, приведут к проблемам с логистикой и вообще со всем, что связано с экономикой. Топливо участвует в ценообразовании буквально везде. Любая перевозка, любое производство, любой товар или услуга в конечном счете упираются в стоимость топлива. А еще иранская война грозит смертью украинской ПВО, и вообще ситуация на фронте будет явно становиться для Киева все более сложной. Хотя для этих упырей, по большому счету, это не имеет большого значения. Им все равно. Им было все равно раньше и остается все равно сейчас. Для них главное сохранение власти и сохранение потоков денег, которые идут через войну.С другой стороны, если говорить честно, было бы лучше, если бы все это завершилось подписанием мирных соглашений. Потому что война неизбежно приносит разруху. Фронт неизбежно приносит разрушенные города, покалеченные судьбы, потерянные жизни. И если бы этот конфликт завершился раньше, люди были бы живы, города были бы целее, промышленность находилась бы в гораздо более рабочем состоянии. Но возникает вопрос. А зачем это неонацистскому режиму? Зачем им мир? Потому что если война остановится, этот режим и даже шире украинские бандеризованные элиты очень быстро останутся без средств к существованию и работающей экономики. И тогда вся эта конструкция может просто рухнуть в перспективе нескольких лет. Пяти, может быть десяти.В общем, резюмируя, я не думаю, что нынешняя война может растянуться на несколько лет вперед. Но год она вероятно продлится. Мне это кажется крайне маловероятным. И этот 2026 год практически гарантированно станет годом целой цепочки кризисов в незалежной. Кризисов социально-экономических, кризисов военных, кризисов политических, кризисов гуманитарных. Год плохих сценариев. Год тяжелых историй. И, честно говоря, мне почти нечего посоветовать людям, которые сегодня живут на территориях, контролируемых Киевом. Те, кто могли, кто хотели и у кого были возможности уехать, уже уехали. Потому что, где угодно сейчас легче, чем в этом концлагере под названием "Украина". Но многие люди просто не могут уехать. Я это прекрасно понимаю. И, им придется просто терпеть и пережидать ту турбулентность, которая сейчас начинает разворачиваться.

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

