"Иран не видит возможности для переговоров с США" — Данилов о кризисе на Ближнем Востоке

США своими действиями лишили себя возможности договариваться с Ираном — Тегеран больше не видит смысла в переговорах. В этой ситуации российские ставки в регионе неожиданно растут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2026-03-17T04:40

Развивая тему сценариев поражения США в ближневосточном конфликте, эксперт обратил внимание на позицию Ирана. По его оценке, это не сулит ничего хорошего ни для Соединенных Штатов, ни для всего мира, сохранение независимости Ираном будет означать расширение ядерного клуба. По мнениюэксперта, тогда действия США можно будет воспринимать не только как контрпродуктивные, но и как провоцирующие Иран на совершенно новый подход в контексте ликвидации ядерного потенциала Тегерана. "Это очень неблагоприятная и рискованная перспектива, она проглядывается все более и более четко. Особенно с учетом того, что Иран не видит возможности для будущих переговоров с США", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Просчет Трампа в войне на Ближнем Востоке станет проблемой для всего мира" на сайте Украина.ру.О том, как ситуация с ростом цен на нефть будоражит западные экономики — в материале "Дмитрий Гусев о санкциях: Еще две недели войны против Ирана, и все страны придут за российской нефтью" на сайте Украина.ру.

