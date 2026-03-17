Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260317/kitay-proderzhitsya-polgoda-evropa-rukhnet-za-paru-mesyatsev-golubovskiy-o-neftyanom-krizise-1076864349.html
Китай продержится полгода, Европа рухнет за пару месяцев: Голубовский о нефтяном кризисе
Китай весь прошлый год создавал нефтяные резервы и теперь при перекрытии Ормузского пролива продержится до полугода. Европа таких запасов не имеет и окажется в катастрофическом положении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
новости
европа
китай
сша
опек
ес
дмитрий голубовский
украина.ру
нефть
ресурсы
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102195/28/1021952855_0:297:2839:1894_1920x0_80_0_0_848016998a3b32e03eaba7850dca6716.jpg
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102195/28/1021952855_299:0:2824:1894_1920x0_80_0_0_60a15a1b02e914a09793ed4994b7a80f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Китай продержится полгода, Европа рухнет за пару месяцев: Голубовский о нефтяном кризисе

05:10 17.03.2026
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Китай весь прошлый год создавал нефтяные резервы и теперь при перекрытии Ормузского пролива продержится до полугода. Европа таких запасов не имеет и окажется в катастрофическом положении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Сравнивая способности разных регионов пережить энергетический кризис, эксперт привел конкретные цифры.
"У нее нет таких нефтяных резервов, как в США. Причем этот резерв был создан еще во времена прошлых арабо-израильских войн, чтобы не позволять ОПЕК манипулировать ценами на нефть внутри США", — заявил Голубовский.
По словам аналитика, Пекин оказался дальновиднее. "Китай весь прошлый год тоже создавал большие нефтяные резервы, который позволяют ему покрыть 100 дней всего импорта нефти. А, учитывая, что через Ормузский пролив Китай получает 45% нефти, то даже если его полностью перекроют, то он продержится примерно 200 дней (это полгода)", — пояснил собеседник.
"У Европы этого нет. Она загнется, если не возобновит сотрудничество с Россией", — подчеркнул эксперт.
Аналитик отметил, что единственным спасением для ЕС может стать только кардинальная смена политики в отношении Москвы, на что европейцы вряд ли пойдут, надеясь на быстрое разрешение конфликта.
"Не думаю, что Европа на это пойдет. Она понадеется на поддержку США и на то, что конфликт на Ближнем Востоке разрешится в течении пары месяцев", — подытожил Дмитрий Голубовский.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаКитайСШАОПЕКЕСДмитрий ГолубовскийУкраина.рунефтьресурсыкризисэнергетический кризисБлижний ВостокэнергетикаГлавные новостиглавное
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
