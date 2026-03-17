Китай продержится полгода, Европа рухнет за пару месяцев: Голубовский о нефтяном кризисе

Китай весь прошлый год создавал нефтяные резервы и теперь при перекрытии Ормузского пролива продержится до полугода. Европа таких запасов не имеет и окажется в катастрофическом положении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2026-03-17T05:10

Сравнивая способности разных регионов пережить энергетический кризис, эксперт привел конкретные цифры. "У нее нет таких нефтяных резервов, как в США. Причем этот резерв был создан еще во времена прошлых арабо-израильских войн, чтобы не позволять ОПЕК манипулировать ценами на нефть внутри США", — заявил Голубовский.По словам аналитика, Пекин оказался дальновиднее. "Китай весь прошлый год тоже создавал большие нефтяные резервы, который позволяют ему покрыть 100 дней всего импорта нефти. А, учитывая, что через Ормузский пролив Китай получает 45% нефти, то даже если его полностью перекроют, то он продержится примерно 200 дней (это полгода)", — пояснил собеседник."У Европы этого нет. Она загнется, если не возобновит сотрудничество с Россией", — подчеркнул эксперт.Аналитик отметил, что единственным спасением для ЕС может стать только кардинальная смена политики в отношении Москвы, на что европейцы вряд ли пойдут, надеясь на быстрое разрешение конфликта."Не думаю, что Европа на это пойдет. Она понадеется на поддержку США и на то, что конфликт на Ближнем Востоке разрешится в течении пары месяцев", — подытожил Дмитрий Голубовский.Полный текст материала "Дмитрий Голубовский: Если Европа останется без нефти и газа из-за войны в Иране, проблемы начнутся у всех" на сайте Украина.ру.При каких условиях США пойдут на наземную операцию в Иране — в материале "Тимофей Сергейцев: Война с Ираном обойдется Трампу гораздо дешевле, чем решение всех мирных проблем США" на сайте Украина.ру.

