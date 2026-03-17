Предпосылки для освобождения Орехова: Борис Рожин о наступлении ВС России в Запорожской области
Предпосылки для освобождения Орехова: Борис Рожин о наступлении ВС России в Запорожской области
В Запорожской области активно развиваются операции к западу от Орехова, где сейчас идут встречные бои. ВСУ пытаются замедлить наше наступление, чтобы защитить фланг своей группировки. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру
2026-03-17T06:15
Комментируя ситуацию в Запорожской области, эксперт сообщил об активных боевых действиях. По его данным, в Запорожской области активно развиваются операции к западу от Орехова. При этом к западу от Гуляйполя продолжает активно развиваться продвижение российских войск, добавил эксперт. "Тут у нас задача простая – продвинуться на 10-15 километров, чтобы начать брать под контроль ключевые дороги снабжения Ореховской группировки", — пояснил собеседник Украина.ру."Уже этой весной мы увидим предпосылки для полуохвата Орехова и последующего штурма с целью его освободить", — резюмировал собеседник издания.
Предпосылки для освобождения Орехова: Борис Рожин о наступлении ВС России в Запорожской области

06:15 17.03.2026
 
В Запорожской области активно развиваются операции к западу от Орехова, где сейчас идут встречные бои. ВСУ пытаются замедлить наше наступление, чтобы защитить фланг своей группировки. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру
Комментируя ситуацию в Запорожской области, эксперт сообщил об активных боевых действиях. По его данным, в Запорожской области активно развиваются операции к западу от Орехова.
"Там сейчас идут встречные бои. ВСУ за счет контратак стараются замедлить наше наступление с целью ударить в западный фланг их Ореховской группировке", — заявил Рожин.
При этом к западу от Гуляйполя продолжает активно развиваться продвижение российских войск, добавил эксперт. "Тут у нас задача простая – продвинуться на 10-15 километров, чтобы начать брать под контроль ключевые дороги снабжения Ореховской группировки", — пояснил собеседник Украина.ру.
"Уже этой весной мы увидим предпосылки для полуохвата Орехова и последующего штурма с целью его освободить", — резюмировал собеседник издания.
