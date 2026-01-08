https://ukraina.ru/20260108/gegemoniya-gopnika-voyny-ssha-v-xxi-veke-1074056314.html

Гегемония гопника. Войны США в XXI веке

Гегемония гопника. Войны США в XXI веке

Рождественское утро 7 января 2026 года дало старт новому акту глобального трагифарса: на этот раз центральной сюжетной линией стала судьба российского танкера "Маринера", который, по сообщениям СМИ, был захвачен американским десантом и отправлен в направлении Шотландии под конвоем ВМС США и союзников по НАТО.

Параллельно развивалась и другая линия сюжета: Caps Lock-дипломатия президента США Дональда Трампа уже вполне реально поставила под угрозу само существование НАТО: если Вашингтон осмелится предпринять какую-либо агрессию в адрес подконтрольной Дании Гренландии, это будет означать окончание существования Организации Североатлантического договора, подчеркнула премьер-министр королевства Метте Фредериксен.Мировая архитектура безопасности, которая еще три десятилетия назад казалась монолитным памятником торжеству западного либерализма, сегодня представляет собой тлеющие руины, засыпанные пылью афганских дорог и пропитанные вязкой нефтью месопотамских равнин. Вглядываясь в хищный оскал современного капитализма, невозможно не заметить, как за глянцевыми лозунгами о защите свободы скрывается холодный расчет.Мы живем в эпоху, когда международное право превратилось в декорацию для театра абсурда, а список весомых аргументов в решении вопросов деградировал до калибра снарядов, количества дронов и объёма активов, которые можно заморозить. Соединенные Штаты, долгое время примерявшие на себя роль благородного защитника демократии, к 2026 году окончательно сбросили маски, явив миру лицо уставшего, но все еще крайне опасного гегемона, чьи действия больше напоминают не выверенную стратегию гроссмейстера, а бездумную агрессию гопника в тёмном переулке.Кровавая инвентаризацияЕсли попытаться подвести беспристрастный итог первой четверти XXI века, то количество и разнообразие вооруженных конфликтов, в которых так или иначе были замешаны Соединенные Штаты, поражают воображение своей масштабностью и бессмысленностью. С 2001 года Вашингтон прямо или опосредованно участвовал как минимум в двадцати крупных вооруженных кампаниях, одновременно проводя операции более чем в пятидесяти странах мира на пяти континентах. Формы этого участия варьировались от полномасштабных вторжений с использованием сотен тысяч военнослужащих до "хирургических" ударов беспилотников и тихой работы инструкторов, готовящих очередные прокси-армии для защиты интересов корпораций.Самым длительным и позорным эпизодом в этой хронике стала двадцатилетняя война в Афганистане, начавшаяся в октябре 2001 года под кодовым названием "Несокрушимая свобода". За два десятилетия американская военная машина прошла путь от молниеносного свержения режима талибов* за сорок девять дней до унизительного бегства из Кабула в августе 2021 года. То, что начиналось как охота за Усамой бин Ладеном, обернулось бессмысленным строительством государства из песка и палок, на которое было потрачено более двух триллионов долларов, только чтобы в итоге вернуть власть тем же талибам, чьи позиции сегодня в Афганистане даже прочнее, чем в сентябре 2001 года.Параллельно разворачивалась иракская драма, также состоявшая из двух кровавых актов. Первый, начатый в 2003 году на фундаменте чудовищной лжи об оружии массового поражения, привел к полному коллапсу Ирака как суверенного образования и возникновению вакуума власти, который заполнила гражданская война и, позже, ИГИЛ* (запрещённая в России террористическая организация). Вторая фаза, известная как операция "Непоколебимая решимость", стартовала в 2014 году и была попыткой США исправить собственные ошибки, сражаясь с монстром, которого они сами же и породили интервенцией десятилетней давности. И хотя к 2017 году ИГИЛ было объявлено побежденным, американское военное присутствие в Ираке сохраняется и по сей день, несмотря на неоднократные требования иракского парламента о полном выводе иностранных войск.Не менее цинично, лицемерно и зловеще выглядит американское вмешательство в Сирии, где с 2014 года США удерживают контроль над девятью десятыми нефтяных месторождений страны под предлогом борьбы с терроризмом. В декабре 2024 года, когда режим Асада пал, американские силы не только не покинули регион, но и сохранили контингент в две тысячи человек, продолжая блокировать доступ нового переходного правительства к собственным ресурсам.В Африке экспансия носила более скрытый, но не менее разрушительный характер. Операции в Сомали, длящиеся с 2007 года, превратили регион в полигон для испытаний беспилотников, что не помешало группировке "Аш-Шабаб" в 2025 году начать новое наступление. Вмешательство в Ливии в 2011 году под эгидой НАТО уничтожило государственность этой страны, превратив один из самых перспективных государственных проектов всего континента в территорию безвластия, разделенную между враждующими племенными группировками. Даже в таких отдаленных регионах, как Филиппины или Центральная Африка, американские советники и спецназ десятилетиями ведут "войны на периферии", результаты которых остаются крайне неоднозначными, если не сказать провальными.К 2025–2026 годам мы наблюдаем новый всплеск агрессивного вмешательства. Операция "Южное копье" в Венесуэле, завершившаяся в январе 2026 года захватом президента Николаса Мадуро силами Delta Force, стала апофеозом возврата к доктрине Монро. Соединенные Штаты, отбросив всякие приличия, осуществили захват лидера суверенной страны на основе обвинений в наркотерроризме, которые многие эксперты считают сфабрикованными для получения контроля над крупнейшими в мире запасами нефти. Параллельно с этим разворачивается эпопея с танкером "Маринера", преследование которого в Атлантике в январе 2026 года с привлечением противолодочной авиации и угрозами со стороны ВМС США демонстрирует готовность Вашингтона к прямому столкновению с Россией даже ради захвата пустого судна, дерзнувшего сменить флаг. Все это — элементы единой картины, где "мировой полицейский" превратился в хищника, чей аппетит растет пропорционально его внутренним проблемам.Между целью и лозунгом: анатомия имперского лицемерияРиторика Вашингтона на протяжении всего XXI века представляет собой раздражающе топорную систему манипуляций, где каждое слово призвано маскировать истинные намерения. Нас десятилетиями кормили историями о "распространении свободы", но за каждым таким "освобождением" маячили интересы нефтяных гигантов и оборонных подрядчиков — и в результате "откормили" до состояния, когда даже сами чиновники Государственного департамента не верят своим словам — чего уж говорить о других государствах.В Афганистане официальной целью была борьба с терроризмом и защита прав женщин, однако реальный интерес заключался в создании стратегического плацдарма для сдерживания Китая и России в самом центре Евразии. Некоторые же конспирологи проводят параллель между активностью американцев в Афганистане и растущим объёмом мировых поставок героина: как известно, страна остаётся мировым лидером по производству этого наркотика.Когда в 2021 году стало ясно, что издержки превышают выгоды, США просто бросили своих союзников на растерзание, доказав, что лояльность Вашингтона заканчивается там, где падает рентабельность. При этом и начинают, и заканчивают свои войны Штаты под одним и тем же предлогом — ради безопасности своих граждан.Иракская кампания стала эталоном цинизма. Пока Колин Пауэлл тряс пробиркой в ООН, высокопоставленные чиновники администрации Буша сделали почти тысячу заведомо ложных утверждений о связях Саддама с "Аль-Каидой"* (запрещена в РФ) и наличии у него ОМП (оружия массового поражения). Истинной же целью было не разоружение Ирака, а установление контроля над его месторождениями и обеспечение доминирования американских энергетических компаний, таких как ExxonMobil и Chevron, которые и сегодня продолжают лоббировать вытеснение российских и китайских конкурентов с иракского рынка. Это не демократизация, это рейдерский захват в государственном масштабе, прекрасно описанный, например, в книге Дэниела Ергина "Добыча".В Сирии маскировка была еще менее тонкой. Официально США сражались с ИГИЛ, но на деле их присутствие было направлено на расчленение страны и захват девяноста процентов ее нефтяных богатств в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор. Дональд Трамп в своей привычной манере в 2019 году прямо заявил: "Мы оставили войска только для того, чтобы взять нефть". Это редкий момент честности в океане лжи. Даже после падения режима Асада в конце 2024 года, американские войска остаются на северо-востоке Сирии, блокируя восстановление страны и используя энергетический ресурс как рычаг давления на новое переходное правительство.Особенно наглядно разрыв между лозунгом и реальностью виден в нынешней операции "Южное копье" против Венесуэлы. Вашингтон заявляет о борьбе с "наркотерроризмом" и "Картелем Солнца", при этом игнорируя тот факт, что основная масса наркотиков поступает в США через территорию союзной Колумбии, где производство коки при американской поддержке лишь растет. Впрочем, и очередь Колумбии, судя по последним заявлениям Трампа, тоже не за горами.Истинная причина атаки на Каракас в январе 2026 года — это триста три миллиарда баррелей венесуэльской нефти и желание Дональда Трампа установить в стране режим, который передаст эти ресурсы американским корпорациям. Захват Мадуро — это не акт правосудия, а устранение препятствия на пути к сверхприбылям.Апогеем этой политики стали территориальные претензии США на Гренландию, которые в 2025–2026 годах перешли из разряда эксцентричных твитов в плоскость реальных военных угроз. Официально Вашингтон говорит о "национальной безопасности" и "сдерживании противников в Арктике", но по сути речь идет о колониальном захвате суверенной территории союзника по НАТО — Дании. Заявления Белого дома о том, что военное решение "всегда остается вариантом" для приобретения Гренландии, наглядно демонстрируют, что для нынешней администрации США международное право и союзнические обязательства не значат ровным счетом ничего, если на кону стоит стратегический кусок земли.А стои ли игра свеч? Цена угасающего доминированияКогда мы задаемся вопросом о том, укрепили ли эти бесконечные войны мировое доминирование США, ответ, внезапно, видится совершенно однозначным: нет. Напротив, мы наблюдаем классический пример имперского перенапряжения, помноженного на деградацию элит, когда колоссальные затраты ресурсов не приносят стратегического результата, а лишь ускоряют падение. Финансовые издержки этих авантюр за четверть века превысили восемь триллионов долларов. Это деньги, которые не пошли в инфраструктуру, образование или медицину внутри США, а были буквально развеяны в песках Ближнего Востока и джунглях Африки.В 2025 году военный бюджет США вплотную подошел к отметке в один триллион долларов, составляя три целых три десятых процента ВВП, что на фоне растущего государственного долга и инфляции выглядит как самоубийственное безумие.Человеческая цена ужасает не меньше: семь с половиной тысяч погибших американских солдат и более шестисот тысяч жертв среди местного населения. Миллионы беженцев, разрушенные системы здравоохранения и образования в некогда стабильных странах — таков реальный итог "Pax Americana" в XXI веке. Каждое вторжение и атака дронов множили число врагов Америки, создавали идеальную среду для радикализации новых поколений. Афганистан вернулся к средневековью, Ирак — стал ареной для иранского влияния, Ливия — превратилась в рабовладельческий рынок под открытым небом.Вместо укрепления гегемонии, агрессивная политика Вашингтона спровоцировала тектонический сдвиг в мировой геополитике. Формирование альтернативных центров силы, таких как БРИКС, которое в 2025–2026 годах перешло к созданию собственной расчётной единицы, привязанной к золоту и национальным валютам, — это прямой ответ на превращение доллара в инструмент политического шантажа. Более пятидесяти стран мира уже начали использовать альтернативные доллару механизмы расчетов, подрывая "непомерную привилегию" американской валюты. Дедолларизация стала не просто экономическим трендом, а способом выживания для государств, не желающих в один прекрасный день обнаружить свои резервы замороженными по прихоти полубезумного геронтократа из Белого дома на поводке у хедж-фондов, ВПК и Федеральной резервной системы.Над руинами старого порядкаНаблюдая за тем, как Дональд Трамп в январе 2026 года празднует захват Николаса Мадуро и угрожает новыми ударами по Кубе и Мексике, трудно отделаться от чувства глубокого разочарования в человеческой рациональности. Вся эта военная мощь, все эти авианосцы типа "Джеральд Форд" и бомбардировщики B-2, участвовавшие в операции "Полуночный молот" против Ирана, используются для решения задач, которые кажутся мелкими и суетливыми на фоне глобальных вызовов человечеству. Пока мир балансирует на грани климатической катастрофы и технологической сингулярности, единственная сверхдержава тратит свои лучшие интеллектуальные и материальные ресурсы на то, чтобы "отжать" нефть у венесуэльцев и кусок льда у датчан. И всё — только ради того, чтобы внутренние выборы "прошли как надо".Соединенные Штаты превратились в заложника собственного военно-промышленного комплекса, который требует новых и новых конфликтов для поддержания котировок своих акций. Lockheed Martin и Raytheon получают миллиарды за ракеты, которые разрушают школы в Йемене или ядерные центрифуги в Натанзе, но это не добавляет ни грамма стабильности в мировую систему. Мы видим триумф тактического превосходства при полном отсутствии стратегического смысла. Американские спецназовцы могут за два с половиной часа захватить президента в Каракасе, но они не знают, что делать с этой страной на следующий день, о чём прямо пишут американские же газетчики по ссылкой на источники в Белом доме.Интеллектуальная элита Запада, долгое время обосновывавшая "право на вмешательство", сегодня молчит, глядя, как их идеи используются для оправдания банального грабежа и захвата заложников. Это интеллектуальное банкротство предвещает крах всей системы, которая держалась на иллюзии справедливости.Подводя черту под анализом четверти века американской агрессии, мы вынуждены признать горькую истину: современная внешняя политика США, достигшая своего апогея при нынешней администрации в 2026 году, — это больше не деятельность ответственной великой державы. Соединенные Штаты сегодня — это не "мировой полицейский", охраняющий порядок и закон, как они привыкли себя изображать в голливудских блокбастерах и официальных пресс-релизах. Это скорее гопник глобального масштаба, которому по исторической случайности повезло получить в наследство от действительно крутых, умных и ответственных "родителей" — поколения, создавшего ООН и Бреттон-Вудскую систему — мощнейший "ствол" в виде ядерного арсенала и самой сильной армии мира.Проблема в том, что этот "гопник" не обладает ни мудростью предков, ни их пониманием ответственности. Он размахивает этим "стволом" в международной подворотне, требуя у одних нефть, у других — территорию, а у третьих — отказа от собственного суверенитета под угрозой немедленного уничтожения. Трагедия операции в Венесуэле, захват танкера "Маринера" и угрозы в адрес Дании — это действия существа, которое не понимает, что с этого самого наследственного "ствола" предохранитель уже давно снят, а сам он направлен в сторону фундамента собственного дома.*Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

