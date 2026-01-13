Глобализация кулака. Похоронит ли Трамп нарождающийся многополярный мир - 13.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260113/globalizatsiya-kulaka-pokhoronit-li-tramp--narozhdayuschiysya-mnogopolyarnyy-mir--1074241363.html
Глобализация кулака. Похоронит ли Трамп нарождающийся многополярный мир
Глобализация кулака. Похоронит ли Трамп нарождающийся многополярный мир - 13.01.2026 Украина.ру
Глобализация кулака. Похоронит ли Трамп нарождающийся многополярный мир
То, к чему приступил в новом 2026 году президент США Дональд Трамп, свидетельствует: эта страна по-прежнему проводит империалистическую политику по укреплению собственной гегемонии на планете. Только теперь по-трамповски – по праву сильного.
2026-01-13T16:41
2026-01-13T16:41
россия
москва
владимир путин
сша
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
украина
американская гегемония
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0d/1074242198_0:74:889:574_1920x0_80_0_0_96f863c82a957875ae544aba379677ba.jpg
В частности, 3 января 2026 года американский спецназ при поддержке вертолетов атаковал Каракас, столицу Венесуэлы, захватил тамошнего президента Николаса Мадуро и вместе с женой вывез его в США. И через два дня уже начал судить президента суверенной страны, члена ООН и кучи других международных организаций, по американским законам, суля ему пару-тройку пожизненных заключений.А потом Трамп своим указом объявил американским и главное богатство Венесуэлы – ее нефтяные запасы, а себя на полном серьезе объявил подлинным и. о. президента этой страны. И всё.И стала очевидна разница между прошлым и настоящим: если прежняя глобализация в исполнении американских демократов утверждала гегемонию США через универсализацию политической, экономической, гуманитарной и духовно-культурной жизни путем насильственного навязывания и насаждения американских образцов и повесток (зеленой энергетики, ЛГБТ*-ценностей, политкорректности, мультикультурализма, толерантности и т. д.), то Трамп действует силой. Кулаком ковбоя, который не терпит возражений и готов приструнить, нагнуть и принудить любого сопротивляющегося, невзирая на любые общепринятые нормы права и морали.Если демократы США еще рассуждали о неких международных правилах, заменивших общепринятое международное право под эгидой ООН, то республиканец Трамп демонстративно попирает любые нормы и установки, регулирующие международную жизнь. Трамп действует по шуточной формуле Уинстона Черчилля, хороших менеджеров и капризных детей: вижу цель – не вижу препятствий. Он старается отжать всё, что ему нужно. Нужно, чтобы, согласное его предвыборной программе, снова сделать Америку великой.И глобальный гегемонизм в мире по-прежнему остается (если останется) американским. Не мытьем, так катаньем – демократы пытались удержать его языком и силой, а Трамп навязывает только силой, кулаком.Зачем Трампу нужен такой силовой диктат? Во-первых, для того, чтобы окончательно избавиться от любых пут и ограничений, которые на все страны накладывают международное право и Устав ООН. Трамп не просто нарушает те или иные правила и нормы права. Он демонстрирует презрение ко всему комплексу международных ограничений и утверждает, что для США под его руководством не важны ни право, ни нормы, ни даже здравый смысли, если они противоречат американским установкам, интересам и хотелкам.Ради этого Трамп готов уничтожить всю систему не только права, но и международных организаций, так или иначе этим правом руководствующихся. Причем структур, как осуждающих действия США, так и являющихся американскими союзниками.Трамп хочет показать, что у США, исповедующих исключительно силу и опирающихся на силовые методы и собственные ресурсы, нет ни друзей, ни врагов, ни союзников. Все они одинаковы для нового Вашингтона, если позволяют себе ему противоречить. И именно для демонстрации этого подхода Трамп легко и без всякого сожаления, прагматично и цинично, рушит всю евроатлантическую систему – союз США и Европы. Он готов превратить Европу в донора, которые просто обязан подпитать и обеспечить США всем, что им необходимо.Ярче всего это проявляется в том, как Трамп демонстрирует презрение к структурам Евросоюза и его чиновникам, которых он в грош не ставит. А также в том, что Трамп готов даже отказаться от НАТО – военно-политического блока, которые несколько десятилетий являлся символом и защитником западного мира. Правда, на деньги США, но все же Альянс был воплощением западного могущества.Сегодня Трамп объявил, что США для обеспечения их безопасности нужна принадлежащая Дании Гренландия и что он обязательно ее отберет и сделает американской территорией. Поскольку Дания, как и США, – член НАТО, а европейцы готовы даже послать в Гренландию войска для защиты от американской аннексии, то вся ситуация чревата уничтожением Альянса как единой структуры. Но Трамп готов идти на такой шаг: дня него и его политики НАТО сейчас – обуза, отбирающая средства.Трамп явочным порядком рушит основы планетарного совместного общежития, основанного на взаимном если и не уважении, то хотя бы на учете чужих интересов. Трамп расчленяет и атомизирует международные отношения, отдавая их на усмотрение сильных по принципу "кто хочет, тот и может, если может".Во-вторых,– и это главное негативное геополитическое последствие американского беспредела – Трамп фактически бросил вызов новому нарождающемуся многополярному миру, инициатором которого выступила России и который поддержали другие крупные международные игроки, собравшиеся и объединившиеся в новые структуры типа БРИКС или ШОС.Трамп своим геополитическим беспределом и самоуправством, увы, уже показал всё структурное и функциональное бессилие этих объединений, как бы исповедующих новые подходы к международной политике, основанные на принципах равноправия, единой безопасности, справедливости.А Трамп доказал, что, как минимум, ШОС и БРИКС – никакие не организации, исповедующие общие ценности, а всего лишь кружки по интересам. Огромные по охвату и ресурсам, но не имеющие механизмов взаимодействия и неспособные даже к коллективной реакции, чтобы противостоять единоличному американскому самоуправству.Например, после захвата Мадуро и ресурсов Венесуэлы эти действия осудили Россия, Китай, Бразилия. Но по отдельности, а не от имени БРИКС или ШОС. Потому что остальные члены этих организаций просто боятся ответной реакции США.То же самое и с планами Трампа насчет Гренландии. Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что ее страна осуждает территориальные претензии США на Гренландию и настаивает на необходимости "уважать права и свободы всех стран на ведение законной деятельности в Арктике". И что Вашингтону "не следует использовать другие страны в качестве предлога для достижения своих эгоистичных интересов".И что? А ничего: Трамп, как сказочный Карабас-Барабас посреди театра, щелкнул своим бичом, и куклы страхе сжались и разбежались по углам. Как бы чего не вышло или как бы Трамп не начал тарифную войну и не прислал авианосец к берегам – вот реакция тех, кто еще совсем недавно приветствовал многополярный мирТочно такая же картина наблюдается и с захватом США нефтяного танкера под флагом России. Москва действия эти осудила и высказала "озабоченность", но британская газета The Telegraph со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников заявила, что пиратский захват танкера – это сигнал американского президента главе России Владимиру Путину.По мнению газеты, решение президента США захватить судно, а также параллельно и одновременно поддержать новый законопроект о санкциях против Москвы должно показать, что России нужно ускорить достижение мира с Украиной."Трамп использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряники у него закончились", – так объяснил ситуацию один из источников The Telegraph. А других объяснение из Кремля или из МИД России не последовало, и это очень важный вопрос: почему?..На Западе действительно намекают на некий геополитический размен между США, Китаем и Россией. Там бытует мнение, что Россия и Китай не осуждают США в их попытках наводить американский порядок в Латинской Америке, ибо надеются, что те погрязнут в реализации "доктрины Донро" – модернизированной "доктрины Монро" начала XIX века, отдающей западное полушарие в ведение Вашингтон. А раз погрязнут в своих делах, то, мол, не будут мешать и Москве, и Пекину. То есть отвлекутся от проблемы России, пытающейся в специальной военное операции (СВО) обеспечить свою безопасность на украинско-европейском направлении. И от проблемы Китая, которому нужно решать вопрос Тайваня.Кроме того, и России, и Китаю действительно геополитически выгоден развал западного евроатлантизма и единства Запада. Но возникает другой вопрос: что будет, если развал евроатлантизма так усилит США, что им никто не нужен будет в союзниках, а партнерские связи в нарождающемся многополярном мире так и не укрепятся до нужно кондиции и мир это не настанет, оставшись лишь прекрасной идеей?И это – не только риторический вопрос, потому как США пока действуют без оглядки на возможный размен. Они угрожают России новыми санкциями и принуждают ее пойти на невыгодный ей мирный договор на Украине. А Китай ослабляют новыми тарифными санкциями против всех, кто (в частности, в Венесуэле) торгует с Пекином нефтью и другими энергоресурсами.Кроме того, Трамп уже объявил о введении 25-процентной пошлины для любых стран, которые ведут бизнес с Ираном и одновременно торгуют с США, что стало очередным шагом в кампании Вашингтона по экономическому давлению не только на Иран, но и на Китай, являющийся главным партнером Тегерана в торговле всё той же нефтью.И что самое удивительное: Трамп объясняет даже свое желание подгрести под себя Гренландию тем, что если это не сделают США, то самый крупный остров планеты захватят… Россия и Китай.Сегодня ситуация действительно выглядит так, что беспредельничает только один Трамп, а его геополитические оппоненты в Москве и Пекина действуют общепринятыми дипломатическими и политическими методами и воздерживаются от эскалации. И утешить подозрительных и излишне нетерпеливых конспирологов может только то, что, несмотря на "молчание Кремля", СВО в Украине продолжается, хочет того Трамп или не хочет. И несмотря на его хотелки, именно практика является критерием действительно происходящего. А проходит все нормально. Может быть, излишне медленно, но так, как надо…Подробнее о проблемах в переговорном процессе между Россией, США, Украиной и ЕС - в статье Павла Волкова "Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит Путин"*движение признано в РФ экстремистским
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20251225/globalizm-po-amerikanski-1073621283.html
https://ukraina.ru/20260113/chas-rasplaty-dlya-nato-ssha-anonsirovali-zakhvat-grenlandii-1074230645.html
россия
москва
сша
вашингтон
украина
пекин
китай
дания
венесуэла
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0d/1074242198_13:0:877:648_1920x0_80_0_0_a4d239792caa48e96b4a464f6aa79c73.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, москва, владимир путин, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, украина, американская гегемония, нато, сво, доктрина, глобализм, пекин, китай, гренландия, дания, ес, брикс, оон, николас мадуро, венесуэла, танкер, мнения
Россия, Москва, Владимир Путин, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, американская гегемония, НАТО, СВО, доктрина, глобализм, Пекин, Китай, Гренландия, Дания, ЕС, БРИКС, ООН, Николас Мадуро, Венесуэла, танкер, Мнения

Глобализация кулака. Похоронит ли Трамп нарождающийся многополярный мир

16:41 13.01.2026
 
© Фото : rusvesna.su
- РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : rusvesna.su
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
То, к чему приступил в новом 2026 году президент США Дональд Трамп, свидетельствует: эта страна по-прежнему проводит империалистическую политику по укреплению собственной гегемонии на планете. Только теперь по-трамповски – по праву сильного.
В частности, 3 января 2026 года американский спецназ при поддержке вертолетов атаковал Каракас, столицу Венесуэлы, захватил тамошнего президента Николаса Мадуро и вместе с женой вывез его в США. И через два дня уже начал судить президента суверенной страны, члена ООН и кучи других международных организаций, по американским законам, суля ему пару-тройку пожизненных заключений.
А потом Трамп своим указом объявил американским и главное богатство Венесуэлы – ее нефтяные запасы, а себя на полном серьезе объявил подлинным и. о. президента этой страны. И всё.
И стала очевидна разница между прошлым и настоящим: если прежняя глобализация в исполнении американских демократов утверждала гегемонию США через универсализацию политической, экономической, гуманитарной и духовно-культурной жизни путем насильственного навязывания и насаждения американских образцов и повесток (зеленой энергетики, ЛГБТ*-ценностей, политкорректности, мультикультурализма, толерантности и т. д.), то Трамп действует силой. Кулаком ковбоя, который не терпит возражений и готов приструнить, нагнуть и принудить любого сопротивляющегося, невзирая на любые общепринятые нормы права и морали.
Если демократы США еще рассуждали о неких международных правилах, заменивших общепринятое международное право под эгидой ООН, то республиканец Трамп демонстративно попирает любые нормы и установки, регулирующие международную жизнь. Трамп действует по шуточной формуле Уинстона Черчилля, хороших менеджеров и капризных детей: вижу цель – не вижу препятствий. Он старается отжать всё, что ему нужно. Нужно, чтобы, согласное его предвыборной программе, снова сделать Америку великой.
И глобальный гегемонизм в мире по-прежнему остается (если останется) американским. Не мытьем, так катаньем – демократы пытались удержать его языком и силой, а Трамп навязывает только силой, кулаком.
Зачем Трампу нужен такой силовой диктат? Во-первых, для того, чтобы окончательно избавиться от любых пут и ограничений, которые на все страны накладывают международное право и Устав ООН. Трамп не просто нарушает те или иные правила и нормы права. Он демонстрирует презрение ко всему комплексу международных ограничений и утверждает, что для США под его руководством не важны ни право, ни нормы, ни даже здравый смысли, если они противоречат американским установкам, интересам и хотелкам.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Ради этого Трамп готов уничтожить всю систему не только права, но и международных организаций, так или иначе этим правом руководствующихся. Причем структур, как осуждающих действия США, так и являющихся американскими союзниками.
Трамп хочет показать, что у США, исповедующих исключительно силу и опирающихся на силовые методы и собственные ресурсы, нет ни друзей, ни врагов, ни союзников. Все они одинаковы для нового Вашингтона, если позволяют себе ему противоречить. И именно для демонстрации этого подхода Трамп легко и без всякого сожаления, прагматично и цинично, рушит всю евроатлантическую систему – союз США и Европы. Он готов превратить Европу в донора, которые просто обязан подпитать и обеспечить США всем, что им необходимо.
Ярче всего это проявляется в том, как Трамп демонстрирует презрение к структурам Евросоюза и его чиновникам, которых он в грош не ставит. А также в том, что Трамп готов даже отказаться от НАТО – военно-политического блока, которые несколько десятилетий являлся символом и защитником западного мира. Правда, на деньги США, но все же Альянс был воплощением западного могущества.
Сегодня Трамп объявил, что США для обеспечения их безопасности нужна принадлежащая Дании Гренландия и что он обязательно ее отберет и сделает американской территорией. Поскольку Дания, как и США, – член НАТО, а европейцы готовы даже послать в Гренландию войска для защиты от американской аннексии, то вся ситуация чревата уничтожением Альянса как единой структуры. Но Трамп готов идти на такой шаг: дня него и его политики НАТО сейчас – обуза, отбирающая средства.
Трамп явочным порядком рушит основы планетарного совместного общежития, основанного на взаимном если и не уважении, то хотя бы на учете чужих интересов. Трамп расчленяет и атомизирует международные отношения, отдавая их на усмотрение сильных по принципу "кто хочет, тот и может, если может".
Во-вторых,– и это главное негативное геополитическое последствие американского беспредела – Трамп фактически бросил вызов новому нарождающемуся многополярному миру, инициатором которого выступила России и который поддержали другие крупные международные игроки, собравшиеся и объединившиеся в новые структуры типа БРИКС или ШОС.
Трамп своим геополитическим беспределом и самоуправством, увы, уже показал всё структурное и функциональное бессилие этих объединений, как бы исповедующих новые подходы к международной политике, основанные на принципах равноправия, единой безопасности, справедливости.
А Трамп доказал, что, как минимум, ШОС и БРИКС – никакие не организации, исповедующие общие ценности, а всего лишь кружки по интересам. Огромные по охвату и ресурсам, но не имеющие механизмов взаимодействия и неспособные даже к коллективной реакции, чтобы противостоять единоличному американскому самоуправству.
- РИА Новости, 1920, 25.12.2025
25 декабря 2025, 14:21
Глобализм по-американскиКогда-нибудь (надеюсь, что уже скоро) адепты украинства, находясь в эмиграции где-нибудь в Европе или США, пытаясь (скорее всего безуспешно) зарабатывать на хлеб насущный, эксплуатируя привычную им "украинскую идею", напишут, что "имперская Россия" в очередной раз раздавила "молодую украинскую демократию".
Например, после захвата Мадуро и ресурсов Венесуэлы эти действия осудили Россия, Китай, Бразилия. Но по отдельности, а не от имени БРИКС или ШОС. Потому что остальные члены этих организаций просто боятся ответной реакции США.
То же самое и с планами Трампа насчет Гренландии. Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что ее страна осуждает территориальные претензии США на Гренландию и настаивает на необходимости "уважать права и свободы всех стран на ведение законной деятельности в Арктике". И что Вашингтону "не следует использовать другие страны в качестве предлога для достижения своих эгоистичных интересов".
И что? А ничего: Трамп, как сказочный Карабас-Барабас посреди театра, щелкнул своим бичом, и куклы страхе сжались и разбежались по углам. Как бы чего не вышло или как бы Трамп не начал тарифную войну и не прислал авианосец к берегам – вот реакция тех, кто еще совсем недавно приветствовал многополярный мир
Точно такая же картина наблюдается и с захватом США нефтяного танкера под флагом России. Москва действия эти осудила и высказала "озабоченность", но британская газета The Telegraph со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников заявила, что пиратский захват танкера – это сигнал американского президента главе России Владимиру Путину.
По мнению газеты, решение президента США захватить судно, а также параллельно и одновременно поддержать новый законопроект о санкциях против Москвы должно показать, что России нужно ускорить достижение мира с Украиной.
"Трамп использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряники у него закончились", – так объяснил ситуацию один из источников The Telegraph. А других объяснение из Кремля или из МИД России не последовало, и это очень важный вопрос: почему?..
На Западе действительно намекают на некий геополитический размен между США, Китаем и Россией. Там бытует мнение, что Россия и Китай не осуждают США в их попытках наводить американский порядок в Латинской Америке, ибо надеются, что те погрязнут в реализации "доктрины Донро" – модернизированной "доктрины Монро" начала XIX века, отдающей западное полушарие в ведение Вашингтон. А раз погрязнут в своих делах, то, мол, не будут мешать и Москве, и Пекину. То есть отвлекутся от проблемы России, пытающейся в специальной военное операции (СВО) обеспечить свою безопасность на украинско-европейском направлении. И от проблемы Китая, которому нужно решать вопрос Тайваня.
Кроме того, и России, и Китаю действительно геополитически выгоден развал западного евроатлантизма и единства Запада. Но возникает другой вопрос: что будет, если развал евроатлантизма так усилит США, что им никто не нужен будет в союзниках, а партнерские связи в нарождающемся многополярном мире так и не укрепятся до нужно кондиции и мир это не настанет, оставшись лишь прекрасной идеей?
- РИА Новости, 1920, 13.01.2026
15:06
Час расплаты для НАТО. США анонсировали захват ГренландииОфициальные лица, представляющие законодательную и исполнительную власть Соединенных Штатов Америки, резко ужесточили свою риторику в отношении Гренландии, анонсируя предстоящий захват самого большого острова планеты.
И это – не только риторический вопрос, потому как США пока действуют без оглядки на возможный размен. Они угрожают России новыми санкциями и принуждают ее пойти на невыгодный ей мирный договор на Украине. А Китай ослабляют новыми тарифными санкциями против всех, кто (в частности, в Венесуэле) торгует с Пекином нефтью и другими энергоресурсами.
Кроме того, Трамп уже объявил о введении 25-процентной пошлины для любых стран, которые ведут бизнес с Ираном и одновременно торгуют с США, что стало очередным шагом в кампании Вашингтона по экономическому давлению не только на Иран, но и на Китай, являющийся главным партнером Тегерана в торговле всё той же нефтью.
И что самое удивительное: Трамп объясняет даже свое желание подгрести под себя Гренландию тем, что если это не сделают США, то самый крупный остров планеты захватят… Россия и Китай.
Сегодня ситуация действительно выглядит так, что беспредельничает только один Трамп, а его геополитические оппоненты в Москве и Пекина действуют общепринятыми дипломатическими и политическими методами и воздерживаются от эскалации. И утешить подозрительных и излишне нетерпеливых конспирологов может только то, что, несмотря на "молчание Кремля", СВО в Украине продолжается, хочет того Трамп или не хочет. И несмотря на его хотелки, именно практика является критерием действительно происходящего. А проходит все нормально. Может быть, излишне медленно, но так, как надо…
Подробнее о проблемах в переговорном процессе между Россией, США, Украиной и ЕС - в статье Павла Волкова "Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит Путин"
*движение признано в РФ экстремистским
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияМоскваВладимир ПутинСШАВашингтонДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраинаамериканская гегемонияНАТОСВОдоктринаглобализмПекинКитайГренландияДанияЕСБРИКСООННиколас МадуроВенесуэлатанкерМнения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая
19:24Об артобстреле Энергодара ВСУ пишут местные ТГ-каналы
19:23Минэнерго Казахстана подтвердило, что в Черном море вблизи терминала КТК атаке беспилотников подверглись два танкера, которые должны были везти нефть из страны
19:17В ТЭЦ-5 Киева прилетело 5 ракет: из-за сильного повреждения очень трудно перезапустить отопление, — нардеп Кучеренко
19:04Ситуация со светом на правом берегу Киева ухудшилась до уровня, который до сегодняшней ночи был на левом берегу
19:01Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
18:56Удар беспилотником был нанесён по "спортивному объекту" в Коминтерновском (укр. — Слободском) районе Харькова
18:52В Ирпене будут давать воду по графикам из-за отсутствия света: 3 часа утром и 3 часа вечером, сообщает водоканал
18:30Санкции, провокации и кризисы: геополитическая турбулентность нарастает. Обзор событий 13 января
18:28Открытие Драмтеатра в Мариуполе: что осталось за кадром?
18:06РФ расширяет контроль, Иран в тисках санкций и протестов, нефть растет на фоне рисков. Итоги 13 января
18:00По стопам "Орешника" в СБ ООН: Мельник вспомнил Гагарина и русский язык в ответ на предупреждение Небензи
18:00Новогодняя история от Армена Гаспаряна. Как Ельцин изменил страну под бой курантов
17:45СБУ имени Малюка. Фабрика гонений, похищений и политических убийств
17:34Что происходит в Иране? Эксперты о позоре, предшествующем нападению
17:30"Магнит" может начать развивать свои магазины на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
17:23Все свои проблемы порешали: киевские деятели занялись переименованием улиц в Луганске
17:20Экономика Украины и война: спор на 90 млрд евро и размороженные батареи
17:10Дипломатический скандал низкой интенсивности. Что стоит за реакцией Еревана на слова Владимира Соловьева
17:06Мерзавцы, коллаборанты, предатели: последние слова Малюка*, но это не точно
Лента новостейМолния