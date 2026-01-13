https://ukraina.ru/20260113/globalizatsiya-kulaka-pokhoronit-li-tramp--narozhdayuschiysya-mnogopolyarnyy-mir--1074241363.html

Глобализация кулака. Похоронит ли Трамп нарождающийся многополярный мир

То, к чему приступил в новом 2026 году президент США Дональд Трамп, свидетельствует: эта страна по-прежнему проводит империалистическую политику по укреплению собственной гегемонии на планете. Только теперь по-трамповски – по праву сильного.

В частности, 3 января 2026 года американский спецназ при поддержке вертолетов атаковал Каракас, столицу Венесуэлы, захватил тамошнего президента Николаса Мадуро и вместе с женой вывез его в США. И через два дня уже начал судить президента суверенной страны, члена ООН и кучи других международных организаций, по американским законам, суля ему пару-тройку пожизненных заключений.А потом Трамп своим указом объявил американским и главное богатство Венесуэлы – ее нефтяные запасы, а себя на полном серьезе объявил подлинным и. о. президента этой страны. И всё.И стала очевидна разница между прошлым и настоящим: если прежняя глобализация в исполнении американских демократов утверждала гегемонию США через универсализацию политической, экономической, гуманитарной и духовно-культурной жизни путем насильственного навязывания и насаждения американских образцов и повесток (зеленой энергетики, ЛГБТ*-ценностей, политкорректности, мультикультурализма, толерантности и т. д.), то Трамп действует силой. Кулаком ковбоя, который не терпит возражений и готов приструнить, нагнуть и принудить любого сопротивляющегося, невзирая на любые общепринятые нормы права и морали.Если демократы США еще рассуждали о неких международных правилах, заменивших общепринятое международное право под эгидой ООН, то республиканец Трамп демонстративно попирает любые нормы и установки, регулирующие международную жизнь. Трамп действует по шуточной формуле Уинстона Черчилля, хороших менеджеров и капризных детей: вижу цель – не вижу препятствий. Он старается отжать всё, что ему нужно. Нужно, чтобы, согласное его предвыборной программе, снова сделать Америку великой.И глобальный гегемонизм в мире по-прежнему остается (если останется) американским. Не мытьем, так катаньем – демократы пытались удержать его языком и силой, а Трамп навязывает только силой, кулаком.Зачем Трампу нужен такой силовой диктат? Во-первых, для того, чтобы окончательно избавиться от любых пут и ограничений, которые на все страны накладывают международное право и Устав ООН. Трамп не просто нарушает те или иные правила и нормы права. Он демонстрирует презрение ко всему комплексу международных ограничений и утверждает, что для США под его руководством не важны ни право, ни нормы, ни даже здравый смысли, если они противоречат американским установкам, интересам и хотелкам.Ради этого Трамп готов уничтожить всю систему не только права, но и международных организаций, так или иначе этим правом руководствующихся. Причем структур, как осуждающих действия США, так и являющихся американскими союзниками.Трамп хочет показать, что у США, исповедующих исключительно силу и опирающихся на силовые методы и собственные ресурсы, нет ни друзей, ни врагов, ни союзников. Все они одинаковы для нового Вашингтона, если позволяют себе ему противоречить. И именно для демонстрации этого подхода Трамп легко и без всякого сожаления, прагматично и цинично, рушит всю евроатлантическую систему – союз США и Европы. Он готов превратить Европу в донора, которые просто обязан подпитать и обеспечить США всем, что им необходимо.Ярче всего это проявляется в том, как Трамп демонстрирует презрение к структурам Евросоюза и его чиновникам, которых он в грош не ставит. А также в том, что Трамп готов даже отказаться от НАТО – военно-политического блока, которые несколько десятилетий являлся символом и защитником западного мира. Правда, на деньги США, но все же Альянс был воплощением западного могущества.Сегодня Трамп объявил, что США для обеспечения их безопасности нужна принадлежащая Дании Гренландия и что он обязательно ее отберет и сделает американской территорией. Поскольку Дания, как и США, – член НАТО, а европейцы готовы даже послать в Гренландию войска для защиты от американской аннексии, то вся ситуация чревата уничтожением Альянса как единой структуры. Но Трамп готов идти на такой шаг: дня него и его политики НАТО сейчас – обуза, отбирающая средства.Трамп явочным порядком рушит основы планетарного совместного общежития, основанного на взаимном если и не уважении, то хотя бы на учете чужих интересов. Трамп расчленяет и атомизирует международные отношения, отдавая их на усмотрение сильных по принципу "кто хочет, тот и может, если может".Во-вторых,– и это главное негативное геополитическое последствие американского беспредела – Трамп фактически бросил вызов новому нарождающемуся многополярному миру, инициатором которого выступила России и который поддержали другие крупные международные игроки, собравшиеся и объединившиеся в новые структуры типа БРИКС или ШОС.Трамп своим геополитическим беспределом и самоуправством, увы, уже показал всё структурное и функциональное бессилие этих объединений, как бы исповедующих новые подходы к международной политике, основанные на принципах равноправия, единой безопасности, справедливости.А Трамп доказал, что, как минимум, ШОС и БРИКС – никакие не организации, исповедующие общие ценности, а всего лишь кружки по интересам. Огромные по охвату и ресурсам, но не имеющие механизмов взаимодействия и неспособные даже к коллективной реакции, чтобы противостоять единоличному американскому самоуправству.Например, после захвата Мадуро и ресурсов Венесуэлы эти действия осудили Россия, Китай, Бразилия. Но по отдельности, а не от имени БРИКС или ШОС. Потому что остальные члены этих организаций просто боятся ответной реакции США.То же самое и с планами Трампа насчет Гренландии. Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что ее страна осуждает территориальные претензии США на Гренландию и настаивает на необходимости "уважать права и свободы всех стран на ведение законной деятельности в Арктике". И что Вашингтону "не следует использовать другие страны в качестве предлога для достижения своих эгоистичных интересов".И что? А ничего: Трамп, как сказочный Карабас-Барабас посреди театра, щелкнул своим бичом, и куклы страхе сжались и разбежались по углам. Как бы чего не вышло или как бы Трамп не начал тарифную войну и не прислал авианосец к берегам – вот реакция тех, кто еще совсем недавно приветствовал многополярный мирТочно такая же картина наблюдается и с захватом США нефтяного танкера под флагом России. Москва действия эти осудила и высказала "озабоченность", но британская газета The Telegraph со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников заявила, что пиратский захват танкера – это сигнал американского президента главе России Владимиру Путину.По мнению газеты, решение президента США захватить судно, а также параллельно и одновременно поддержать новый законопроект о санкциях против Москвы должно показать, что России нужно ускорить достижение мира с Украиной."Трамп использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряники у него закончились", – так объяснил ситуацию один из источников The Telegraph. А других объяснение из Кремля или из МИД России не последовало, и это очень важный вопрос: почему?..На Западе действительно намекают на некий геополитический размен между США, Китаем и Россией. Там бытует мнение, что Россия и Китай не осуждают США в их попытках наводить американский порядок в Латинской Америке, ибо надеются, что те погрязнут в реализации "доктрины Донро" – модернизированной "доктрины Монро" начала XIX века, отдающей западное полушарие в ведение Вашингтон. А раз погрязнут в своих делах, то, мол, не будут мешать и Москве, и Пекину. То есть отвлекутся от проблемы России, пытающейся в специальной военное операции (СВО) обеспечить свою безопасность на украинско-европейском направлении. И от проблемы Китая, которому нужно решать вопрос Тайваня.Кроме того, и России, и Китаю действительно геополитически выгоден развал западного евроатлантизма и единства Запада. Но возникает другой вопрос: что будет, если развал евроатлантизма так усилит США, что им никто не нужен будет в союзниках, а партнерские связи в нарождающемся многополярном мире так и не укрепятся до нужно кондиции и мир это не настанет, оставшись лишь прекрасной идеей?И это – не только риторический вопрос, потому как США пока действуют без оглядки на возможный размен. Они угрожают России новыми санкциями и принуждают ее пойти на невыгодный ей мирный договор на Украине. А Китай ослабляют новыми тарифными санкциями против всех, кто (в частности, в Венесуэле) торгует с Пекином нефтью и другими энергоресурсами.Кроме того, Трамп уже объявил о введении 25-процентной пошлины для любых стран, которые ведут бизнес с Ираном и одновременно торгуют с США, что стало очередным шагом в кампании Вашингтона по экономическому давлению не только на Иран, но и на Китай, являющийся главным партнером Тегерана в торговле всё той же нефтью.И что самое удивительное: Трамп объясняет даже свое желание подгрести под себя Гренландию тем, что если это не сделают США, то самый крупный остров планеты захватят… Россия и Китай.Сегодня ситуация действительно выглядит так, что беспредельничает только один Трамп, а его геополитические оппоненты в Москве и Пекина действуют общепринятыми дипломатическими и политическими методами и воздерживаются от эскалации. И утешить подозрительных и излишне нетерпеливых конспирологов может только то, что, несмотря на "молчание Кремля", СВО в Украине продолжается, хочет того Трамп или не хочет. И несмотря на его хотелки, именно практика является критерием действительно происходящего. А проходит все нормально. Может быть, излишне медленно, но так, как надо…Подробнее о проблемах в переговорном процессе между Россией, США, Украиной и ЕС - в статье Павла Волкова "Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит Путин"*движение признано в РФ экстремистским

2026

