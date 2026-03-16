Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач: главные заявления

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач "Южной" группировкой войск.

2026-03-16T20:13

Главные заявления начальника Генштаба:🟦 Отмечены успехи "Южной" группировки в освобождении ДНР. Группировке поставлены задачи на дальнейшие действия;🟦 "Войска группировки "Восток", несмотря на попытки украинского командования остановить наше наступление в восточной части Запорожской области, уверенно удерживают инициативу и активно продвигаются в западном направлении", - констатировал Герасимов.🟦 Объединенная группировка войск за две недели марта освободила 12 населённых пунктов. В частности, группировка "Запад" в марте освободила населенные пункты Дробышево, Яровая, Сосновое и завершает освобождение Александровки;🟦"Южная" группировка наступает, ВСУ пытаются не допустить прорыва обороны в районе славянско-краматорско-константиновского укрепрайона;🟦На правом фланге соединения и воинские части 3-й армии ВС РФ активно продвигаются в направлении Славянска;🟦 Передний край боевых действий отодвинут от Северска более чем на 12 километров к Западу;🟦 Более 60% территории Константиновки находится под контролем ВС РФ, уличные бои идут в северо-восточной части этого населенного пункта. 🟦Наступление российских войск развивается в пригороде Константиновки - Ильиновки;🟦Россия продолжает создавать полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, в марте взяты под контроль пять населенных пунктов.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский воюет с паралимпийцами, а "банда Эпштейна" - с иранскими школьниками. Итоги 16 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

