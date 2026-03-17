"Европа загнется": Голубовский о последствиях ближневосточного кризиса для Евросоюза - 17.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260317/evropa-zagnetsya-golubovskiy-o-posledstviyakh-blizhnevostochnogo-krizisa-dlya-evrosoyuza-1076863041.html
"Европа загнется": Голубовский о последствиях ближневосточного кризиса для Евросоюза
В отличие от США и Китая, у Европы нет стратегических запасов нефти, чтобы пережить ближневосточный кризис. Она окажется в катастрофическом положении без возобновления сотрудничества с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
новости
европа
китай
сша
дмитрий голубовский
ес
главные новости
главное
нефть
кнр (китай)
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:111:1072:714_1920x0_80_0_0_8475da57b3525aac3cb09c9a86c0a8c0.jpg
Рассуждая о ситуации в Европе, эксперт обрисовал мрачные перспективы. "Европа сейчас оказывается в катастрофическом положении. У нее нет таких нефтяных резервов, как в США", — заявил Голубовский.По словам аналитика, американский резерв создавался специально. "Причем этот резерв был создан еще во времена прошлых арабо-израильских войн, чтобы не позволять ОПЕК манипулировать ценами на нефть внутри США", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Аналитик отметил, что Пекин тоже подготовился к кризису. "Китай весь прошлый год тоже создавал большие нефтяные резервы, который позволяют ему покрыть 100 дней всего импорта нефти. А, учитывая, что через Ормузский пролив Китай получает 45% нефти, то даже если его полностью перекроют, то он продержится примерно 200 дней (это полгода)", — добавил эксперт."У Европы этого нет. Она загнется, если не возобновит сотрудничество с Россией", — констатировал собеседник издания.
европа
китай
сша
кнр (китай)
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:10:1072:814_1920x0_80_0_0_d5b3d29849e9d5db11e1ebc808bb8843.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
06:00 17.03.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
В отличие от США и Китая, у Европы нет стратегических запасов нефти, чтобы пережить ближневосточный кризис. Она окажется в катастрофическом положении без возобновления сотрудничества с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Рассуждая о ситуации в Европе, эксперт обрисовал мрачные перспективы. "Европа сейчас оказывается в катастрофическом положении. У нее нет таких нефтяных резервов, как в США", — заявил Голубовский.
По словам аналитика, американский резерв создавался специально. "Причем этот резерв был создан еще во времена прошлых арабо-израильских войн, чтобы не позволять ОПЕК манипулировать ценами на нефть внутри США", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Аналитик отметил, что Пекин тоже подготовился к кризису. "Китай весь прошлый год тоже создавал большие нефтяные резервы, который позволяют ему покрыть 100 дней всего импорта нефти. А, учитывая, что через Ормузский пролив Китай получает 45% нефти, то даже если его полностью перекроют, то он продержится примерно 200 дней (это полгода)", — добавил эксперт.
"У Европы этого нет. Она загнется, если не возобновит сотрудничество с Россией", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Голубовский: Если Европа останется без нефти и газа из-за войны в Иране, проблемы начнутся у всех" на сайте Украина.ру.
При каких условиях США пойдут на наземную операцию в Иране — в материале "Тимофей Сергейцев: Война с Ираном обойдется Трампу гораздо дешевле, чем решение всех мирных проблем США" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаКитайСШАДмитрий ГолубовскийЕСГлавные новостиглавноенефтьКНР (Китай)экономикаОПЕКресурсыБлижний Востоккризисэнергетический кризисаналитикиАналитикасрочно
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:00Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут
07:00Год плохих сценариев для киевского режима
06:55Украинцы всё припомнят ТЦКашникам и депутатам. Эксперты и политики о настоящем и будущем
06:45Дальше слов Трамп не пойдет. Что говорят на Украине о критике Зеленского из Вашингтона
06:35Энергетические войны. В Азии энергетический кризис, США рассчитывают заработать на этом миллиарды
06:20Раскол между Зеленским и парламентом Украины
06:15Предпосылки для освобождения Орехова: Борис Рожин о наступлении ВС России в Запорожской области
06:00"Европа загнется": Голубовский о последствиях ближневосточного кризиса для Евросоюза
05:50Обыски в горсовете Львова. Как Садового загоняют в "партию мэров"
05:45Бои за Красный Лиман и Святогорск: Рожин рассказал о подготовке наступления на Славянск
05:30"Трамп сильно рискует": Данилов рассказал о внутриполитических последствиях войны США с Ираном
05:23СВО продолжается? Как Зеленский оказался в шаге от фатальной ошибки
05:20Ближний Восток — "большой калейдоскоп": Данилов о том, как сложится новая геополитическая мозаика
05:10Китай продержится полгода, Европа рухнет за пару месяцев: Голубовский о нефтяном кризисе
05:00"Второй энергетический шок": аналитик предупредил о коллапсе промышленности и рецессии Евросоюза
04:50"Может повториться ситуация 2008 года": Голубовский предупредил о риске обвала цен на нефть
04:40"Иран не видит возможности для переговоров с США" — Данилов о кризисе на Ближнем Востоке
04:37США затопили неуловимую "Варшавянку" ударом ATACMS по иранской базе — TWZ
04:30"Долгосрочное решение вопроса": почему Европа должна отказаться от торговой войны против России
04:20Нажим на широком фронте: военный эксперт о боях за Доброполье и сроках выхода на границы ДНР
Лента новостейМолния