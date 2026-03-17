"Европа загнется": Голубовский о последствиях ближневосточного кризиса для Евросоюза

В отличие от США и Китая, у Европы нет стратегических запасов нефти, чтобы пережить ближневосточный кризис. Она окажется в катастрофическом положении без возобновления сотрудничества с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

Рассуждая о ситуации в Европе, эксперт обрисовал мрачные перспективы. "Европа сейчас оказывается в катастрофическом положении. У нее нет таких нефтяных резервов, как в США", — заявил Голубовский.По словам аналитика, американский резерв создавался специально. "Причем этот резерв был создан еще во времена прошлых арабо-израильских войн, чтобы не позволять ОПЕК манипулировать ценами на нефть внутри США", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Аналитик отметил, что Пекин тоже подготовился к кризису. "Китай весь прошлый год тоже создавал большие нефтяные резервы, который позволяют ему покрыть 100 дней всего импорта нефти. А, учитывая, что через Ормузский пролив Китай получает 45% нефти, то даже если его полностью перекроют, то он продержится примерно 200 дней (это полгода)", — добавил эксперт."У Европы этого нет. Она загнется, если не возобновит сотрудничество с Россией", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Голубовский: Если Европа останется без нефти и газа из-за войны в Иране, проблемы начнутся у всех" на сайте Украина.ру.При каких условиях США пойдут на наземную операцию в Иране — в материале "Тимофей Сергейцев: Война с Ираном обойдется Трампу гораздо дешевле, чем решение всех мирных проблем США" на сайте Украина.ру.

