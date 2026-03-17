Раскол между Зеленским и парламентом Украины

В Верховной Раде кризис. Полупустые трибуны на заседании заметил и Зеленский. Многие депутаты написали заявления о сложении своих полномочий. Зеленский поставил народным депутатам ультиматум – или работать, или на идти на фронт.

2026-03-17T06:20

Это, конечно, пустые угрозы и популизм. Отправить народного депутата на фронт невозможно без внесения изменений в действующее законодательство, которое должны внести и проголосовать сами же народные депутаты. Это, мягко говоря, не реалистично, учитывая, что народные избранники и без того ничего проголосовать не могут в последние недели – нет большинства. По мнению украинского политолога Руслана Бортника, Зеленский таким образом пытается дистанцироваться от парламента, который не голосует законы, которые требует от Украины МВФ. "Депутаты очень непопулярны в украинском обществе. Они превратились в своеобразных мальчиков для битья, которых очень удобно критиковать за все проблемы. Но депутаты именно этого созыва (самого продолжительного) наиболее бесправные, более бесполезные за всю историю Украины. Но тут и совпало несколько процессов. От 100 до 140 (от трети до половины от всего состава) депутатов проходят по разного рода следствиям. Больше 10 действующих народный депутатов – сидят в тюрьме. Те, которые под следствием – обижены, разочарованы и не особо демонстрируют готовность работать в парламенты",- считает Бортник.По некоторым данным более 60 депутатов хотят уйти из парламента. Верховная Рада фактически парализована антикоррупционными органами, которые ведут расследования. Многие народные депутаты перестали получать "зарплату в конверте". И самое главное – парламент не хочет брать на себя ответственность за голосование непопулярных законопроектов (повышение налогов для бизнеса и населения, например). И самое главное – на фоне переговорного трека именно парламент может стать тем ключевым органом, который ратифицирует договоренности. Поэтому, кто контролирует его, тот и диктует условия. До сих пор у Зеленского хорошо получалось справляться с этой задачей. Но с уходом Андрея Ермака с должности, который как раз держал в узде парламентариев, ряды народных избранников стали не такими стройными. Чем это грозит? Эксперты убеждены, что Зеленскому удастся удержать контроль над Верховной Радой. Но вот вопрос – как долго – остается открытым. Более детально о ситуации на Украине – рассуждали эксперты в своих соцсетях.Политический эксперт Сергей МарченкоСмотрите, что выходит.Воевать с 2014 года скелет украинской армии не устал. Миллионы матерей, жен, дочерей не устали ждать отца, брата, мужа с фронта. Фермеры не устали возделывать поля, полные мин, снарядов, над которыми летают дроны. Энергетики не устали чинить под обстрелами ничем не защищенную инфраструктуру. Медики не устали проводить операции по 20 часов подряд, потому что привозят новых и новых раненых, которые просто не доживут до другой смены. И только депутаты устали так, что прямо топают ножкой и угрожают уйти из Рады в СЗЧ. Оказывается, работа в Верховной раде очень утомительна для народных избранников! Они прикурили нормально за семь лет на знаменитых зарплатах в конвертах, о которых Слуга Антон Поляков рассказал еще в 2019!!! году. Потом Антона убили. А депутаты с конвертами устали. Потому что они уже насобирали себе, детям и внукам и теперь просто хотят тихонько в лес уйти с тем баблом, а не ходить в Раду и тыкать кнопки. Они жить хотят! Тратить украденное, проживать лучшую свою жизнь с блэкджеком и шлюхами. Собственно, давно было понятно, что коалиции СН/ОПЗЖ на Украину и ее граждан было плевать. А сейчас депутат Мотовиловец просто официально оформил заявление, что ему и еще 40 Слугам плевать на Украину, потому что они устали и хотят на ручки. Если и есть в мире максимально подлое политиканство, то вот оно сейчас у нас и происходит. В Америке, конечно, шоу ярче, но у нас тоже в политике, преимущественно, уроды.Политолог Виктор НебоженкоЗеленский немного угрожает своим депутатам. В парламенте пошел ужасный слух, что вместо того, чтобы исправно раздавать конверты, платить за нужные голосования народным депутатам разбегающегося монобольшиства Верховной Рады, Офис президента стал угрожать им , что в случае саботажа отправит их на фронт или натравит на них местное ТЦК. Мало того, что над депутатами фракции "Слуги народа" издевается НАБУ или Арахамия и вот теперь новая неприятность- Офис президента презирает их больше, чем народ.Народный депутат Максим БужанскийЕсли кто-то пытается очернить Раду, выстраивая формулу- Рада хочет мира, а не войны, то он абсолютно прав. Да, практически все фракции Рады, за исключением Голоса, хотят мира и прямо говорят о необходимости его заключения. И это тот случай, когда Рада в целом и депутаты в частности, полностью солидарны с ожиданиями граждан. Более того, Рада хочет этого, прекрасно понимая, что немедленно вслед за наступлением мира, её полномочия заканчиваются, не цепляется за кресла. Это правильная, адекватная и актуальная позиция.Публицист Остап ДроздовПравитель (Зеленский) до сих пор не может своими 1,5 извилинами понять, что такое парламентско-президентская республика и почему глава государства должен "на вы" обращаться с Парламентом. Зеленский был, есть и будет гарантом институциональной катастрофы, созданной им. Ручное единоличие является единственной моделью, зашитой в его мозг. Слов не хватает передать, насколько это катастрофично. Как только президент выдает на-гора невычитанный, неподготовленный импровиз – льется клиническая неадекватность. Угрожая кинуть депутатов на фронт, царь автоматически превращает войну в наказание. Из уст верховного главнокомандующего это выглядит публичным предложением бартера со всеми политическими субъектами: взамен за поддержку царя получаешь бронь от войны. На 5-м году стационарной мясорубки это звучит подчеркнуто издевательски: от участия в войне спасает только принадлежность к царскому двору и свите. Поддакиваешь – живешь безопасно и спокойно. Нет – пошлю на фронт, как на отбывание наказания. Фидбек такого быкования (а это, похоже, базовая модель поведения) будет обратным. Депутаты, ясный пень, никогда не проголосуют за снятие с себя брони, потому что не для того мама цветочек растила. А вот оставить царя без голосования, необходимого ему, оскорбленные цветочки могут. Интересов Украины в этом мизерно-мстительном междусобойчике, конечно, нет. Лилипуты свели институты к плинтусу. За ним и похоронят евроинтеграцию и напрасные надежды на возвращение к норме когда-нибудь.Бывший украинский народный депутат Олег ЦарёвНа Украине фактически "сломалась" Верховная Рада: депутаты все чаще проваливают голосования даже по законопроектам, заранее согласованным с ЕС и МВФ, и тон этому задает именно фракция Зеленского "Слуга народа".Характерный пример — закон о налогообложении цифровых платформ, от которого напрямую зависит дальнейшее финансирование украинского бюджета из Европы: вместо необходимых 226–228 голосов набрал лишь 168 . При этом выполнение подобных норм — одно из ключевых условий для сохранения кредитной поддержки Украины со стороны ЕС и международных финансовых институтов."Слуги народа" устроили забастовку, потому что не хотят ходить на допросы в НАБУ и САП. Это ясный сигнал Западу, поддерживающему антикоррупционные органы. Либо НАБУ и САП перестают преследовать депутатов по коррупционным делам, либо нужных Западу законов не будет.Андрей Мотовиловец, замглавы фракции "Слуги народа", прямо признал: парламентский кризис вызван страхом депутатов перед антикоррупционными органами. По его словам, если раньше "ядро" фракции насчитывало около 180 голосов, то теперь сократилось до 110–111. Минимум пять депутатов получили подозрения от НАБУ и САП по делам о возможном подкупе при голосованиях, не менее 17 уже были на допросах, а около 40 готовы сложить мандаты. Злые языки, впрочем, утверждают, что депутаты демотивированы не столько НАБУ, сколько прекращением ежемесячных выплат в конвертах от Офиса президента. Тактически неплохо в этой ситуации устроился сам Зеленский. С одной стороны, когда непопулярные законопроекты не принимаются, то его рейтинг не страдает. В то же время, формально он ни при чем. Голосования ведь саботирует не Зеленский, а депутаты. Но бесконечно этот парламентский кризис продолжаться, конечно, не будет. При всей своей изворотливости, долго на двух стульях Зеленский не просидит. Он очевидно пытается поддавить ЕС, чтобы там полояльнее относились к коррупционным схемам Зеленского и его команды, и немного одернули НАБУ. Однако, по моей информации, у европейцев рычагов влияния на НАБУ осталось немного. Но без потока европейских денег на Украине быстро наступит коллапс. А чтобы поток шел без остановок, нужно "правильно" голосовать. На самого Зеленского с его шаткими рейтингами давит оппозиция, которая пытается использовать эту ситуацию и снести правительство, заменив его на коалиционное.Неспособность Киева выполнять взятые на себя обязательства осложняет и отношения с ЕС. Еврокомиссар по расширению Марта Кос еще в конце февраля заявила, что Украина замедлила процесс принятия законов и реформ, нужных для вступления в ЕС.Раскол между Зеленским, Верховной Радой и антикоррупционными органами ослабляет украинскую власть и раздражает европейских и финансовых партнеров Киева, для которых НАБУ и САП — один из немногих символов "реальных" реформ. Поэтому чем дольше продлится этот парламентский паралич, тем сильнее будет изнашиваться и украинская политическая система, и терпение ее западных спонсоров, и тем лучше для России.О том, кто такой на самом деле Зеленский - в статье Захара Виноградова "Феномен Зеленского. По лестнице вверх, ведущей в ад"

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

