https://ukraina.ru/20260317/mozhet-povtoritsya-situatsiya-2008-goda-golubovskiy-predupredil-o-riske-obvala-tsen-na-neft-1076864049.html

"Может повториться ситуация 2008 года": Голубовский предупредил о риске обвала цен на нефть

Если промышленность ЕС рухнет, Китай перестанет покупать комплектующие, что может спровоцировать цепную реакцию в мировой экономике. Цены на нефть при таком сценарии способны повторить траекторию 2008 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2026-03-17T04:50

новости

экономика

иран

европа

дмитрий голубовский

украина.ру

ес

ближний восток

война в иране

удар по ирану

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102768/15/1027681591_0:114:3059:1835_1920x0_80_0_0_67860e5e74f374847604242a86a3b3a8.jpg

Рассуждая о возможных последствиях ближневосточного кризиса, эксперт предупредил о риске глобальной рецессии. "И вот тут может сложиться ситуация 2008 года, когда цены на нефть сначала взлетели до 130 долларов за баррель, а к концу года рухнули ниже 50", — заявил Голубовский.По словам аналитика, механизм может быть следующим: европейская промышленность остановится из-за отсутствия энергоресурсов, Европа перестанет покупать комплектующие у Китая, китайская экономика замедлится, и спрос на нефть упадет во всем мире."Мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке и как это отразится на мировой торговле и финансовой системе", — пояснил собеседник."Риски велики. Просто мы их пока недооцениваем. Этот год наш еще сильно удивит", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Голубовский: Если Европа останется без нефти и газа из-за войны в Иране, проблемы начнутся у всех" на сайте Украина.ру.При каких условиях США пойдут на наземную операцию в Иране — в материале "Тимофей Сергейцев: Война с Ираном обойдется Трампу гораздо дешевле, чем решение всех мирных проблем США" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, экономика, иран, европа, дмитрий голубовский, украина.ру, ес, ближний восток, война в иране, удар по ирану, нефть, цена на нефть, кризис, экономический кризис