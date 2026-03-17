https://ukraina.ru/20260317/mozhet-povtoritsya-situatsiya-2008-goda-golubovskiy-predupredil-o-riske-obvala-tsen-na-neft-1076864049.html
"Может повториться ситуация 2008 года": Голубовский предупредил о риске обвала цен на нефть
Если промышленность ЕС рухнет, Китай перестанет покупать комплектующие, что может спровоцировать цепную реакцию в мировой экономике. Цены на нефть при таком сценарии способны повторить траекторию 2008 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2026-03-17T04:50
новости
экономика
иран
европа
дмитрий голубовский
украина.ру
ес
ближний восток
война в иране
удар по ирану
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102768/15/1027681591_0:114:3059:1835_1920x0_80_0_0_67860e5e74f374847604242a86a3b3a8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102768/15/1027681591_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_8421420e80fcda614438604d597d7551.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, экономика, иран, европа, дмитрий голубовский, украина.ру, ес, ближний восток, война в иране, удар по ирану, нефть, цена на нефть, кризис, экономический кризис
Новости, экономика, Иран, Европа, Дмитрий Голубовский, Украина.ру, ЕС, Ближний Восток, война в Иране, удар по Ирану, нефть, цена на нефть, кризис, экономический кризис
Рассуждая о возможных последствиях ближневосточного кризиса, эксперт предупредил о риске глобальной рецессии. "И вот тут может сложиться ситуация 2008 года, когда цены на нефть сначала взлетели до 130 долларов за баррель, а к концу года рухнули ниже 50", — заявил Голубовский.
По словам аналитика, механизм может быть следующим: европейская промышленность остановится из-за отсутствия энергоресурсов, Европа перестанет покупать комплектующие у Китая, китайская экономика замедлится, и спрос на нефть упадет во всем мире.
"Мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке и как это отразится на мировой торговле и финансовой системе", — пояснил собеседник.
"Риски велики. Просто мы их пока недооцениваем. Этот год наш еще сильно удивит", — резюмировал собеседник издания.