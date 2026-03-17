"Может повториться ситуация 2008 года": Голубовский предупредил о риске обвала цен на нефть
Если промышленность ЕС рухнет, Китай перестанет покупать комплектующие, что может спровоцировать цепную реакцию в мировой экономике. Цены на нефть при таком сценарии способны повторить траекторию 2008 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Если промышленность ЕС рухнет, Китай перестанет покупать комплектующие, что может спровоцировать цепную реакцию в мировой экономике. Цены на нефть при таком сценарии способны повторить траекторию 2008 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Рассуждая о возможных последствиях ближневосточного кризиса, эксперт предупредил о риске глобальной рецессии. "И вот тут может сложиться ситуация 2008 года, когда цены на нефть сначала взлетели до 130 долларов за баррель, а к концу года рухнули ниже 50", — заявил Голубовский.
По словам аналитика, механизм может быть следующим: европейская промышленность остановится из-за отсутствия энергоресурсов, Европа перестанет покупать комплектующие у Китая, китайская экономика замедлится, и спрос на нефть упадет во всем мире.
"Мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке и как это отразится на мировой торговле и финансовой системе", — пояснил собеседник.
"Риски велики. Просто мы их пока недооцениваем. Этот год наш еще сильно удивит", — резюмировал собеседник издания.
