https://ukraina.ru/20260114/venesuelskaya-metodika-vo-chto-prevraschaetsya-privychnyy-imperializm-reaktsiya-v-ssha-na-sobytiya-v-1074268467.html

"Венесуэльская методика": во что превращается привычный империализм. Реакция в США на события в Каракасе

"Венесуэльская методика": во что превращается привычный империализм. Реакция в США на события в Каракасе - 14.01.2026 Украина.ру

"Венесуэльская методика": во что превращается привычный империализм. Реакция в США на события в Каракасе

"Похищение президента Мадуро в результате молниеносного ночного военного удара – положило начало переломному моменту в 2026 году. Переломному не только для Латинской Америки, но и для всей мировой политики", - сказано в одной из недавних статей Элистера Кроука, - публициста из отставных разведчиков под дипломатическим прикрытием.

2026-01-14T10:38

2026-01-14T10:38

2026-01-14T10:38

венесуэла

россия

китай

дональд трамп

такер карлсон

николас мадуро

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074269245_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_31cb2e9a1ed9543dab72c34955655bba.jpg.webp

А всего лишь несколько недель тому назад Такер Карлсон, — пожалуй, самая заметная персона в консервативном медиапространстве, - высмеял растущие призывы "правых" к свержению Мадуро в своем видеоролике, который набрал несколько миллионов просмотров. Карлсон при этом напомнил весьма малоизвестный факт, что Венесуэла, вероятно, является самой социально консервативной страной во всем Западном полушарии, поскольку именно правительство Мадуро запретило порнографию, аборты, однополые браки, операции по смене пола и ростовщичество.Карлсон отметил, что, хотя все эти позиции были, якобы, близки и дороги сердцу видных консервативных деятелей, в случае с Венесуэлой они, похоже, полностью игнорировали подобные соображения. Когда же, несмотря на опасения и предостережения Карлсона, Трамп всё же применил "венесуэльскую методику" воздействия, успешная эта операция вызвала взрыв энтузиазма не только у размахивающих MAGA-флагами консервативных "правомыслов", но и у части видных т.н. "правых" экспертов- комментаторов, вроде Ника Фуэнтеса, Мэтта Уолша и Тима Пула. В Отечестве эти имена почти неведомы. Но, к примеру, Ник Фуэнтес стал восходящей звездой среди молодых американских "правомыслов", значительно увеличив свою аудиторию после убийства Чарли Кирка (NB!), - а ведь именно Кирка, а вовсе не Вэнса "правомыслы" хотели бы видеть преемником Трампа… Восторженная реакция Фуэнтеса на события вокруг Венесуэлы была простой и ясной. "Мы всех вас убьем и заберем вашу нефть!"Сам Карлсон едва ли был в восторге от случившегося.В последние недели взгрустнули и другие видные эксперты, такие как достаточно нам известный профессор Джеффри Сакс и посол Чес (Чарльз) У. Фримен, — один из самых значимых вашингтонских экс-дипломатов, - в интервью несколько дней назад заявил, что "300 лет усилий Запада по созданию правил регулирования международных взаимодействий были отброшены". Запомним эту временнУю отсечку, отсылающую нас к французской революции, французским же просветителям, "вольным каменщикам", - т.е., ко всем тем культурно-политическим системным образованиям, в пределах которых были выработаны формулы, переходящие в лозунги с непременным употреблением слова-понятия "право": права человека, международное право и проч.Карлсон, однако, высказал предположение, что в открытом следовании Трампом столь экстремальной форме реальной политики может содержаться и немалая выгода. Если, мол, Трамп заявил, что наше нападение на Венесуэлу не требует иного обоснования, помимо того, что оно отвечает нашим национальным интересам, то, безусловно, мы могли бы предоставить ту же привилегию и другим великим державам мира. В течение последних нескольких лет Америка возглавляла хор всемирных осуждений России за якобы нарушение международного права в результате нападения на Украину. Но если уж мы теперь публично заявили, что такие законы для нас абсолютно ничего не значат, то, конечно же, мы могли бы учесть национальные интересы России, заключив с ней соглашение по Украине, оставив последнюю в качестве нейтрального и в значительной степени демилитаризованного буферного государства, на чем Россия давно настаивает. Касательно Китая и его требований в отношении Тайваня, - мы всегда утверждали, что священные принципы демократии и права национального самоопределения требуют от нас поддержки этого государства. Но теперь мы сами категорически отвергаем все подобные нелепые представления. Китай — большая и могущественная держава, а Тайвань — небольшая страна, да еще и с населением той же национальности, расположенная совсем рядом с ним. И раз уж мы претендуем на право контролировать далёкую Венесуэлу, то наш долг - предоставить Китаю аналогичные права в отношении соседнего Тайваня.Таким образом, Карлсон утверждает, что, хотя многие рассматривали слова и действия Трампа, как серьезную угрозу миру во всем мире, возможно, если бы мы последовательно применяли те же принципы, то могли бы достичь гораздо более мирных и дружественных отношений с Россией и Китаем.Карлсон наверняка иронизирует. Он не может не знать, что президент Трамп во всеуслышание объявил, что спасает Венесуэлу, а также Иран с Гренландией от неизбежного вторжения и/или экономического порабощения со стороны России и Китая. Насмешничает, конечно, и Дональд Трамп. Но это не шутки, а необходимые пояснения: ведь ему приходится аргументировать свою обновленную стратегию в ходе собеседований с европейскими союзниками и, прежде всего, с представителями "глубинного государства".-Угасающий этнос, переходящий в своей этнической истории "к старости" - научно выражаясь, в стадию гомеостаза, неустойчивого равновесия с окружающим ландшафтом, - теряет одно важное качество, не восполнимое никакой культурной традицией. Это способность к самообороне, - 37 лет тому начертал Лев Николаевич Гумилев.Понятие этноса в концепции Гумилева практически равнозначно понятию цивилизации/державы-цивилизации. Что до гомеостаза, то в известном смысле речь о цивилизационных деменции, маразме, о распаде цивилизационной личности. И, в частности, потере исторической и культурной памяти. Ускорение "маразмизации" на личном, массовом, державном, цивилизационном уровнях вот уже почти полтора столетия начальство поручает специалистам, которые неуклонно совершенствуют свои навыки.И человеку, и человечеству со знанием дела успешно отшибают память.Иначе бы сторонники и противники "нового курса" президента Трампа, занятые аналитической журналистикой, вспомнили, - или впервые узнали бы о том, что без малого 164 года тому назад, 30 сентября 1862 года в нижней палате прусского ландтага Отто фон Бисмарк заявил: "Великие вопросы времени решаются не речами и резолюциями большинства, a железом и кровью!"Вроде бы sapienti sat, умному достаточно?Но оказывается только теперь, в январе 2026 года, благодаря чрезмерным личным амбициям президента Дональда Трампа "западное Просвещение отвернулось от собственных ценностей и само себя уничтожило. Последствия этого будут ощущаться во всем мире", - суммирует Кроук. Его можно понять и простить, - и даже воздержаться от глуповатого полемического вопроса: а какими такими ценностями Просвещения он и его коллеги руководствовались до отставки?Подробнее о новой политике США - в статье Ивана Лизана "При USAID было легче. Что Трамп создал вместо американского неоимпериализма и кто на этом обогатиться"

https://ukraina.ru/20251003/yuriy-miloslavskiy-kto-on-1069570099.html

венесуэла

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Юрий Милославский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069790738_427:12:900:485_100x100_80_0_0_6707c0ca625681ba94282a6b863ccd63.jpg.webp

Юрий Милославский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069790738_427:12:900:485_100x100_80_0_0_6707c0ca625681ba94282a6b863ccd63.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Юрий Милославский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069790738_427:12:900:485_100x100_80_0_0_6707c0ca625681ba94282a6b863ccd63.jpg.webp

венесуэла, россия, китай, дональд трамп, такер карлсон, николас мадуро, мнения