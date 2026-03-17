Бои за Красный Лиман и Святогорск: Рожин рассказал о подготовке наступления на Славянск

На Константиновском направлении российские войска добились успехов на юге города, выбивая ВСУ из пригородных поселков. Это создает предпосылки для дальнейших штурмовых действий. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру

2026-03-17T05:45

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Рассказывая о ситуации в районе Константиновки, эксперт спрогнозировал развитие событий. "В районе Константиновки можно ожидать не только штурмовых действий в самом городе, но и попыток продвинуться к западу от него, в том числе в сторону Дружковки", — заявил Рожин.По его словам, за последнее время были достигнуты ощутимые успехи на юге города. ВС РФ выбивают ВСУ из поселков, которые расположены на его окраинах. Это закладывает предпосылки и для дальнейших штурмовых действий, и для выбивания логистики ВСУ, отметил журналист."Еще у нас есть небольшие подвижки под Красным Лиманом. Российские войска здесь пытаются отрубить логистику противника. Еще бои идут на окраинах Святогорска", — добавил эксперт."В ближайшие месяцы мы увидим сражение, направленное на освобождение этих двух городов, чтобы наступать на Славянск с севера и северо-востока", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия точно освободит Орехов, Доброполье, Константиновку и Красный Лиман" на сайте Украина.ру.Также по теме "Вячеслав Терентьев: Россия не разобьет ВСУ, пока не построит новую ПВО и не ответит на все медийные удары" на сайте Украина.ру.

