При USAID было легче. Что Трамп создал вместо американского неоимпериализма и кто на этом обогатиться

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила победителя конкурса на разработку литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области в рамках реализации "минеральной сделки". Им — совершенно предсказуемо — оказалась компания Dobra Lithium Holdings JV. LLC с акционерами в лице консорциума Techmet и The Rock Holdings.

Результаты были предсказуемы так как победителя конкурса заранее назвало издание The New York Times.И в этом нет ничего удивительного: конкурсные процедуры проводятся исключительно для вида и не только в части разработки месторождений, но и в госзакупках и, тем более, назначении персоналий в советы директоров госкомпаний. Нет ничего удивительного и в том, что конечным бенефициаром разработчика литиевого месторождения является Ричард Лаудер — давний друг Дональда Трампа.Куда интереснее в истории то, что ставшая ноу-хау для Украины "минеральная сделка" становится вполне модельной для администрации Трампа и быстро превращается в инструмент классического империализма.От неоимпериализма к простому империализмуСущностно, неоимпериализм демократов и империализм республиканцев США ничем не отличаются — они являются инструментами грабежа. А вот подходы у двух администраций разнятся.Основа неоимпериализма демократов — использование связки между различными НКО и взращенными ими грантовыми активистами с представителями глубинного государства в лице различной бюрократии. Основными источником заработка для них было освоение выделяемых по линии федерального бюджета США денежных средств: гранты "пилили" чиновники и общественники, на них же покупали бюрократию в колонизуемом государстве. Ярким примером была деятельность USAID на Украине, который, к моменту ликвидации финансировал сотни структур от министерств и советов различного уровня до местных цифровых изданий и благотворительных фондов украинских агрохолдингов.Трамп всю эту неоимпериалистическую схему сломал через колено в феврале 2025 года, ликвидировав USAID — этим он ослабил демократов и лояльную ей часть американской бюрократии, лишив её кормовой базы. Ликвидировать данный "схематоз" пришлось из-за того, что его не получилось взять под контроль — у республиканцев просто нет такого количества кадров, а сформировавшаяся за десятилетия система оказалась способна "переварить" любого назначенца.Поэтому схемы грабежа пришлось, словно смартфон, сбросить до заводских настроек и сделать ставку на классический империализм. Он омерзителен, особенно для его жертв, но куда выгоднее как для Трампа с его окружением, так и для обновлённых США.Империализм выгоднее СШАЕсли демократы воровали с расходов (то есть трат федерального бюджета), то республиканцы планируют воровать с прибыли (то есть грабежа стран). В данном аспекте неоимпериализм более выгоден США как государству.Подчинение стран с ослабленным или и вовсе отсутствующим суверенитетом позволяет решить сразу несколько задач.Во-первых, США расширяют рынок сбыта для своей продукции, навязывая таким странам свои условия торговли, которые выходят далеко за рамки правил ВТО. Яркий пример — встраивание США в качестве посредника при реализации венесуэльской нефти. Мало того, что США зарабатывают на этом, так Вашингтон ещё и решает вместо Каракаса какие товары и по какой цене он закупит за вырученные деньги от продажи чужой нефти.Во-вторых, США ослабляют своих конкурентов. Китай получал нефть из Венесуэлы в качестве выплат по долгу, но теперь будет вынужден закупать её и в тех объёмах, в которых это позволит сделать Вашингтон. В лице Венесуэлы Россия лишилась покупателя своего оружия. Отъём Гренландии у Дании усиливает американские позиции в Арктике.В итоге, у США есть все шансы создать свою сферу влияния, где они будут решать кто и что будет покупать — контроль над экспортом и импортом со стороны метрополии был важной чертой колониализма.Империализм выгоднее республиканцамКлассический империализм чрезвычайно выгоден Трампу и его ближайшему окружению.Империализм создаёт массу поводов для пира, в чём Трамп преуспел. "Минеральная сделка" с Украиной сопровождалась медийной кампанией с обличением бессмысленных трат демократов на поддержку киевской власти, тогда как Трамп действовал в логике "с паршивой овцы хоть шерсти клок", компенсируя США их расходы. Подчинение Венесуэлы Трамп позиционировал как возврат американскому бизнесу его инвестиций. Отъём Гренландии у Дании подаётся в качестве расширения США.Кроме того, империализм позволяет Трампу и его окружению обогащаться, открывая простор для различных схем.Любовь Трампа к различным эпатажным заявлениям уже несколько раз провоцировала биржевую панику. Можно не сомневаться, что для его окружения инсайдерская торговля стала такой же нормой, как и для Пола Пелоси — супруга главы демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси. Не зря же благодаря вложениям в криптовалюту Дональд Трамп за год удвоил своё состояние, доведя его с 2,3 до 5,1 млрд долларов."Минеральные сделки" позволяют ему конвертировать виртуальные активы в реальные и вполне защищённые за пределами США. "Минеральная сделка" оформлена соглашением с США, которое власти колонизированной страны не рискнут нарушить даже после ухода Трампа с президентского поста, чтобы не вызвать гнев США."Раздача" месторождений является хорошей взяткой, оформляемой крайне непрозрачно, причём формально конкурс проводят не США, а правительства других стран, то есть доказать что-либо в таких условиях противникам Трампа будет ещё сложнее. И не суть важно, будет ли Лаудер добывать литий на Украине — лицензия сама по себе является ценным активом, равно как и доля в компании, которая её получила. Такой актив можно продать или подарить.Схожая история с Венесуэлой: не факт, что кому-то из американских нефтяных корпораций кроме уже присутствующей на венесуэльском рынке Chevron будет интересно вкладываться в добычу. Важно то, что Трамп нашёл способ вернуть их на рынок данной страны, то есть создал для них потенциальную точку роста, что позволит ему рассчитывать на сохранение лояльности менеджеров нефтяных ТНК и их пожертвования.А условия "хозяйствования" в таких сделках чрезвычайно выгодны для американского бизнеса. Дело в том, что добыча ведётся в рамках соглашения о разделе продукции (СРП), которое позволяет инвестору до компенсации своих вложений получать большую часть прибыли. А в расходы можно вписать что угодно — всё равно национальная бюрократия не может их ни проконтролировать, ни оспорить. В случае с литием с "Доброй" уже подсчитано, что 98% от прибыли с месторождения получат американцы, а Украине достанутся 2%.***Когда Трамп ликвидировал USAID отечественные журналисты испытывали радость и воодушевление. Автор в тот момент опасался, что Трампу удастся создать вместо фабрики пропаганды ЛГТБ машину по пропаганде консервативных ценностей. В итоге США пошли по более простому, но не менее эффективному пути. Они сократили расходы на уже утратившую эффективность в отношении стран-противников США "мягкую силу" — те подобрали способы обнуления её влияния через законы об иноагентах, нежелательных организациях и просто выдачу грантов социально-значимым НКО — и прибегли к грубой силе, которой куда тяжелее противостоять.Таким темпами времена USAID во многих странах будут вспоминать с теплом: это было, по крайней мере, знакомое зло, с которым было понятно, как бороться. Новому злу ещё предстоит научиться противостоять. Крупные страны с ядерным оружием США не тронут, а вот мелким придётся выкручиваться.О том, в чем заключается особенность новой политики США и чего в этом смысле стоит опасаться России - в статье Ростислава Ищенко "Скромное обаяние американского стиля"

