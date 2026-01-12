https://ukraina.ru/20260112/istoriya-segodnya-delaetsya-tak-kiselev-o-globalnom-developmente-trampa-1074170046.html

История сегодня делается так: Киселев о "глобальном девелопменте" Трампа

История сегодня делается так: Киселев о "глобальном девелопменте" Трампа - 12.01.2026 Украина.ру

История сегодня делается так: Киселев о "глобальном девелопменте" Трампа

Начало года стало "жарким" еще и потому, что вновь возникла тема посягательств США на Гренландию - крупнейший в мире остров, который пока на правах автономии принадлежит королевству Дания. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2026-01-12T12:54

2026-01-12T12:54

2026-01-12T13:24

эксклюзив

дания

сша

киселев

дональд трамп

джей ди вэнс

гренландия

украина.ру

украина.ру

америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046818329_0:23:2732:1560_1920x0_80_0_0_5f12787534226a04103903f5bcbc5f02.jpg

Вопрос с Гренландией ставится ребромПервой в Америке в этом году — после некоторого перерыва — к вопросу вернулась Кэти Миллер, супруга советника Белого дома Стивена Миллера.Она опубликовала карту острова, раскрашенную в цвета американского флага, с лаконичной подписью: "Скоро!"Многим эта озорная картинка напомнила нижнюю часть купальника-бикини. По форме это действительно ближе к мини-бикини на шнурках, отметил Киселев.Здесь считывается даже некий "ядерный" подтекст, причем в самом прямом смысле. Раньше все дамские купальники были слитными, представляя собой единое целое. Раздельным костюм стал лишь в 1946 году — спустя четыре дня после американских ядерных испытаний на тихоокеанском атолле Бикини, рассказал ведущий.Тема испытаний была тогда на Западе модной, и французский дизайнер Луи Реар представил своего рода "ядерный взрыв" в мире моды — раздельный купальник, который он назвал "расщепленный атом"."Но это к слову. Если же говорить о самой Гренландии, то американцы ставят вопрос ребром. Стивен Миллер, муж той самой Кэти, задается вопросом: "А с чего вдруг Дания взяла, что должна контролировать Гренландию? На чем основаны ее территориальные притязания? С какого перепугу она должна оставаться датской колонией?" - сказал Киселев.Что американцы уже хотели сделать с Гренландией раньшеИ действительно, если заглянуть в историю, Дании Гренландия досталась, что называется, "по случаю". Открыл остров более тысячи лет назад — в конце X века — норвежский викинг Эрик Рыжий. Он и дал земле название Гренландия (по-норвежски Grønland), что означает "зеленая страна". Датской она стала в результате средневековых скандинавских уний. Когда же Норвегия в 1814 году обрела самостоятельность, про Гренландию просто забыли — так она и осталась в составе Датского королевства.По словам Киселева, уже после вступления Дании в НАТО американцы решили, что Гренландию нужно "заграбастать". Для начала в 1951 году там появилась постоянная база ВВС США в местечке Туле. А в 1959 году неподалеку началось строительство гигантского тайного военного объекта под кодовым названием "Проект Ледяной червь" (Project Iceworm).На тридцатиметровой глубине под толщей льда строился "Лагерь века" (Camp Century). Общая площадь района предполагаемого размещения объектов должна была составить 135 тыс. кв. км — это в три с лишним раза больше самой Дании. Подо льдом планировалось разместить до 600 стратегических ракет Minutemen, способных достать любую точку СССР.Вся подледная база должна была обогреваться портативным ядерным реактором РМ-2А мощностью полтора мегаватта. Этого хватало бы для работы баров, ресторанов, госпиталя, библиотек и даже театра с кинопроектором. Однако жизнь во льдах за Полярным кругом преподнесла сюрпризы. Проектировщики не учли, что сточные воды станут пропитывать лед, и запах от этой жижи быстро заполнит замкнутое пространство базы, сделав пребывание там невыносимым."Ради возможности уничтожить СССР с ядерного форпоста американцы были готовы мириться со многим, но "Генерал Мороз" распорядился иначе. Лед Гренландии оказался "живым": давление на стены базы нарастало, распорки не помогали. В 1967 году американцы не выдержали и приняли решение покинуть "вонючую базу", - рассказал ведущий.В итоге подо льдом на месте американского "Лагеря века" остались 200 тыс. литров дизельного топлива, 24 млн литров сточных вод, радиоактивные отходы и масса опасных химикатов. Таково реальное "наследство" тех, кто сегодня снова раскрашивает карту острова в свои цвета.Датчане тогда же все и обнаружили, протестуют до сих пор, но США в ответ говорят, что сами датчане не справляются с безопасностью Гренландии.Трусливая реакция ЕвропыА вот еще один любопытный эпизод с незваными защитниками Гренландии. Несмотря на то, что в 1957 году Дания объявила о своем безъядерном статусе, американцы, как ни в чем не бывало, использовали базу в Туле для ядерных бомбардировщиков B-52. Патрулировали воздушное пространство с пристегнутыми термоядерными бомбами — по четыре штуки на самолет."Сначала бомбы потеряли у побережья Испании, у городка Паломарес в Андалусии. Чудом обошлось. Четыре бомбы уронили, из них три нашли. Одна термоядерная бомба куда-то закатилась, наверное. Может, под шкаф?" - рассказал Киселев.В итоге 21 января 1968 года один из снаряженных термоядерными бомбами B-52 в небе загорелся и на Гренландию рухнул. В одиннадцати километрах от авиабазы Туле. Термоядерные бомбы не взорвались, зато уран и плутоний рассеялись в радиусе пяти километров, самолетное топливо загорелось, обломки самолета и части боеприпасов оказались на дне океана. В любом случае, со дна подняли далеко не все. Понятно, что в Дании народ протестовал.Впрочем, давно это все было. Во всяком случае — задолго до рождения нынешнего вице-президента США Джей Ди Вэнса."Вы задаете себе вопрос: а справились ли европейцы, справились ли датчане с тем, чтобы должным образом обеспечить безопасность Гренландии и гарантировать, что она и дальше может служить опорой мировой безопасности и системы противоракетной обороны? И президент Соединенных Штатов говорит совершенно ясно: вы плохо справляетесь с вопросом Гренландии. Мы будем защищать интересы Америки. И я думаю, что президент готов пойти настолько далеко, насколько потребуется, чтобы это обеспечить", – непреклонен Вэнс.Ну а что Европа? - задался вопросом Киселев. На днях Минобороны Дании подтвердило, что у военных действует директива 1952 года, по которой у датских войск есть приказ немедленно открыть огонь в случае вторжения на территорию королевства. Дополнительных распоряжений для вооруженного отпора не требуется. Политически премьер Дании Метте Фредериксен готова при таком обороте дел выйти из НАТО."Если Соединенные Штаты решат военным путем атаковать другую страну НАТО, тогда всё прекратится, в том числе и наше участие в НАТО, а значит, и система безопасности, которая существовала со времён окончания Второй мировой войны", – заявила Фредериксен.Как США могут завладеть ГренландиейДля американцев это всего лишь риторика, полагает Киселев. Там к овладению Гренландией подходят практически. Журналисты английской The Times уже представили четыре варианта действий для присоединения Гренландии к США:Первый — прямая военная оккупация. Пока от нее никто и не отказывался.Второй сценарий — экономическое принуждение и покупка.Третий вариант — договор об ассоциации острова с США. Сначала референдум о независимости, который датский закон позволяет, а потом уже и слияние.Четвертый путь — гибридный статус острова, при котором американцы в любом случае получают там полную свободу рук.Агентство Reuters со ссылкой на Белый дом уже называет цену покупки — от 10 до 100 тыс. долларов каждому гренландцу за присоединение к США. Издание Politico говорит о дате — все к празднику 250-летия США, который будут отмечать 4 июля. Во всяком случае, США праздник откладывать не намерены."Сейчас Гренландия повсюду покрыта российскими и китайскими кораблями. Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности. И Дания не сможет с этим справиться, это я вам точно говорю. Рассказать вам, как Дания недавно усилила безопасность Гренландии? Они добавили ещё одну собачью упряжку. Я не шучу! Дания считает, что это был сильный ход. Я просто скажу: нам нужна Гренландия", – прямолинеен Трамп.В ближайшие дни в Гренландию по делам летит госсекретарь Марко Рубио. На днях Трамп уже напутствовал его такими словами: "Я хотел бы заключить соглашение о Гренландии простым способом. Иначе мы сделаем это трудным способом"."Трудный способ" — это что такое вообще? Забрать короля Дании Фредерика X на вертолетах из собственной постели, да еще прихватить с собой его супругу Марию — королеву-консорт? И кто поручится, что копия знаменитого королевского дворца в Копенгагене — Амалиенборг в стиле рококо — уже не воссоздана где-то на базе спецназа США? Ну просто для тренировок, чтобы в случае чего действовать потом внутри, не мешкая, как уже говорилось — на рефлексах", - прокомментировал Киселев.В любом случае, аренды Гренландии для обеспечения нацбезопасности США будет недостаточно, ею нужно владеть, заявил Трамп."Когда это наша собственность, мы это защищаем. Аренду так не защищают, нужно, чтобы было в собственности", – поясняет непонятливым датчанам глава Белого дома.Вот он — глобальный девелопмент, отметил Киселев. Гренландия ведь — богатейшая ресурсами территория. Прежде всего там много редкоземов — неодим и диспрозий незаменимы для мощных магнитов в ветрогенераторах, электромоторах и электронике. Подо льдом — до 40 млн тонн таких ресурсов — несметное богатство. Если говорить об углеводородах, то Геологическая служба США заявляет о 31 млрд баррелей нефтяного эквивалента, что сопоставимо со всеми доказанными запасами нефти в самих США.Добавьте сюда обнаруженные в Гренландии золото, рубины, графит, алмазы. Все это при современных технологиях извлекать уже возможно и рентабельно. Лед — не помеха.История сегодня делается так, резюмировал Киселев.О том, какую угрозу для мира представляют европейские политики - в материале издания Украина.ру Не помнят прошлого и не планируют будущее. Киселев об опасности "европейских подсвинков".

https://ukraina.ru/20260111/tramp-sozdal-pretsedent-maykl-bom-o-tom-mozhet-li-rossiya-zakhvatit-zelenskogo-po-primeru-maduro-1074130143.html

дания

сша

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, дания, сша, киселев, дональд трамп, джей ди вэнс, гренландия, украина.ру, украина.ру, америка, the times, минобороны, нато, марко рубио, белый дом