Не помнят прошлого и не планируют будущее. Киселев об опасности "европейских подсвинков"

Выражение Владимира Путина про европейских лидеров как "подсвинков" превратилось в мем. Но все эти западные политики тем не менее по-своему опасны. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

Образно и яркоРоссийский президент явно оживил эту уже в общем довольно серую картину современной Европы. Выступая на расширенной коллегии Министерства обороны, глава государства согласился с Дональдом Трампом в том, что именно предыдущая американская администрация и довела дело до войны, а европейские политики кинулись туда же – в надежде поживиться. Получилось образно и ярко, отметил Киселев."Президент Трамп говорит, что, если бы он был тогда президентом, ничего подобного не было бы. Возможно, что и так. Потому что прежняя администрация сознательно привела дело к вооруженному конфликту. И думаю, что понятно, почему. Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, а европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны: вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш. Как теперь всем стало очевидным, все эти попытки, все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились, полностью", - рассказал Путин.По словам Киселева, ключевое выражение здесь, конечно же, "европейские подсвинки"."Словечко тут же облетело планету, но переводчикам пришлось попыхтеть. Кто-то "подсвинка" тупо выдал за "свинью", что явно огрубило образ", - отметил он."Утонченные итальянские гурманы" из газеты La Repubblica для перевода использовали словосочетание "молочные поросята", но возникла "ненужная гастрономическая нота". Британская The Guardian предложила "милую версию" "маленькие хрюшки", правда, тем самым и приуменьшила – как бы инфантилизировала тех, кого Путин имел в виду, рассказал ведущий.Смысл метафоры потерялся, добавил он. Другие варианты тоже хромали – "европейские свиньи", "маленькие свинки", "молодые свинки", "поросята". Короче, не получилось. Кто-то даже обиделся. Путину пришлось вернуться и уточнить: в "подсвинках" ничего личного."Что касается определения, оно выскочило у меня в процессе общения с военной аудиторией, я никого конкретно не имел в виду, я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, "неопределенную группу лиц", как говорят юристы. Но и "иных уж нет, а те далече", - прокомментировал глава российского государства. Живут русофобиейИ все же, кто такие подсвинки? В сельском хозяйстве – поросята в возрасте от 4 до 8-10 месяцев. Все просто. В литературе подсвинок не имеет устоявшегося образа"Вот свинья ассоциируется с грязью. Говорят же: "Не веди себя, как свинья". Поросенок всегда милый и трогательный. Взять хотя бы сказку "Три поросенка" и любимый всеми мультик. У многих животных в русском языке есть устоявшийся образ: медведь – сильный, лиса – хитрая, волк – хищный, петух – горделивый, а вот подсвинку не повезло. Он никакой. Но, быть может, это и есть его образ?" - задался вопросом Киселев.Может, говоря о "европейских подсвинках" именно это Путин и имел в виду? "В отличие от своих предшественников, европейские политики в наше время ведь никакие. Они не несут никакой ответственности за тот ущерб, который нанесли Европе. Они не помнят прошлого и не планируют будущее. Они не осознают последствий своих шагов. Считают себя безусловным совершенством, демонстрируя время от времени дремучесть. При этом со стороны они вроде как уже взрослые, но внутренне все же незрелые. У них нет критического мышления. Живут рефлексами, главный из которых – русофобия. Они уходят, сменяя друг друга, и память о них стирается. Но чудесным образом в какой-то период они занимают позиции, позволяющие принимать судьбоносные для народов решения. И они их принимают", - рассказал ведущий.Европейские подсвинки – это такой коллективный Пиебалгс. "Латыш Андрис Пиебалгс. Сделал хорошую карьеру. В 22 года вступил в Коммунистическую партию Советского Союза. После дослужился до комиссара Еврокомиссии по энергетике. Это он настоял на отмене долгосрочных газовых контрактов с Россией, чтобы покупать голубое топливо на спотовых рынках. Стоимость газа тогда взлетела. И что? Да никакой ответственности. След его простыл", - сказал ведущий.Как видим, у "европейских подсвинков" все же есть имена. Ну так, в разбивку, отметил он.Жозе Мануэль Баррозу – до 2014 года глава Еврокомиссии. Большая должность. Ничем не запомнился. Но ведь был, как сейчас Урсула фон дер Ляйен, что продолжает вредить Европе. На слуху.Ее преемник Олаф Шольц – серее некуда. Нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вошел в историю ложными гарантиями, данными Виктору Януковичу при подписании соглашений с украинской оппозицией."Экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок являла чудеса невежественности – от разворота на 360 градусов до танков XIX века. Далее из списка "европейских подсвинков" – целая череда бессмысленных британских премьеров, каждый из которых уходил с позором. Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак. Нынешний – Кир Стармер – чемпион по непопулярности. От Франции экс-президент Франсуа Олланд запомнился лишь тем, что, маскируясь, ездил к своей любовнице на мотороллере. Нынешний – Эммануэль Макрон – ненавидим французами, наверное, как никто из предшественников", - отметил Киселев.Вот смотришь на действующих персонажей в Европе – типа Фридриха Мерца, Дональда Туска и Радослава Сикороского, каких-нибудь Антонио Кошта и Кайи Каллас, и понимаешь – смоет и их. Должности звучат громко, а личностей нет. Отсюда и вред. "Европейские подсвинки движимы мелкими страстишками, этим и опасны", - предостерег Киселев.Конечно, названы не все, кого можно было бы. Но все и так понятно. Европейские подсвинки – мем года, резюмировал он.О том, почему у США при Дональде Трампе не задались отношения с Европой - в материале издания Украина.ру Путин объяснил. Трамп – предостерег: Киселев о том, к какой войне ведут Европу ее лидеры.

