https://ukraina.ru/20251218/1032910430.html

"Была бы Россия, то Харьков не мог впустить немцев". Борис Штейфон – правнук еврея и генерал вермахта

18 декабря 1881 года в харьковской лютеранской купеческой семье родился Борис Александрович Штейфон – русский офицер, который мог бы стать символом "Белого дела". Но помним мы его не как героя нескольких войн, а как одного из самых высокопоставленных коллаборационистов

2025-12-18T16:01

история

харьков

гражданская война

коллаборационисты

вторая мировая война

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073279331_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_7e4ff1c131497a6b4bb062aedd8137f6.jpg

В конце XVIII века в Харькове поселился крещённый в лютеранство еврей Давид Штейфон с женой. К началу XX века Штейфоны владели в Харькове восемью домами, в том числе доходными, заводом красок и торговыми лавками, а также участками земли в Харьковском уезде. Все представители рода женились на немках и русских.В 1870-80-е годы у них снимала меблированные комнаты и помещение под книжную лавку семья дворянина Петра Кончаловского. Так что в одном и том же доме родилось два коллаборациониста – сначала один из идеологов оккупированного немцами Смоленска Дмитрий Кончаловский (и как автор советского гимна, кавалер и лауреат почти всех советских наград и премий Сергей Михалков жил с племянницей такого человека?), а затем и Борис Штейфон.Семейное дело Штейфонов кончилось вместе с самодержавием. В газете "Южный край" за 30 мая 1917 года мы читаем: "в связи с повышением расценок на рабочие руки закрыл свое предприятие торговый дом Н.А. Штейфона (на Московской ул.). Фирма существовала около 80 лет".Самый младший в роду, Борис выбрал военную карьеру – добровольцем на правах вольноопределяющегося поступил в расквартированный в Харькове 124-й пехотный Воронежский полк. Через семь месяцев он производится в унтер-офицеры.В 1899 году Боря направился в Чугуев Змиевского уезда. Там находилось пехотное училище. И тут всплыло то, что в Харькове бы никто и не заметил: во внешности Бори оказались узнаваемы черты его прадеда Давида. А значит, нужно учиться лучше всех, чтобы потом служить лучше всех.И так было всю дальнейшую жизнь Бориса. В учёбе и строевой подготовке он показывал неизменные успехи. Очкарик, которому ношение очков было разрешено специальным приказом по штабу Киевского военного округа, пользовался авторитетом и любовью у товарищей, даже был назначен отделенным командиром.При этом юнкер Штейфон был неизменным участником и даже заводилой множества проказ. Однажды, защищая честь мундира, юнкера всерьез подрались с чугуевскими извозчиками, посмевшими насмехаться над будущими офицерами. Учтя эту причину, начальство не исключило драчунов, ограничившись максимальными сроками карцера. Училище в 1902 году Штейфон окончил по 1-му разряду и вернулся в свой полк прапорщиком.Вскоре началась русско-японская война. Штейфон воевал на Дальнем Востоке. В одном из боев был контужен, но остался в строю. Там он произведен в чин поручика, а "за отличия, мужество и храбрость, проявленные в боях с японцами", с февраля 1904 по октябрь 1905 года Борис получил пять орденов.После окончания войны Штейфон поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, которую также окончил с отличием. За успехи в учёбе он досрочно произведён в капитаны.Накануне Первой Мировой войны Борис Александрович был зачислен в кадры Генерального штаба и назначен старшим адъютантом штаба войск Семиреченской области. Оттуда в составе своего Туркестанского корпуса он и выступил на фронт.Служил Штейфон на Кавказском фронте, где русские воины действовали наиболее успешно. В начале 1916 года они взяли считавшуюся неприступной крепость Эрзерум. Обеспечившую успех штурма разведку блестяще провел подполковник Штейфон, служивший при штабе Юденича. В 1917 он был произведён в полковники.С приходом к власти большевиков Штейфон демобилизуется и возвращается в Харьков, где жили его родные. Сначала он организовал отряд самообороны из жильцов своего дома для защиты от бандитов, затем – группу офицеров-фронтовиков и превратил её в полноценный боевой отряд.На террор большевиков и их союзников офицеры Штейфона ответили своим террором. Первые же расправы над офицерами обернулись для харьковских чекистов и других "стражей порядка" убийствами виновных в беспределе. Народная молва превратила малочисленный отряд в некий всесильный тайный орден, в страхе перед которым террор против "представителей эксплуататорских классов" тогда прекратился.На смену "первым красным" в апреле 1918 года пришли немцы. Сам Штейфон так оценивал это событие:"Немцы были врагами, но, по сути, они сметали еще большего врага – большевиков. (…) Как офицеру, мне было непереносимо смотреть на эти отличные с военной точки зрения войска и сознавать, что моей армии больше нет, а я – я только обломок кораблекрушения… Что нет уже России, моей прекрасной Родины, ибо если была бы Россия, то Харьков не мог впустить немцев…"С Центральной Радой Штейфон не сотрудничал, а с приходом к власти гетмана вернулся на воинскую службу, но тоже особого рвения не проявлял. При этом почти весь 1918 заметна его деятельность на посту начальника Харьковского Главного Центра Добровольческой армии, занимавшегося тайной вербовкой и переброской на Дон добровольцев, сбором и отправкой белым оружия, боеприпасов, снаряжения и техники.Перед самым петлюровским переворотом он покидает Харьков и во главе группы в 800 человек, преимущественно офицеров, присоединяется к Добровольческой армии.Штейфон назначается начальником штаба дивизии, но по собственной просьбе уходит командовать Белозерским пехотным полком. Во главе его он входит сначала в Чугуев, а потом и в родной Харьков. За лето 1919 года довёл численность своего полка с 62 человек до 4 тысяч, c собственной артиллерией и кавалерией. Полк ни в чём не нуждался, коллеги Штейфона посмеивались за глаза над его "иудейской хозяйственностью". Белозерский полк стал единственным полком Добровольческой армии, укомплектованным по штатам мирного времени и обеспеченным боевым, продуктовым и вещевым довольствием по довоенным нормам.В июле 1919 года полковник Штейфон был назначен начальником штаба Полтавского отряда, ядром которого была 6-я дивизия генерала Николая Бредова. Под его командованием Борис Александрович сперва брал Киев, потом оставлял его, отступая на Одессу, а потом проделал путь в обратном направлении, вверх по Днестру на соединение с польской армией.В начале 1920 года, когда войска генерала Бредова были интернированы в Польше, Штейфон помог ему добиться переброски через Румынию в Крым. Будучи проездом в Константинополе в начале сентября 1920 года Штейфон узнал от представителя генерала Врангеля о своём производстве в генерал-майоры. После эвакуации из Крыма Штейфон добровольно отправился в лагерь Галлиполи на берегу Дарданелл рядовым.Командующий группой войск генерал Александр Кутепов назначает Штейфона кoмендантом русских военных лагерей, которые впоследствии преобразилась в "Русский Обще-Воинский Союз" (РОВС).После Галлиполи Штейфон с остатками армии Врангеля переезжает в Болгарию, а затем – в Королевство сербов, хорватов и словенцев, впоследствии переименованное в Югославию. Там генерал Штейфон активно занимается политикой, за что Врангель удаляет его из армии. Бывший генерал стал чернорабочим, затем – конторщиком. Преподавал в военных училищах, где заработал звание профессора военных наук.В ОГПУ была подготовлена справка на генерала Штейфона, в которой отмечается: "энергичен, настойчив, уверен в своих действиях, честолюбив. Конспиративен и осторожен. Убежденный монархист".15 октября 1929 года Штейфон вместе с бывшим белым офицером Петрицким (агентом ОГПУ с 1926 года) перешли румынскую границу и направились на Дон и Кавказ, где действовала подпольная организация (в действительности созданная ОГПУ).22 октября Штейфон вернулся в Европу в полной уверенности о реальности этой подпольной деятельности. Его попытки добиться финансирования для усиления деятельности этих "подпольщиков" успехом не увенчались. После провала операции "Трест", ростовские товарищи также прикрыли свою мистификацию.В апреле 1941 года немецкая армия оккупировала Югославию. После нападения Германии на СССР начались массовые избиения и даже убийства русских эмигрантов местным подпольем. Было создано бюро по защите русских эмигрантов во главе с генерал-майором Скородумовым. Он предложил немцам создать русский корпус в Сербии.Командование вермахта согласилось с этим. Было подписано соглашение, согласно которому только командир корпуса подчиняется немецкому командованию, корпус не может дробиться на части и придаваться немецким подразделениям, служащие корпуса будут носить русскую военную форму и не обязаны приносить никакой присяги немцам, и они будут выполнять приказы только своих командиров. Командиром корпуса стал генерал Скородумов, начальником штаба – генерал Штейфон.Знали ли немцы о еврейских корнях Бориса Александровича? Шила в мешке не утаишь. Но кадровое офицерство и высшее чиновничество Германии ненавидело нацистских выскочек и не разделяло идеологии национал-социализма. Для них генерал Штейфон был, опытным военным и убеждённым антикоммунистом.После того, как Скородумова арестовало гестапо, в командование корпуса доверили Штейфону.Он руководил им с осени 1941 по апрель 1945 года. Костяк корпуса составили солдаты и офицеры армии генерала Врангеля, примерно 10% составляла русская молодёжь, родившаяся и выросшая в эмиграции. Были там русские добровольцы из Буковины и Бессарабии, оккупированных румынами. В конце 1942 году немцы ввели для него немецкие воинские уставы и немецкую форму с отличительными знаками корпуса.В 1943 году Штейфону присвоили чин генерал-лейтенанта Вермахта. Всего за годы Второй мировой войны в рядах Русского корпуса служили свыше 17 тысяч человек, погибло в боях с партизанами Тито и Михайловича 11 тысяч.Борис Штейфон скончался 30 апреля 1945 года и с воинскими почестями был похоронен в городе Лайбахе (ныне – столица Словении Любляна). Как вспоминал генерал-майор фон Лампе, Борис Штейфон покончил с собой, приказал сделать себе перед сном какую-то инъекцию.Штейфон презирал Власова и других бывших красноармейцев из РОА, считая, что они уже однажды нарушили присягу, изменив Красной Армии. Да, он сам не переходил явно на сторону врага, но он на ней был и сражался в рядах тех, кто напал на его родину и убивал его соседей по городу и дому.

2025

Дмитрий Губин

