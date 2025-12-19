https://ukraina.ru/20251219/ssha-gotovyatsya-k-priezdu-putina-na-sammit-g20-1073339774.html

США готовятся к возможному приезду президента России Владимира Путина на саммит G20 в 2026 году. Об этом со ссылкой на российского представителя (шерпу) в международной организации Светлану Лукаш 18 декабря сообщило РИА Новости

"Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года", — сказала она.Первая встреча представителей стран G20 после перехода председательства к США прошла 15-16 декабря в Вашингтоне, на территории гольф-клуба президента США Дональда Трампа. Российскую делегацию возглавляла Светлана Лукаш.В сентябре Трамп заявил, что будет рад видеть на саммите G20 в Майами Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.В 2025 году саммит лидеров "Большой двадцатки" прошёл 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию в ЮАР возглавлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.Последний раз Путин лично участвовал в саммите G20 в 2019 году в японской Осаке. Во время председательства Саудовской Аравии в 2020-м и Италии в 2021-м российский лидер принимал участие по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. Следующие три саммита он также не посещал, однако в ноябре 2023-го впервые за два года выступил на внеочередном онлайн-мероприятии в режиме видеоконференции. Тогда виртуальный саммит подводил итоги председательства Индии.В 2024 году отказ от поездки в Бразилию был связан с нежеланием срывать работу группы из-за юридических вопросов, связанных с ордером МУС.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

