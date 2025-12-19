https://ukraina.ru/20251219/ssha-gotovyatsya-k-priezdu-putina-na-sammit-g20-1073339774.html
США готовятся к приезду Путина на саммит G20
США готовятся к приезду Путина на саммит G20 - 19.12.2025 Украина.ру
США готовятся к приезду Путина на саммит G20
США готовятся к возможному приезду президента России Владимира Путина на саммит G20 в 2026 году. Об этом со ссылкой на российского представителя (шерпу) в международной организации Светлану Лукаш 18 декабря сообщило РИА Новости
2025-12-19T02:34
2025-12-19T02:34
2025-12-19T02:38
новости
сша
g20
саммит
дональд трамп
вашингтон
россия
владимир путин
светлана лукаш
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073339581_0:17:1256:724_1920x0_80_0_0_dbb2156dce3a443ed4ffd33076f69e26.jpg
"Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года", — сказала она.Первая встреча представителей стран G20 после перехода председательства к США прошла 15-16 декабря в Вашингтоне, на территории гольф-клуба президента США Дональда Трампа. Российскую делегацию возглавляла Светлана Лукаш.В сентябре Трамп заявил, что будет рад видеть на саммите G20 в Майами Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.В 2025 году саммит лидеров "Большой двадцатки" прошёл 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию в ЮАР возглавлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.Последний раз Путин лично участвовал в саммите G20 в 2019 году в японской Осаке. Во время председательства Саудовской Аравии в 2020-м и Италии в 2021-м российский лидер принимал участие по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. Следующие три саммита он также не посещал, однако в ноябре 2023-го впервые за два года выступил на внеочередном онлайн-мероприятии в режиме видеоконференции. Тогда виртуальный саммит подводил итоги председательства Индии.В 2024 году отказ от поездки в Бразилию был связан с нежеланием срывать работу группы из-за юридических вопросов, связанных с ордером МУС.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
вашингтон
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073339581_9:0:1209:900_1920x0_80_0_0_43e0af9504598c69d0576e6046534e81.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, g20, саммит, дональд трамп, вашингтон, россия, владимир путин, светлана лукаш, украина.ру
Новости, США, G20, саммит, Дональд Трамп, Вашингтон, Россия, Владимир Путин, Светлана Лукаш, Украина.ру
США готовятся к приезду Путина на саммит G20
02:34 19.12.2025 (обновлено: 02:38 19.12.2025)
США готовятся к возможному приезду президента России Владимира Путина на саммит G20 в 2026 году. Об этом со ссылкой на российского представителя (шерпу) в международной организации Светлану Лукаш 18 декабря сообщило РИА Новости
"Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года", — сказала она.
Первая встреча представителей стран G20 после перехода председательства к США прошла 15-16 декабря в Вашингтоне, на территории гольф-клуба президента США Дональда Трампа. Российскую делегацию возглавляла Светлана Лукаш.
В сентябре Трамп заявил, что будет рад видеть на саммите G20 в Майами Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
В 2025 году саммит лидеров "Большой двадцатки" прошёл 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию в ЮАР возглавлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.
Последний раз Путин лично участвовал в саммите G20 в 2019 году в японской Осаке. Во время председательства Саудовской Аравии в 2020-м и Италии в 2021-м российский лидер принимал участие по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. Следующие три саммита он также не посещал, однако в ноябре 2023-го впервые за два года выступил на внеочередном онлайн-мероприятии в режиме видеоконференции. Тогда виртуальный саммит подводил итоги председательства Индии.
В 2024 году отказ от поездки в Бразилию был связан с нежеланием срывать работу группы из-за юридических вопросов, связанных с ордером МУС.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.