"Сладкая жизнь за 500 евро": Ищенко рассказал, почему беженцы с Украины не вернутся домой

Сокращение социальных выплат украинским беженцам не заставит их массово возвращаться на родину. Вместо этого мигранты уйдут в тень и продолжат жить в Евросоюзе нелегально. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что молодые украинцы должны ехать на Украину, а не жить в Германии. Срок временной защиты, которую Евросоюз предоставил украинским беженцам, истекает в марте 2027 года.Эксперт считает, что такая мера лишь отправит мигрантов в тень. "И от этого украинцы уедут на Украину? Они останутся в Европе и будут работать нелегально", — заявил Ищенко, комментируя идею давления через урезание помощи.Он напомнил, что даже минимальные пособия остаются привлекательными. "То, что с точки зрения Мерца — ужас, для какого-нибудь украинского парубка – сладкая жизнь", — пояснил политолог.Ищенко привел пример из недавнего прошлого. "В 2022 году, когда они в первый раз ломанулись в Европу, я читал их восторженные отзывы: "Как хорошо. Дают 500-600 евро. Можно квартиру снять и продукты купить. Даже работать не надо"", — сказал эксперт.По его словам, радикальные меры для ЕС невозможны из-за законодательных барьеров и риска массовых протестов. "Ты же не можешь прописать: "Выслать только украинцев"", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в интервью Бориса Рожина: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине на сайте Украина.ру.

