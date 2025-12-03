"Сладкая жизнь за 500 евро": Ищенко рассказал, почему беженцы с Украины не вернутся домой - 03.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251203/sladkaya-zhizn-za-500-evro-ischenko-rasskazal-pochemu-bezhentsy-s-ukrainy-ne-vernutsya-domoy-1072517700.html
"Сладкая жизнь за 500 евро": Ищенко рассказал, почему беженцы с Украины не вернутся домой
"Сладкая жизнь за 500 евро": Ищенко рассказал, почему беженцы с Украины не вернутся домой - 03.12.2025 Украина.ру
"Сладкая жизнь за 500 евро": Ищенко рассказал, почему беженцы с Украины не вернутся домой
Сокращение социальных выплат украинским беженцам не заставит их массово возвращаться на родину. Вместо этого мигранты уйдут в тень и продолжат жить в Евросоюзе нелегально. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-03T05:40
2025-12-03T05:40
новости
украина
европа
германия
ростислав ищенко
фридрих мерц
дональд трамп
ес
украина.ру
украинские беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101429/76/1014297663_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_c7d398d29e9f9e6894b456a216b26e01.jpg.webp
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что молодые украинцы должны ехать на Украину, а не жить в Германии. Срок временной защиты, которую Евросоюз предоставил украинским беженцам, истекает в марте 2027 года.Эксперт считает, что такая мера лишь отправит мигрантов в тень. "И от этого украинцы уедут на Украину? Они останутся в Европе и будут работать нелегально", — заявил Ищенко, комментируя идею давления через урезание помощи.Он напомнил, что даже минимальные пособия остаются привлекательными. "То, что с точки зрения Мерца — ужас, для какого-нибудь украинского парубка – сладкая жизнь", — пояснил политолог.Ищенко привел пример из недавнего прошлого. "В 2022 году, когда они в первый раз ломанулись в Европу, я читал их восторженные отзывы: "Как хорошо. Дают 500-600 евро. Можно квартиру снять и продукты купить. Даже работать не надо"", — сказал эксперт.По его словам, радикальные меры для ЕС невозможны из-за законодательных барьеров и риска массовых протестов. "Ты же не можешь прописать: "Выслать только украинцев"", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в интервью Бориса Рожина: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине на сайте Украина.ру.
украина
европа
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101429/76/1014297663_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f29c9ae3a837c19bf76edd8fbc2623f2.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, европа, германия, ростислав ищенко, фридрих мерц, дональд трамп, ес, украина.ру, украинские беженцы, беженцы, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, война, депортация, евросоюз
Новости, Украина, Европа, Германия, Ростислав Ищенко, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, ЕС, Украина.ру, украинские беженцы, беженцы, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, война, депортация, Евросоюз

"Сладкая жизнь за 500 евро": Ищенко рассказал, почему беженцы с Украины не вернутся домой

05:40 03.12.2025
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкМарш единства болельщиков перед матчем Динамо - Шахтер во Львове
Марш единства болельщиков перед матчем Динамо - Шахтер во Львове - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости . Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сокращение социальных выплат украинским беженцам не заставит их массово возвращаться на родину. Вместо этого мигранты уйдут в тень и продолжат жить в Евросоюзе нелегально. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что молодые украинцы должны ехать на Украину, а не жить в Германии. Срок временной защиты, которую Евросоюз предоставил украинским беженцам, истекает в марте 2027 года.
Эксперт считает, что такая мера лишь отправит мигрантов в тень. "И от этого украинцы уедут на Украину? Они останутся в Европе и будут работать нелегально", — заявил Ищенко, комментируя идею давления через урезание помощи.
Он напомнил, что даже минимальные пособия остаются привлекательными. "То, что с точки зрения Мерца — ужас, для какого-нибудь украинского парубка – сладкая жизнь", — пояснил политолог.
Ищенко привел пример из недавнего прошлого. "В 2022 году, когда они в первый раз ломанулись в Европу, я читал их восторженные отзывы: "Как хорошо. Дают 500-600 евро. Можно квартиру снять и продукты купить. Даже работать не надо"", — сказал эксперт.
По его словам, радикальные меры для ЕС невозможны из-за законодательных барьеров и риска массовых протестов. "Ты же не можешь прописать: "Выслать только украинцев"", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в интервью Бориса Рожина: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЕвропаГерманияРостислав ИщенкоФридрих МерцДональд ТрампЕСУкраина.руукраинские беженцыбеженцыСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасвойнадепортацияЕвросоюз
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:41Возгорание на нефтебазе. ПВО за ночь сбила более сотни вражеских дронов над Россией
07:20Трамп выступит с объявлением в среду - Белый дом
07:20Ростислав Антонов: Люди, которые на Украине ждут Россию, совершают гражданский подвиг
07:10Огневые удары по тылам: Алехин об успешном наступлении ВС РФ в Харьковской области
07:00"Пара провокаций и началось": Ищенко рассказал, как прибалтов могут "дотолкать" до войны с Россией
06:50Эксперт о зимней кампании ВС РФ: "После прорыва укрепрайонов в Донбассе продвигаться будет попроще"
06:40Алехин: Освобождение Волчанска открывает оперативный простор для ВС РФ в Харьковской области
06:20Украина стягивает силы к границе с Курской областью: ВСУ тщетно пытаются сдержать продвижение ВС РФ
06:10"Увесистый лом для европейского домика": Краснов об истинных целях США на Украине
06:00"Ярлык на княжение" или "сомалийский сценарий"? Эксперт Камкин — о будущем Зеленского
05:50"Пиратство уже началось": эксперт раскрыл, кто стоит за нападением на танкеры у берегов Турции
05:40"Сладкая жизнь за 500 евро": Ищенко рассказал, почему беженцы с Украины не вернутся домой
05:25Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север
05:20История: уроки и перемены. Что было до гривен? Стоякин и Кеворкян о деньгах на Украине
05:10Китайский козырь в российско-американском противостоянии. Дружелюбно, но независимо
05:00Делят бюджет ЕС и решают, кто продолжит войну с Россией. Чем занимаются украинские элиты в эти дни
04:50Двойной агент Рустем Умеров: на службе США и Турции
04:30Камкин о судьбе замороженных активов: "Европейцы будут делать все, чтобы их себе заполучить"
04:15"Ритуальные переговоры для сохранения лица": Камкин о развитии ситуации на дипломатическом фронте
04:11На Украине задержали подозреваемых в убийстве сына заммэра Харькова в Вене
Лента новостейМолния