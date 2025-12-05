https://ukraina.ru/20251205/migratsionnyy-kollaps-es-ischenko-zayavil-o-nevozmozhnosti-bystrykh-resheniy-po-bezhentsam-s-ukrainy-1072521617.html

Миграционный коллапс ЕС: Ищенко заявил о невозможности быстрых решений по беженцам с Украины

Планам европейских политиков по массовой депортации украинских беженцев мешает не закон, а банальная нехватка административных ресурсов. Полиция и суды Евросоюза физически не смогут обработать миллионы дел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Отвечая на вопрос о возможном ужесточении миграционной политики, эксперт указал на простую математику и логистику. "И, повторюсь, это не решит проблемы ВСУ, потому что отлавливать миллионы беженцев европейцы технически неспособны", — заявил Ищенко.Он детализировал эту мысль, назвав ключевые институты в Европе, которые не справятся с нагрузкой. "Их полиция и суды не готовы принимать столько решений о депортации", — пояснил обозреватель.Ищенко напомнил, что даже с меньшим количеством мигрантов в прошлом ЕС сталкивался с серьезными трудностями. "А Германия, которая по экономическим показателям тогда шла ноздря в ноздрю с Россией и при этом мнила себя локомотивом Евросоюза, не смогла переварить миллион беженцев", — сказал эксперт, проводя историческую параллель.Таким образом, резюмировал Ищенко, даже при политической воле лидеров ЕС реализовать масштабные высылки на практике невозможно. "Поэтому они не пойдут по пути ускоренных процедур", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.О ситуации на Украине и перспективах зимней кампании — в материале "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.

