Миграционный коллапс ЕС: Ищенко заявил о невозможности быстрых решений по беженцам с Украины - 05.12.2025
Миграционный коллапс ЕС: Ищенко заявил о невозможности быстрых решений по беженцам с Украины
Миграционный коллапс ЕС: Ищенко заявил о невозможности быстрых решений по беженцам с Украины - 05.12.2025 Украина.ру
Миграционный коллапс ЕС: Ищенко заявил о невозможности быстрых решений по беженцам с Украины
Планам европейских политиков по массовой депортации украинских беженцев мешает не закон, а банальная нехватка административных ресурсов. Полиция и суды Евросоюза физически не смогут обработать миллионы дел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-05T04:45
2025-12-05T04:45
Отвечая на вопрос о возможном ужесточении миграционной политики, эксперт указал на простую математику и логистику. "И, повторюсь, это не решит проблемы ВСУ, потому что отлавливать миллионы беженцев европейцы технически неспособны", — заявил Ищенко.Он детализировал эту мысль, назвав ключевые институты в Европе, которые не справятся с нагрузкой. "Их полиция и суды не готовы принимать столько решений о депортации", — пояснил обозреватель.Ищенко напомнил, что даже с меньшим количеством мигрантов в прошлом ЕС сталкивался с серьезными трудностями. "А Германия, которая по экономическим показателям тогда шла ноздря в ноздрю с Россией и при этом мнила себя локомотивом Евросоюза, не смогла переварить миллион беженцев", — сказал эксперт, проводя историческую параллель.Таким образом, резюмировал Ищенко, даже при политической воле лидеров ЕС реализовать масштабные высылки на практике невозможно. "Поэтому они не пойдут по пути ускоренных процедур", — заключил собеседник издания.
Миграционный коллапс ЕС: Ищенко заявил о невозможности быстрых решений по беженцам с Украины

04:45 05.12.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Планам европейских политиков по массовой депортации украинских беженцев мешает не закон, а банальная нехватка административных ресурсов. Полиция и суды Евросоюза физически не смогут обработать миллионы дел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о возможном ужесточении миграционной политики, эксперт указал на простую математику и логистику. "И, повторюсь, это не решит проблемы ВСУ, потому что отлавливать миллионы беженцев европейцы технически неспособны", — заявил Ищенко.
Он детализировал эту мысль, назвав ключевые институты в Европе, которые не справятся с нагрузкой. "Их полиция и суды не готовы принимать столько решений о депортации", — пояснил обозреватель.
Ищенко напомнил, что даже с меньшим количеством мигрантов в прошлом ЕС сталкивался с серьезными трудностями. "А Германия, которая по экономическим показателям тогда шла ноздря в ноздрю с Россией и при этом мнила себя локомотивом Евросоюза, не смогла переварить миллион беженцев", — сказал эксперт, проводя историческую параллель.
Таким образом, резюмировал Ищенко, даже при политической воле лидеров ЕС реализовать масштабные высылки на практике невозможно. "Поэтому они не пойдут по пути ускоренных процедур", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Украине и перспективах зимней кампании — в материале "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.
