"Наиважнейший вопрос": почему Рубио и Уиткофф спорят о Донбассе — мнение политолога - 05.12.2025
"Наиважнейший вопрос": почему Рубио и Уиткофф спорят о Донбассе — мнение политолога
"Наиважнейший вопрос": почему Рубио и Уиткофф спорят о Донбассе — мнение политолога - 05.12.2025 Украина.ру
"Наиважнейший вопрос": почему Рубио и Уиткофф спорят о Донбассе — мнение политолога
Заявление Марко Рубио о Донбассе отражает разногласия в окружении Трампа. Госсекретарь США занимает более жесткую позицию, чем спецпосланник Стивен Уиткофф, и пытается повлиять на решение президента США. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-05T05:00
2025-12-05T05:00
Госсекретарь США Марко Рубио, несмотря на заявления России о секретности итогов переговоров, сказал, что основной темой беседы по урегулированию конфликта были оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР.Комментируя заявления Рубио, эксперт отметил, что большой тайны госсекретарь не открыл. "Юрий Ушаков тоже сказал, что территориальный вопрос — наиважнейший и что компромисса по нему вопросу достичь не удалось", — напомнил Суслов.По его словам, заявление госсекретаря США преследует конкретные цели в американской внутренней политике. Таким образом, считает политолог, Рубио пытается изменить расстановку сил. "В данном случае он пытается выставить Россию как препятствие для дальнейшего движения вперед в мирном урегулировании... Тем самым Рубио желает, чтобы Соединенные Штаты ввели более жесткие меры в отношении России", — заявил эксперт.Однако окончательное решение, по мнению Суслова, будет принимать не госсекретарь. "Но очевидно, что этот вопрос не находится в его компетенции, а решение будет принимать непосредственно Дональд Трамп", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Суслов о переговорах Уиткоффа в Москве: Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Леонид Слуцкий: Европе пора очнуться от русофобского дурмана" на сайте Украина.ру.
Заявление Марко Рубио о Донбассе отражает разногласия в окружении Трампа. Госсекретарь США занимает более жесткую позицию, чем спецпосланник Стивен Уиткофф, и пытается повлиять на решение президента США. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Госсекретарь США Марко Рубио, несмотря на заявления России о секретности итогов переговоров, сказал, что основной темой беседы по урегулированию конфликта были оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР.
Комментируя заявления Рубио, эксперт отметил, что большой тайны госсекретарь не открыл. "Юрий Ушаков тоже сказал, что территориальный вопрос — наиважнейший и что компромисса по нему вопросу достичь не удалось", — напомнил Суслов.
По его словам, заявление госсекретаря США преследует конкретные цели в американской внутренней политике.
"Рубио придерживается более жесткой и критической позиции в отношении России. Уиткофф, как мы знаем, не возражает против того, чтобы Украина ушла из частей ДНР, которые она пока еще контролирует", — пояснил аналитик.
Таким образом, считает политолог, Рубио пытается изменить расстановку сил. "В данном случае он пытается выставить Россию как препятствие для дальнейшего движения вперед в мирном урегулировании... Тем самым Рубио желает, чтобы Соединенные Штаты ввели более жесткие меры в отношении России", — заявил эксперт.
Однако окончательное решение, по мнению Суслова, будет принимать не госсекретарь. "Но очевидно, что этот вопрос не находится в его компетенции, а решение будет принимать непосредственно Дональд Трамп", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Суслов о переговорах Уиткоффа в Москве: Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: "Леонид Слуцкий: Европе пора очнуться от русофобского дурмана" на сайте Украина.ру.
