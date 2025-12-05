Прозрение всея Украины: политики стали говорить правду про Ермака

https://ukraina.ru/20251205/prozrenie-vseya-ukrainy-politiki-stali-govorit-pravdu-pro-ermaka-1072659373.html

"Андрей Ермак – наиболее опасный человек во власти" - разоткровенничалась Юлия Мендель, которая ранее была пресс-секретарем Зеленского. В интервью украинскому изданию она заявила, что Ермак вводил в заблуждение президента, искажал доклады министров, а поручения главы страны отменял или редактировал в телефонном режиме.

Сама Мендель получала указания от Ермака не выполнять некоторые задания Зеленского. Ещё пресс-секретарка (как она сама себя называла) рассказала о психопатических наклонностях Ермака, нарциссизме и прочих нелицеприятных свойствах. Еще раньше бывший министр иностранных дел Кулеба, тоже уволенный со своего поста, вспомнил неприятные подробности работы с Ермаков. Если опустить тот факт, что на Украине проходит масштабная и хорошо оплаченная акция по выведению киевского режима на чистую воду, то у общественности складывается пугающее ощущение – страной руководили не просто бездари и преступники, но и маньяки. Далее - обзор соцсетей украинских политиков и экспертов.Народный депутат Ирина ГеращенкоБывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что боится за свою жизнь и рассказала, какой Ермак страшный человек, готовый на самую жесткую месть. Что он стал главным кадровым агентством страны, назначая премьеров и министров, давая указания силовикам открывать уголовные дела против оппонентов. А еще у ОП (Офиса президента) было правило доступа медиа к Зе. Сначала нужно облизать Ермака. И все такие, послушав Юлю, ужаснулись: правда? какой ужас! А вы этого не знали? Не видели и не догадывались? Не слышали выступлений "слуг" и министров, мелких региональных чиновников, которые в каждом предложении вспоминали руководящую и направляющую роль Ермака и Зеленского, трижды хвалили их дипломатический гений, благодарили за саммиты мира и планы несокрушимости, мощные договоры безопасности и непрерывные переговоры, координацию и интеграцию. Теперь ни один! из слуг, министров и медиаобслуги не вспомнили Ермака ни словом, как и сам Зеленский мгновенно забыл своего многолетнего сиамского близнеца.Политический аналитик Сергей МарченкоЧитаю Мендель и Кулебу и удивляюсь: такие прекрасные и умные люди так усердно и преданно работали на Ермака, когда он был у власти, прекрасно ЗНАЯ, какой он подлый, коварный и опасный! Возможно, вы подумаете, что они сами – беспринципные приспособленцы готовы за свои серебряники работать хоть на Ермака, хоть на Миндича, хоть на чёрта лысого? Но нет! Они – государственники! В отличие от вас, которые только умеют в интернетах критиковать! Ибо как только кто-то украдёт какие-то несчастные 10-20 миллиардов, так сразу устраиваете срач, который подрывает наше единство! А они не такие! Мощные управленцы, визионеры, несгибаемые наши ребята с Подхалимского фронта, несмотря ни на что, держали свой фронт и, с отвращением и болью за Украину, но старательно лизали и лизали дорогого Андрея Борисовича, а то Путин нападет! Я бы не смог. Но что с меня взять? Где я, а где эти титаны, бесстрашные (теперь) обличители? А если серьезно, то у каждой абсолютной власти есть одна особенность. Людей, которым молились, которых превозносили, в честь которых называли детей, меняли фамилии, сразу распинали и терзали куски, как только они теряли власть. Причем делали это не оппоненты, а те самые люди, которые обожали и превозносили. И чем сильнее любили, тем сильнее ненавидели после утраты власти. Поэтому история с Ермаком не окончена. Еще будет множество людей, которые расскажут об Ермаке страшные вещи. И здесь такое дело, что не только об Ермаке. И тогда очень многим людям будет ну очень неудобно.Блогер Александр МордковичНа мой взглядУвольнение Юлии, стало одной из самых больших ошибок администрации Зеленского.На фоне её профессиональной деятельности и сам Президент и его Команда, выглядели в сравнении ещё ничего так.Волонтер и военный Юрий КасьяновСейчас все смелые против Ермака. Два месяца назад, 2 октября 2025 года, я написал, что Ермак – "напыщенный пижон, которого мы не выбирали", и посоветовал ему "сушить сухари", потому что на Касьянове он "обломает зубы". Потом, когда все завертелось, и по приказу с Банковой генерал Дейнека с наслаждением уничтожал наше подразделение, а я пытался сохранить то, во что с первых дней войны было вложено столько сил и души, вот тогда я заявил в эфире, что "готов извиниться перед Ермаком" за "напыщенного пижона и сухари". Многие зрители расценили мое заявление как слабость, но никто из них никогда не попадал под удар обезумевшей государственной машины, бросившей все свои силы против небольшого подразделения из 78 военнослужащих... Накануне я сказал своим близким, что эта обанкротившаяся, вороватая государственная машина, если ничего не изменится к лучшему, просуществует максимум до конца года. Потом ее порвут – потому что, во-первых, делая ставку только на дроны-перехватчики и вливая огромные бюджетные деньги в близкие к власти собирающие их фирмы, система вместе со всем населением попадет под такие разрушительные воздушные атаки, которые эти дроны не смогут остановить, что сама себе вынесет приговор. Во-вторых, никуда не улетят "фламинго", и к Новому году станет очевидной афера из 3000 ракет, обещанных президентом. Их не будет. Западные партнеры, дававшие деньги Fire Point, начнут задавать неудобные вопросы, и население тоже спросит. Так и вышло. И дроны-перехватчики не защищают – потому что нужна зенитно-ракетная ПВО, а кто же ею занимался, когда можно просто заработать денег?.. И датское министерство обороны спрашивает ракеты, и чешские волонтеры отказываются от фламинго, и наши антикоррупционные органы все ближе подбираются к мародёрам. И в конце концов, когда на различных дроновых программах, созданных близкими к власти фирмами, от фпв, перехватчиков, до дипстрайков и ракет воруют минимум 2 млн евро в сутки – это нетрудно сосчитать – эта астрономическая сумма однажды вылезет наружу. Это не сотня миллионов долларов на энергетике, украденных Миндичем, и не полтора миллиона наличными в сумке, которые так тяжело было нести Решику. Это миллиарды. И вот тогда взорвется термоядерная бомба коррупции, потому что никогда до сих пор в Украине столько не воровали такими безумными темпами. Журналист Марина Данилюк-ЯрмолаеваКак только Ермак попал на политическую свалку — вышли на свет правдорубы. На днях бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, как весной 2024 года Ермак запретил ему развивать контакт с Джаредом Кушнером. Хотя уже тогда стало очевидно, что Дональд Трамп не просто собирается на выборы, а имеет большие шансы на реванш. Тогда Ермак рассказал министру, что тот чуть ли не тупой и что достаточно и контакта с политическим пенсионером-гастарбайтером Помпео. Которого на днях пристроили в Fire Point на фоне коррупционного рикошета и истории о фейковом устройстве Решика там администратором, чтобы имел бронь от мобилизации и право выезда на Мальдивы. А вот едва я продираю глаза и бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель выдала спич о том, как Ермак ломал судьбы и карьеры ряда людей черными политтехнологиями и угрозами уголовных расправ. Я бы здесь еще добавила – в свете полномасштабного вторжения и принудительной мобилизацией с последующим уничтожением – кейс Дмитрия Штанько в руку. Так вот, рассказала Юлия, как Ермак искал себе американских политтехнологов, чтобы самому когда-нибудь стать президентом, хотя рылом для этой должности объективно не вышел. Далее очень интересная цитата, объясняющая, почему большие медиа брали интервью у завхоза: "Чтобы международные медиа могли получить интервью президента Зеленского, эксклюзивный комментарий или, например, какое-то видеообращение, они должны были сначала взять комментарий или интервью у Ермака и написать хорошо об этом. И если так происходило, то тогда они проходили этот фильтр и далее имели возможность получить интервью президента". И интересный кусок о Вагнергейте: "Помните, в 20-м году был "Вагнергейт"? Уж, наверное, все о нем забыли. Андрей Борисович был в центре скандала. Я помню, что мы находились с Владимиром Зеленским и вошел Андрей Ермак. Президент спросил его, почему об этом пишет иностранное крупное медиа? Это была общественная организация Bellingcat*, она известна по всему миру. Андрей Борисович сказал, что знает, почему они об этом пишут. И только не смейтесь громко, он сказал, что на 1000% он уверен, что они атакуют самого Андрея Борисовича, потому что Bellingcat был выкуплен Арменией. Что бы это вообще ни значило. Потому что юридически это невозможно, де-факто это тоже невозможно. Я еще тогда уточнила, как он уверен в этом, а он орал, махал руками, орал о 1000 процентах. Но это один из тех ярких случаев, когда информация представляется совершенно глупо и конспирологически".Мы переживаем большую беду и повисли в неизвестности, потому что власть несколько лет назад захватил человек с проявлениями нарциссизма и психопатии. Он сел на плечи президенту, который не может обойтись без няньки, компаньона и банально спать один в комнате. Еще хуже, что вокруг Банковой было много людей, которые видели это и знали, но молчали. И что-то рассказывают уже сейчас, когда из-за тупой политики Ермака-Зеленского мы теряем территории, людей и главный аргумент, что мы главный оплот демократии в Европе. Молчание – не золото. Молчание убивает, когда ты видишь сознательные преступления, но делаешь карьеру министров и клерков.Журналист Алёна ЯхноКогда уволили Богдана, Мендель рассказала, что он ее вообще не воспринимал серьезно.Когда уволили Кирилла Тимошенко, Мендель рассказала, что он посылал ее матом… Когда уволили Ермака ( вы сейчас здесь). Когда уйдет Зеленский, даже страшно представить, что расскажет наша "викривачка".Политолог и военный Кирилл СазоновЯ увольнение Андрея Ермака особо не комментировал, а что там комментировать? Все быстро, заявление подал, уволился, ушел – о чем еще говорить? Но смотрю, а не кончается игра по вполне логичным нотам. Через день тему подогревают. А сегодня наткнулся на статью Мендель – даже сразу и не вспомнил, кто это. Логичный вопрос – а зачем сейчас включаться? Все, гейм овер. А все просто. У меня очень четкое ощущение, что есть большая кампания по борьбе с Ермаком. И утвержденный медиа-план, который по нарастающей идет и вовлекает все новых людей. Неплохой, кстати, план, профессионально подготовлен. Рассчитан минимум на декабрь. И такое чувство, что по нему даже авансом проплата прошла. Потому что вроде уже ничего не нужно, человек уволился – в чем смысл? А нет смысла. Просто есть утвержденный график выхода публикаций. И деньги возвращать никто не будет. Вот и получается – бой с тенью.Об одном неожиданном и кровавом последствии увольнения Ермака - в статье Татьяны Стоянович "Убийство в Вене как следствие отставки Ермака в Киеве. Сына заммэра Харькова пытали, а потом сожгли"*Организация, признанная в РФ иноагентом

