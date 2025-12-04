https://ukraina.ru/20251204/otrezhut-li-ukrainu-ot-chrnogo-morya-i-kak-rossiya-budet-nakazyvat-ukronatsistov-vo-vlasti--bezpalko-1072650707.html

Отрежут ли Украину от Чёрного моря и как Россия будет наказывать укронацистов во власти — Безпалько

Отрежут ли Украину от Чёрного моря и как Россия будет наказывать укронацистов во власти — Безпалько - 04.12.2025 Украина.ру

Отрежут ли Украину от Чёрного моря и как Россия будет наказывать укронацистов во власти — Безпалько

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о том, кто отдаёт приказы ВСУ атаковать... Украина.ру, 04.12.2025

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о том, кто отдаёт приказы ВСУ атаковать танкеры в Чёрном море, объяснил, как реагировать на такое пиратство, а также проанализировал причины войны против русского языка, которую ведут на Украине. 00:29 – Отрежут ли Украину от Чёрного моря? 02:30 – Кто заказчик и кто исполнитель атак на российские танкеры? 06:30 – Есть ли на Украине идеология? 08:14 – О реакции украинского общества на коррупционный скандал; 18:47 – Зачем на Украине воюют с русским языком? ТГ-канал Богдана Безпалько - http://t.me/edinayarusСтраница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

