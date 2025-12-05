https://ukraina.ru/20251205/v-rossii-ne-duraki-sidyat-eksperty-i-politiki-o-besperspektivnosti-dlya-ukrainy-byt-anti-rossiey-1072623244.html

"В России не дураки сидят". Эксперты и политики о бесперспективности для Украины быть Анти-Россией

В экспертном сообществе обсуждают, долго ли продержатся ВСУ в условиях, когда солдаты ожидают скорого мира и не хотят умирать.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065344480_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_4b2fe8a98607755c29335bd726caa6d8.jpg

