"В России не дураки сидят". Эксперты и политики о бесперспективности для Украины быть Анти-Россией - 05.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251205/v-rossii-ne-duraki-sidyat-eksperty-i-politiki-o-besperspektivnosti-dlya-ukrainy-byt-anti-rossiey-1072623244.html
"В России не дураки сидят". Эксперты и политики о бесперспективности для Украины быть Анти-Россией
"В России не дураки сидят". Эксперты и политики о бесперспективности для Украины быть Анти-Россией - 05.12.2025 Украина.ру
"В России не дураки сидят". Эксперты и политики о бесперспективности для Украины быть Анти-Россией
В экспертном сообществе обсуждают, долго ли продержатся ВСУ в условиях, когда солдаты ожидают скорого мира и не хотят умирать.
2025-12-05T05:25
2025-12-05T05:25
эксклюзив
украина
россия
калининград
александр шелест
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
александр дубинский
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065344480_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_4b2fe8a98607755c29335bd726caa6d8.jpg
Но оправданы ли ожидания? Политолог и политический аналитик Павел Щелин предположил, что все будут радоваться перспективе скорого мира, а на практике всё будет продолжаться. Можно сколько угодно рассказывать о дипломатическом прогрессе, но не всё так быстро… Пока не будут созданы переговорные группы, прогресса ожидать не стоит.Закончится всё это капитуляцией одной из сторон, оформленной в международном договоре, заявил Щелин в беседе с журналистом Александром Шелестом*, пояснив, что "формат "Стамбул плюс" для проекта Украина и для украинской государственности, конечно, является такой капитуляцией".Он пояснил, что по-доброму вряд ли будет в условиях, когда целый адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявляет, что НАТО следует рассмотреть возможность упреждающего удара по России, а прибалтийские государства выступают за превентивное уничтожение всей военной инфраструктуры Калининграда и за искоренение российского военного флота на Балтике.В таких условиях даже самые добрые намерения Кремля, если они вдруг возникнут, вряд ли могут быть реализованы."...Никакого перемирия заключено быть не может, потому что пока любое перемирие — это ввод, по сути, войск НАТО в Украину, это ремилитаризация украинской армии, это… возможность пересобрать потрёпанные корпуса. И очень понятно, почему это выгодно Украине, но мы не можем ожидать такого тотального безумия с российской стороны, когда мы занимаемся рациональным анализом", - сказал аналитик.По его словам, вообще в украинской медиа-среде и в политикуме наблюдается практически открытое изложение тезиса, что если и придётся пойти на уступки, то это временно, "Россия всё равно развалится, а нам главное пересидеть, пока она разваливается"."Всё-таки, в России не полные идиоты сидят, я страшную вещь скажу для украинского мышления, но, наверное, не стоит считать своего оппонента уж совсем таким клиническим дураком. И просто задайте себе простой вопрос, какой смысл с вами хоть какой-то договор заключать, если весь ваш план — фига в кармане, подождать, пока мы развалимся и нанести ответный удар?", - сказал аналитик.По его словам, по этой причине Москва ведёт речь о таком "железобетонном" юридическом закреплении условий перемирия, "чтобы любая попытка реванша привела к атомному ответу". И сейчас РФ не готова к перемирию, поскольку этот конфликт — это не о бизнесе, это экзистенциальный вопрос, вопрос безопасности.Ведь совершенно очевидно, что Европа готовится к войне с Россией, Евросоюз превращается в военный блок, в новый Рейх, которому жизненно необходимы российские дешёвые ресурсы.Получали их по-хорошему, теперь готовятся взять по-плохому. Европейские элиты готовы пойти на всё ради самосохранения. Конечно, в таких условиях Украину как в буквальном смысле боевой "биодрон" на своей границе Россия точно не потерпит, считает эксперт.Что дальше? Всё ещё находящийся в Лукьяновском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский полагает, что должна быть "изменена проектность Украины - которая больше не будет анти-Россией"."Такое изменение может быть добровольным - и у Украины была возможность его пройти с 2015 года по 2022-й, либо насильственной, которую мы проходим сейчас.И если вы еще этого не поняли, то основы для смены парадигмы заложены уже самой войной - уничтожена (изгнана, искалечена) украинская нация, которая в ближайшие годы будет размыта трудовыми мигрантами и их семьями. Через несколько лет каждый третий “украинец” будет черным или желтым. А им нет смысла любить или ненавидеть Россию. Их будут интересовать деньги, а они у РФ есть", - написал опальный нардеп в своём блоге.А пока на фронте продолжаются бои, но многие ВСУшники задумываются над тем, стоит ли им умирать, что говорится, в последний момент."Наш источник сообщает, что активная фаза переговорного мирного процесса усилила на фронте кейс СЗЧ (самовольное оставление части — ред.) и саботажа (отказ выполнять приказ/идти в мясной штурм). ВСУ отказываются идти в штурм, и умирать не понятно за что, так как все считают, что война уже окончена. Зеленский уже слил всё", - отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По мнению авторов канала, по этой причине "нарастает угроза краха, если процесс переговоров будет затянут".Руководитель украинского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что каких-либо перспектив перелома на фронте в пользу ВСУ нет, при этом украинские боевые подразделения катастрофически недоукомплектованы, но продолжают воевать, поскольку заменить их некем.Главная же проблема, по словам Чмута, заключается в том, что нет чёткой стратегии войны на уровне государства - "не определены ни конечная цель, ни путь к её достижению".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Ростислав Антонов: Люди, которые на Украине ждут Россию, совершают гражданский подвиг Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Как вы выбрали это чучело?". Эксперты и политики о перспективах киевского режима
украина
россия
калининград
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065344480_54:0:969:686_1920x0_80_0_0_6e5bfd93634fdae9527d2cdb69e1d880.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, калининград, александр шелест, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, александр дубинский, ес
Эксклюзив, Украина, Россия, Калининград, Александр Шелест, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Александр Дубинский, ЕС

"В России не дураки сидят". Эксперты и политики о бесперспективности для Украины быть Анти-Россией

05:25 05.12.2025
 
© Фото : Владимир Зеленский / Telegram
- РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Владимир Зеленский / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
В экспертном сообществе обсуждают, долго ли продержатся ВСУ в условиях, когда солдаты ожидают скорого мира и не хотят умирать.
Но оправданы ли ожидания? Политолог и политический аналитик Павел Щелин предположил, что все будут радоваться перспективе скорого мира, а на практике всё будет продолжаться. Можно сколько угодно рассказывать о дипломатическом прогрессе, но не всё так быстро… Пока не будут созданы переговорные группы, прогресса ожидать не стоит.
Закончится всё это капитуляцией одной из сторон, оформленной в международном договоре, заявил Щелин в беседе с журналистом Александром Шелестом*, пояснив, что "формат "Стамбул плюс" для проекта Украина и для украинской государственности, конечно, является такой капитуляцией".
Он пояснил, что по-доброму вряд ли будет в условиях, когда целый адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявляет, что НАТО следует рассмотреть возможность упреждающего удара по России, а прибалтийские государства выступают за превентивное уничтожение всей военной инфраструктуры Калининграда и за искоренение российского военного флота на Балтике.
В таких условиях даже самые добрые намерения Кремля, если они вдруг возникнут, вряд ли могут быть реализованы.
"...Никакого перемирия заключено быть не может, потому что пока любое перемирие — это ввод, по сути, войск НАТО в Украину, это ремилитаризация украинской армии, это… возможность пересобрать потрёпанные корпуса. И очень понятно, почему это выгодно Украине, но мы не можем ожидать такого тотального безумия с российской стороны, когда мы занимаемся рациональным анализом", - сказал аналитик.
По его словам, вообще в украинской медиа-среде и в политикуме наблюдается практически открытое изложение тезиса, что если и придётся пойти на уступки, то это временно, "Россия всё равно развалится, а нам главное пересидеть, пока она разваливается".
"Всё-таки, в России не полные идиоты сидят, я страшную вещь скажу для украинского мышления, но, наверное, не стоит считать своего оппонента уж совсем таким клиническим дураком. И просто задайте себе простой вопрос, какой смысл с вами хоть какой-то договор заключать, если весь ваш план — фига в кармане, подождать, пока мы развалимся и нанести ответный удар?", - сказал аналитик.
По его словам, по этой причине Москва ведёт речь о таком "железобетонном" юридическом закреплении условий перемирия, "чтобы любая попытка реванша привела к атомному ответу". И сейчас РФ не готова к перемирию, поскольку этот конфликт — это не о бизнесе, это экзистенциальный вопрос, вопрос безопасности.
Ведь совершенно очевидно, что Европа готовится к войне с Россией, Евросоюз превращается в военный блок, в новый Рейх, которому жизненно необходимы российские дешёвые ресурсы.
Получали их по-хорошему, теперь готовятся взять по-плохому. Европейские элиты готовы пойти на всё ради самосохранения. Конечно, в таких условиях Украину как в буквальном смысле боевой "биодрон" на своей границе Россия точно не потерпит, считает эксперт.
Что дальше? Всё ещё находящийся в Лукьяновском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский полагает, что должна быть "изменена проектность Украины - которая больше не будет анти-Россией".
"Такое изменение может быть добровольным - и у Украины была возможность его пройти с 2015 года по 2022-й, либо насильственной, которую мы проходим сейчас.

И если вы еще этого не поняли, то основы для смены парадигмы заложены уже самой войной - уничтожена (изгнана, искалечена) украинская нация, которая в ближайшие годы будет размыта трудовыми мигрантами и их семьями. Через несколько лет каждый третий “украинец” будет черным или желтым. А им нет смысла любить или ненавидеть Россию. Их будут интересовать деньги, а они у РФ есть", - написал опальный нардеп в своём блоге.
А пока на фронте продолжаются бои, но многие ВСУшники задумываются над тем, стоит ли им умирать, что говорится, в последний момент.
"Наш источник сообщает, что активная фаза переговорного мирного процесса усилила на фронте кейс СЗЧ (самовольное оставление части — ред.) и саботажа (отказ выполнять приказ/идти в мясной штурм). ВСУ отказываются идти в штурм, и умирать не понятно за что, так как все считают, что война уже окончена. Зеленский уже слил всё", - отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
По мнению авторов канала, по этой причине "нарастает угроза краха, если процесс переговоров будет затянут".
Руководитель украинского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что каких-либо перспектив перелома на фронте в пользу ВСУ нет, при этом украинские боевые подразделения катастрофически недоукомплектованы, но продолжают воевать, поскольку заменить их некем.
Главная же проблема, по словам Чмута, заключается в том, что нет чёткой стратегии войны на уровне государства - "не определены ни конечная цель, ни путь к её достижению".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
На эту тему — Ростислав Антонов: Люди, которые на Украине ждут Россию, совершают гражданский подвиг
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Как вы выбрали это чучело?". Эксперты и политики о перспективах киевского режима
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияКалининградАлександр ШелестВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОАлександр ДубинскийЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00ВСУ снимают батальоны с других направлений: полковник Алехин о ситуации на Харьковском направлении
05:50"Возрастёт нагрузка на Константиновку": Онуфриенко спрогнозировал кризис ВСУ после Красноармейска
05:40"Война продолжится": эксперт Суслов заявил, от чего зависит готовность Украины идти на компромисс
05:30После Волчанска: военный эксперт рассказал про задачи ВС РФ на Харьковском направлении
05:25"В России не дураки сидят". Эксперты и политики о бесперспективности для Украины быть Анти-Россией
05:22Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград
05:20Спецоперация на минувшей неделе. Фронт движется в глубину обороны ВСУ, а Киев хочет остановить армию РФ
05:10Американская парадигма: США хотели лишить Путина талантливых россиян, а теперь сами теряют ведущих учёных
05:00"Наиважнейший вопрос": почему Рубио и Уиткофф спорят о Донбассе — мнение политолога
04:45Миграционный коллапс ЕС: Ищенко заявил о невозможности быстрых решений по беженцам с Украины
04:40Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года
04:30Военный обозреватель — о фиаско РЭБ: "Герани" в реальном времени уничтожают мобильные огневые группы ВСУ
04:21Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:15Давление на Киев или "оставить все как есть"? Суслов назвал три варианта для США после переговоров
04:00Суслов о визите Уиткоффа и Кушнера: Переговоры позволили США сформировать представление о позиции РФ
03:50Росавиация ограничила полёты в шести аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России
03:25Парламент Бельгии встретил овацией отказ премьера отдать замороженные активы РФ Еврокомиссии
03:01Великобритания готова передать Украине часть замороженных активов России
02:30"Евровидение-2026" из-за участия Израиля бойкотируют уже четыре страны
02:03В ООН оценили потери европейской экономики из-за антироссийских санкций
Лента новостейМолния