https://ukraina.ru/20251201/rostislav-ischenko-esli-evropa-vse-zhe-ugovorit-trampa-ostatsya-pribaltika-nachnet-pryamuyu-voynu-s-1072339510.html

Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией

Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией - 01.12.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией

Неужели вы думаете, что если Европа будет ловить украинских мужчин и отправлять их домой, то они тем самым смогут пополнить ВСУ? Трамп высылает. Аж 50 штук выслал. Ну еще 500 вышлют. А что дальше? ВСУ для восполнения потерь и накачивания мышц надо минимум 40 тысяч месяц. А киевский режим мобилизует около 20 тысяч, из которых половина разбегается

2025-12-01T07:00

2025-12-01T07:00

2025-12-01T07:00

интервью

россия

европа

украина

дональд трамп

ростислав ищенко

фридрих мерц

вооруженные силы украины

ес

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_f7c442e4b0beb1bdfa2a6bc981e2c1f5.jpg.webp

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко- Ростислав Владимирович, вы регулярно говорите, что в Прибалтике уже все готово к войне с Россией. А готовы ли сами прибалты воевать с Россией? Может, они думают о том, что прилетит волшебник на натовском вертолете из другой страны и будет воевать за них?- Украинцы тоже не были готовы к войне с Россией, а потом пара провокаций и началось.Вначале США думали, что Россия придет на Украину. Для этого устраивались зверства в Одессе и в Мариуполе. Это делалось специально, чтобы Россия полномасштабно зашла на Украину, потому что там публично убивали русских, которые Россию поддерживают. Но когда они поняли, что Россия не зайдет, а будет вести прокси-войну с ними, они решили сразу задавить Донбасс.ВСУ хотели воевать? Не хотели. Их толкали вперед нацистские батальоны. Это потом ВСУ нацифицировали, и они захотели воевать. А в апреле-мае 2014 они воевать не хотели. Но их дотолкали до войны. А потом дотолкали до войны 2022 года. Думаете, в начале СВО украинцы хотели воевать? Не хотели. Но приехал Борис Джонсон, сказал: "Давайте воевать", и они пошли воевать.Так почему же прибалты не будут воевать, если произойдет соответствующая провокация?Для чего организовываются провокации? Чтобы сказать: "На вас напали. Вашу Родину топчет сапог оккупанта. Вы должны ее защищать". Провокации в Прибалтике давно готовы и отработаны. Правда, есть один нюанс.Когда это планировалось еще при Байдене, всем было понятно, как будут развиваться события. Блокада Калининграда или нападение на российские суда на Балтике, начало боевых действий, подключение европейцев, приход США с заявлениями: "Это уже НАТО воюет. Давайте мириться, иначе ядерная война начнется", и потом уже под угрозой взаимного уничтожения выжимать от России уступки в том числе и по Украине.Не знаю, был ли этот план реализуем, но он был понятен. А теперь в этой схеме США нет. Поэтому над Прибалтикой уже полгода летают неизвестный дроны, которые никто не может ни сбить, ни сфотографировать, но все знают, что они русские. А в Польше вообще железные дороги взрывают – никого не поймали, но все знают, что это русские.Повторюсь, к масштабной провокации все готово. А дальше что? Зашла в Прибалтику русская армия, пробила дорогу в Калининград, всем сказали: "Спасибо, до свидания, Рига русский порт". Кто будет воевать? Немцы, французы и поляки сказали: "Будем воевать вместе с американцами". А США нет. И если им удастся загнать Трампа на европейский континент, все эти провокации с радостью будут реализовываться.- Мерц заявил, что молодые украинцы должны ехать на Украину, а не жить в Германии. Срок временной защиты, которую Евросоюз предоставил украинским беженцам, истекает в марте 2027 года. Какова вероятность, что Европа начнет закручивать гайки украинцам раньше? Мы об этом с вами уже говорили, и подобные инициативы оставались только инициативами. Но тогда армия России на фронте так стремительно не продвигалась, и потери у ВСУ не были столь велики.- Неужели вы думаете, что если Европа будет ловить украинских мужчин и отправлять их домой, то они тем самым смогут пополнить ВСУ? Трамп высылает. Аж 50 штук выслал. Их уже отправили на фронт. Ну еще 500 вышлют. А что дальше? ВСУ для восполнения потерь и накачивания мышц надо минимум 40 тысяч месяц. А киевский режим мобилизует около 20 тысяч, из которых половина разбегается.Кроме того, европейцы не смогли сладить с турками, которые ехали еще в 1960х годах. Все арабские кебабные в Европе начинались с турецких. И исламизация Германии началась не с сирийцев или афганцев, а именно с турок. А самое главное, что Европа не смогла справиться с последней волной миграции.В 2014 году, когда началась война в Донбассе, границу Украины и России одномоментно перешло свыше 2 миллионов человек. В приграничных регионах создавали специальные лагеря для беженцев. Кого-то легализовывали, кому-то предоставляли временный статус, кто-то возвращался, кто-то оставался в России. Но 2,5 миллиона новых людей в России находилось полгода, и никто не устраивал из этого трагедию. А Германия, которая по экономическим показателям тогда шла ноздря в ноздрю с Россией и при этом мнила себя локомотивом Евросоюза, не смогла переварить миллион беженцев. Причем не Германия, а весь ЕС. Просто Германия больше всех верещала, как она задыхается от этих толп.Причем эти беженцы прибывали в Германию в течение года через Балканы, Грецию и Венгрию. Они не сразу появились на территории Германии, но для немцев это уже стало огромной проблемой. Так каким же образом они сейчас станут отлавливать украинских беженцев, которых, по их данным, около 7 миллионов человек?И потом, у них есть европейское законодательство, которое нельзя нарушить. А украинцы будут подавать на них в суд и заявлять, что им дома угрожает опасность. А как они будут высылать тех, кто уехал с территорий, которые заняла российская армия? Пока они их начнут высылать, таких территорий станет еще больше. А те будут говорить: "Мы же от русских сбежали. Вы же сами пишете, что нас всех в Сибирь отправят. Как же вы нас вышлете?".В общем, все не так просто. Если бы Европа могла, она бы уже выслала афганцев и пакистанцев. И даже если Европа попытается выслать всех украинских беженцев, эти 7 миллионов человек выйдут на площади со своими транспарантами. Западники же сами их научили майданы устраивать. Они их будут дубинками лупить и газом травить, рассказывая, что все украинцы – коррупционеры?Допустим, европейцы на это решатся и к 2027 году развернутся. А куда они их будут высылать? В Россию? Они уверены, что в 2027 году Украина еще останется?- Украинцев можно выдавливать из Европы, резко сократив им материальную поддержку.- И от этого украинцы уедут на Украину? Они останутся в Европе и будут работать нелегально.Сократить поддержку и ликвидировать поддержку – это разные вещи. То, что с точки зрения Мерца - ужас, для какого-нибудь украинского парубка – сладкая жизнь. Если бы можно было от мигрантов избавиться сокращением поддержки, они бы давно от всех избавились. Но какой-нибудь африканец готов за 500 евро жить в картонной коробке и ничего не делать.- У украинцев-то запросы повыше.- В 2022 году, когда они в первый раз ломанулись в Европу, я читал их восторженные отзывы: "Как хорошо. Дают 500-600 евро. Можно квартиру снять и продукты купить. Даже работать не надо". И каждый раз, когда где-то снижали пособия и или вводили плату за проезд, начинался вселенский вой, что "Европа нас предела". И что? Уехал кто-то из-за этого?Да, европейцы могут заменить выплаты на талоны на питание. Да, могут высалить из муниципального жилья в лагеря для беженцев. Но лишить украинцев всего и просто выгнать на улицу они не могут. Для этого надо все законодательство менять. А если менять законодательство, то взбунтуются все мигранты. Ты же не можешь прописать: "Выслать только украинцев".- А сами европейцы бунтовать не будут? "Сколько можно всех кормить".- Бунтуют. Но нынешние европейские политики приходят к власти на голосах мигрантов. Чем больше мигрантов – тем лучше. Когда надо послать на Украину оружие и воевать с Россией, конституция им не мешает. А когда надо бороться с мигрантами – конституция мешает. Потому что их политика и экономика во многом построена на обслуживании и голосов мигрантов. Поэтому они не пойдут по пути ускоренных процедур.Понятно, что они будут что-то урезать. Но это будет происходить так же, как раньше. Сначала они громко кричат: "Мы сейчас все решим", потом делают что-то на миллиметр, а потом опять кричат: "Посмотрите, сколько мы всего сделали". Не начнется в Европе у украинцев такая страшная жизнь, что они побегут домой и начнут воевать с Россией.И, повторюсь, это не решит проблемы ВСУ, потому что отлавливать миллионы беженцев европейцы технически неспособны. Их полиция и суды не готовы принимать столько решений о депортации.Также по теме - в интервью Бориса Рожина: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

россия

европа

украина

прибалтика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, европа, украина, дональд трамп, ростислав ищенко, фридрих мерц, вооруженные силы украины, ес, мигранты, украинские беженцы, прибалтика, сво, мобилизация на украине