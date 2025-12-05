https://ukraina.ru/20251205/posle-volchanska-voennyy-ekspert-rasskazal-pro-zadachi-vs-rf-na-kharkovskom-napravlenii-1072656050.html
После Волчанска: военный эксперт рассказал про задачи ВС РФ на Харьковском направлении
Удары по объектам в Харькове наносятся дальнобойными высокоточными средствами. Основными целями выбраны предприятия военно-промышленного комплекса и средства поражения, которые обстреливают Белгородскую область. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
"Речи о начале боев за Харьков пока не идет", — констатировал Алехин. "Сейчас ВС РФ отрабатывают по нему дальнобойными ударными средствами: дронами, ракетами, бомбами", — заявил военный обозреватель."Целями являются предприятия военно-промышленного комплекса, места скопления живой силы и техники, пункты временной дислокации и стартовые огневые позиции оперативно-тактических ракетных комплексов и РСЗО, которые еще пытаются наносить огневые удары по Белгородскому региону", — сказал эксперт.Алехин также связал эту тактику с общей активизацией на данном направлении. "После освобождения Волчанска боевые действия на северо-востоке Харьковской области заметно активизировались", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала: "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ после освобождения Волчанска бьют ВСУ в Лимане, Вильче и Великом Бурлуке" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в зоне СВО: "Военный эксперт Александр Полищук: России надо выдавить ВСУ за Оскол, а потом нанести удар на Запорожье" на сайте Украина.ру.
