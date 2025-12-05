https://ukraina.ru/20251205/posle-volchanska-voennyy-ekspert-rasskazal-pro-zadachi-vs-rf-na-kharkovskom-napravlenii-1072656050.html

После Волчанска: военный эксперт рассказал про задачи ВС РФ на Харьковском направлении

После Волчанска: военный эксперт рассказал про задачи ВС РФ на Харьковском направлении - 05.12.2025 Украина.ру

После Волчанска: военный эксперт рассказал про задачи ВС РФ на Харьковском направлении

Удары по объектам в Харькове наносятся дальнобойными высокоточными средствами. Основными целями выбраны предприятия военно-промышленного комплекса и средства поражения, которые обстреливают Белгородскую область. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2025-12-05T05:30

2025-12-05T05:30

2025-12-05T05:30

новости

россия

харьков

белгородская область

геннадий алехин

украина.ру

вооруженные силы украины

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062694689_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c070cbce2f3a4fe0031936b422dacac9.jpg

"Речи о начале боев за Харьков пока не идет", — констатировал Алехин. "Сейчас ВС РФ отрабатывают по нему дальнобойными ударными средствами: дронами, ракетами, бомбами", — заявил военный обозреватель."Целями являются предприятия военно-промышленного комплекса, места скопления живой силы и техники, пункты временной дислокации и стартовые огневые позиции оперативно-тактических ракетных комплексов и РСЗО, которые еще пытаются наносить огневые удары по Белгородскому региону", — сказал эксперт.Алехин также связал эту тактику с общей активизацией на данном направлении. "После освобождения Волчанска боевые действия на северо-востоке Харьковской области заметно активизировались", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала: "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ после освобождения Волчанска бьют ВСУ в Лимане, Вильче и Великом Бурлуке" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в зоне СВО: "Военный эксперт Александр Полищук: России надо выдавить ВСУ за Оскол, а потом нанести удар на Запорожье" на сайте Украина.ру.

россия

харьков

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьков, белгородская область, геннадий алехин, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, завершение сво, сводка сво, спецоперация