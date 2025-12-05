https://ukraina.ru/20251205/dolgi-drugikh-stran-pered-rossiey-dostigli-maksimuma-s-1998-goda-1072662642.html
Долги других стран перед Россией в прошлом году выросли до более 33 миллиардов долларов — максимума с 1998 года. Об этом 5 декабря сообщает РИА Новости
2025-12-05T04:40
2025-12-05T04:40
2025-12-05T04:42
В своих расчётах агентство опирается на данные Всемирного банка, из которых следует, что объем задолженности других стран перед Россией за 2024 год вырос на 2,6 миллиарда долларов и достиг 33,1 миллиарда. Последний раз этот показатель был превышен в 1998 году, составив 38 миллиардов долларов.Всего перед Россией обязательства были у 38 государств.Лидером по займам в 2024 году стал Бангладеш — за год его задолженность подскочила на 1,2 миллиарда долларов. Египет увеличил долг на 815 миллионов долларов, Индия — на 799 миллионов.Значительно отстал от лидеров Узбекистан — его долг вырос на 39 миллионов долларов. Афганистан стал должен больше на 17 миллионов, Йемен — на 7 миллионов и Шри-Ланка — на 3 миллиона долларов.Сильнее всего в 2024 году сократила обязательства перед Россией Белоруссия — на 125 миллионов долларов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
04:40 05.12.2025 (обновлено: 04:42 05.12.2025)
В своих расчётах агентство опирается на данные Всемирного банка, из которых следует, что объем задолженности других стран перед Россией за 2024 год вырос на 2,6 миллиарда долларов и достиг 33,1 миллиарда. Последний раз этот показатель был превышен в 1998 году, составив 38 миллиардов долларов.
Всего перед Россией обязательства были у 38 государств.
Лидером по займам в 2024 году стал Бангладеш — за год его задолженность подскочила на 1,2 миллиарда долларов. Египет увеличил долг на 815 миллионов долларов, Индия — на 799 миллионов.
Значительно отстал от лидеров Узбекистан — его долг вырос на 39 миллионов долларов. Афганистан стал должен больше на 17 миллионов, Йемен — на 7 миллионов и Шри-Ланка — на 3 миллиона долларов.
Сильнее всего в 2024 году сократила обязательства перед Россией Белоруссия — на 125 миллионов долларов.
