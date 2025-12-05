https://ukraina.ru/20251205/dolgi-drugikh-stran-pered-rossiey-dostigli-maksimuma-s-1998-goda-1072662642.html

Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года

Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года - 05.12.2025 Украина.ру

Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года

Долги других стран перед Россией в прошлом году выросли до более 33 миллиардов долларов — максимума с 1998 года. Об этом 5 декабря сообщает РИА Новости

2025-12-05T04:40

2025-12-05T04:40

2025-12-05T04:42

новости

россия

всемирный банк

бангладеш

египет

индия

узбекистан

афганистан

йемен

шри-ланка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066417423_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_242cdeb045f1adc117e0b5d1b568627d.jpg

В своих расчётах агентство опирается на данные Всемирного банка, из которых следует, что объем задолженности других стран перед Россией за 2024 год вырос на 2,6 миллиарда долларов и достиг 33,1 миллиарда. Последний раз этот показатель был превышен в 1998 году, составив 38 миллиардов долларов.Всего перед Россией обязательства были у 38 государств.Лидером по займам в 2024 году стал Бангладеш — за год его задолженность подскочила на 1,2 миллиарда долларов. Египет увеличил долг на 815 миллионов долларов, Индия — на 799 миллионов.Значительно отстал от лидеров Узбекистан — его долг вырос на 39 миллионов долларов. Афганистан стал должен больше на 17 миллионов, Йемен — на 7 миллионов и Шри-Ланка — на 3 миллиона долларов.Сильнее всего в 2024 году сократила обязательства перед Россией Белоруссия — на 125 миллионов долларов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

бангладеш

египет

индия

узбекистан

афганистан

йемен

шри-ланка

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всемирный банк, бангладеш, египет, индия, узбекистан, афганистан, йемен, шри-ланка, белоруссия, финансы, кредит