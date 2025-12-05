https://ukraina.ru/20251205/1072647544.html

Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград

Еще несколько месяцев назад все было подчинено "Битве за Донбасс-2.0". Мы думали, что для этого ВС РФ придется брать Изюм и Барвенково, блокировать Славянско-Краматорскую агломерацию, и прорываться на север ДНР от Красноармейска. А сейчас, учитывая новый этап переговоров и обострившиеся проблемы ВСУ, этой сложной схемы не требуется

Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, изнурительные бои за Волчанск, которые длились больше года, завершились взятием того, что осталось от этого города. Как думаете, сможем ли мы с этого плацдарма двигаться на Печенеги и Великий Бурлук со средней скоростью "одно село в неделю", чтобы отрезать от Харькова группировку ВСУ на северо-востоке Харьковской области?- Да там особой группировки ВСУ уже нет. Там речь идет именно о создании буферной зоны, о чем на днях генерал Герасимов докладывал Путину во время его поездки на вспомогательный командный пункт группировки войск "Центр". У противника в Харьковской области с резервами в принципе плохо.Да, у Украины была сильная группировка на восточном берегу Оскола, которая оценивалась в 15 батальонов, но сейчас она заблокирована. Возможности выйти у нее уже нет. А на остальных участках Харьковской области у противника резервов толком и нет.Они когда-то там были. Вы правильно отметили, что еще год назад Украина агрессивно реагировала на наши попытки создать там плацдарм. Как только российские войска попробовали зайти в Волчанск, начался тяжелый встречный бой, который длился больше года. Повторюсь, сейчас этого уже нет.Уже обозначились два направления нашего наступления от Волчанска. Первое – по восточному берегу Северского Донца до Печенежского водохранилища. Второе – на юго-запад к Великому Бурлуку. Мы объединим Двуречанский и Волчанский плацдарм, чтобы создать ту самую буферную зону на северо-востоке Харьковской области.- Украина все равно пытается деблокировать группировку на восточном берегу Оскола.- А как они ее деблокируют? Российские войска не только западную часть Купянска контролируют – они еще спустились на юг вдоль берега Оскола. Деблокировать эту группировку можно только виртуально. Так же, как их полк "Скала" на днях "зачистил" центр Красноармейска.- В таком случае, куда мы направим высвободившуюся группировку после того, как весь восточный берег Оскола будет нами занят?- Я бы сказал, что из-за переговорного процесса логика вооруженной борьбы меняется второй раз за год.Еще несколько месяцев назад все было подчинено "Битве за Донбасс-2.0". России нужно было освобождать ДНР, а Украина собиралась повторить сценарий боев весны-лета 2022 года – остановить российские войска, добиться стагнации на линии фронта и перейти в наступление. И мы с вами обсуждали, что для освобождения ДНР нам придется действовать по сложной схеме. Брать Изюм и Барвенково, блокировать Славянско-Краматорскую агломерацию и прорываться на север ДНР от Красноармейска. А сейчас, учитывая новый этап переговоров и обострившиеся проблемы ВСУ, этой сложной схемы не требуется.Изюм как таковой уже не имеет особого значения. Почему? Потому что мы успешно наступаем на линии "Святогорск-Красный Лиман-Северск". Как только мы освободим Красный Лиман и Северск, мы широким фронтом двинемся на Славянск и Краматорск.Кроме того, сейчас России важно создавать запас по территориям. Для этого надо наступать в Запорожской и Днепропетровской области. Это имеет значение на тот случай, если поймем, что переговоры смогут привести к какому-то ощутимому результату. Но это произойдет нескоро.Повторюсь, если бы это была "Битва за Донбасс-2.0", я бы сказал, что после окончательной зачистки восточного берега Оскола мы пойдем на юг, возьмем Изюм, а потом пойдем на Барвенково, чтобы соединиться с войсками, которые от Добропольского выступа наступают на Очеретино (граница Харьковской области и ДНР). Сейчас это уже не надо.Когда будет завершен разгром группировки ВСУ в районе Купянска, группировка войск "Запад" пойдет по восточному берегу Оскола, чтобы зачистить оставшиеся пузыри вражеской обороны вроде Боровой. Группировка "Север" возьмет Печенеги и Великий Бурлук, а потом будет продвигаться на запад вглубь Харьковской области в район Лозовой. Этот сценарий выглядит более логичным.В пользу такого развития событий говорит еще и то, что мы с коллегами называем "Запорожско-Днепропетровским синдромом", который начался у ВСУ на юге, а потом перебросился на Харьковскую область.Командование противника от начальника генштаба до командующих группировок и командующих корпусов и бригад почему-то самоустраняются от решения проблем. Все отдано на откуп командиром отделений, взводов и рот. Максимум – батальонов. Это мы увидели, когда оборона ВСУ вдруг посыпалась в Запорожской и Днепропетровской областях.Запорожская и Днепропетровская области – это не везде степь. Граница этих областей с ДНР – это Донбасс в миниатюре. Там тоже есть агломерации, возвышенности и речки. Казалось бы, там можно было держаться. Тем не менее, наши войска уже обходят Покровское с юга. Мои товарищи, которые там работают, рассказывают: "Мы думали, что украинцы там зацепятся, а они отходят".Учитывая такой крах в системе управления ВСУ, не надо противнику давать передышку. Надо наступать там, где он и так продавливается.- Сразу несколько уточнений. Почему вы думаете, что стороны именно из политических соображений откажутся от битвы за Донбасс? Как бы там ни было, у Украины там насиженные оборонительные рубежи, а у России – налаженная логистика.- Для Украины план "Битвы за Донбасс-2.0" остается актуальным. Просто он уже нереализуем. Они же собирались перезимовать на этой линии. А что мы видим сейчас? В Святогорск российские войска вот-вот зайдут, в Красный Лиман зашли, Ямполь освободили и перерезали дорогу на Северск, в Северск тоже зашли. Какая тут битва?Поэтому мне кажется, что после завершения разгрома ВСУ в Димитрове наши высвободившиеся войска пойдут в наступление в Днепропетровскую область.То есть пока группировка "Восток" выдавливала противника из района трехграничья, группировка "Центр" просто стояла и держала границу ДНР и Днепропетровской области. А сейчас она пошла в наступление. У нее есть возможность дотянуться до того самого Днепропетровского коридора – трассы М-30, на которой висит вся украинская логистика.Повторюсь, киевский режим еще цепляется за план "Битвы за Донбасс 2.0", но она закончилась, даже не начавшись.- Еще раз. Зачищаем котел в Димитрове, а потом идем на Павлоград?- Скорее всего, да. А в это время группировки "Запад" и "Юг" широким фронтом будут идти на Славянск и Краматорск, предварительно отсекая Константиновку и Дружковку.Повторюсь, оперативная обстановка в Донбассе полностью поменялась. Уже не надо выстраивать сложную схему по его освобождению.Обратите внимание, как изменились действия российских войск по тому же Северску. Мы его не обходили, не огибали, не создавали карманов и клещей – мы вошли сходу. Наше командование постепенно отходит от своего осторожного стиля. Мы чаще видим прорывы и броски.- На то, что Харьковский коридор снабжения ВСУ в Донбассе через Барвенково не перерезан – нам тоже все равно?- В принципе, да. Если мы так близко подошли к Славянску-Краматорску на широком фронте, этот маршрут будет терять свое значение, потому что до него будут доставать фпв-дроны и потому что эту агломерацию перестал прикрывать щит из линии "Святогорск-Красный Лиман-Ямполь-Северск".Там, конечно, еще предстоят тяжелые бои. Местность там напоминает Серебрянское лесничество. Да и Северский Донец вновь стоит у нас на пути. Но продавить ВСУ можно. Если Северск оперативно зачистить, то можем обжать и разгромить всю вражескую группировку, которая обеспечивает ближнее прикрытие Славянска и Краматорска.- Вы сказали, что у ВСУ возник крах системы управления в Запорожской области. Я бы не был так категоричен. Все-таки они еще могут отойти за Гайчур и держатся там несколько месяцев.- Вы так говорите про Гайчур, будто бы это второй Днепр. Да, в определенных местах он широк, но где-то эту реку можно перейти пешком, а где-то – на понтонных переправах. Мы ведь уже зашли в Гуляйполе и перешли его пешком. Все, кончился Гайчур. И другие такие же реки на пути к Запорожью не станут для нас непреодолимой преградой, где ВСУ станут, а мы не сможем прорваться.- Будем ли мы усиливать группировку "Днепр", которая сейчас наступает на Степногорск?- Посмотрим. Степногорск еще не освобожден, но очень близок к этому. Это был неожиданный успех. Летом украинская пропаганда смеялась: "Русские на Степногорск лезут? Где же мы их хоронить будем?". А теперь им не до смеха, потому что мы продвинулись и взломали их оборону.Логика прорыва в Степногорск – взлом всей линии обороны ВСУ в Запорожской области. Она у них как выстроена? Орехов и Гуляйполе, повернутые фронтом на юг. Ей надо и дальше выходить в тыл.- Ожидаете ли вы чего-то на стыке Сумской и Курской областей? Украинцы пишут, что мы там вот-вот начнем наступать. Наши пишут, что украинцы там собирают какой-то ударный кулак.- Украине сейчас сложно что-то накопить.Вроде бы резервы у нее есть. У нее есть два серьезный хаба по подготовке личного состава – полигон "Десна" (Черниговская область) и Яворовский полигон (Львовская область). За почти четыре года СВО они разрослись в огромные кластеры. Но, во-первых, наши ракетчики и летчики серьезно бьют по "Десне". А во-вторых, мы с лета ведем системную работу по уничтожению железнодорожной инфраструктуры Украины. И довести резервы до фронта крайне сложно.Возить личный состав приходится на грузовиках, автобусах и микроавтобусах. Это небыстро и неравномерно. Плюс, технику и много материально-технических ресурсов ты не привезешь. Это все сказывается на ходе СВО.Это не значит, что мы полностью перебили врагу логистику. Но это серьезно влияет на то, как он планирует и ведет боевые действия.- Все то, о чем мы с вами говорили – это наши задачи на зимнюю кампанию?- Боевые действия уже ведутся в новой парадигме. Но то, как именно это будет происходить, будет понятно ближе к новому году.- Я просто не совсем понял, как будет работать логика "запаса территориями". Не будем же мы обменивать Павлоград и Лозовую на Херсон.- Тут мы пока тоже ничего сказать не можем. Все эти планы Трампа из 28 или 22 пунктов – это же только базовые принципы. А как будут выстроены все эти механизмы – непонятно. Поэтому расширение зоны боевых действий и запас территориями нам нужен. Не только для обменов, но и для безопасности.В этих документах есть понятие буферная зона. Правда, там не сказано, что это такое. Может быть, ей станут те самые территории, которые мы освободим. Нам же нужно прикрывать "старые" и "новые" регионы от Украины. Путин же правильно сказал, что в Киеве сейчас не с кем и не зачем договариваться. И даже если мы с кем-то договоримся, не факт, что эти соглашения и законы будут соблюдаться.Поэтому надо заранее к этому готовиться.О других аспектах СВО - в интервью Михаила Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север

