Давление на Киев или "оставить все как есть"? Суслов назвал три варианта для США после переговоров

После переговоров в Москве Дональду Трампу предстоит сделать сложный выбор в отношении Киева. Вашингтон может либо усиливать давление на Украину, либо на Россию, либо оставить все как есть. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру

Отвечая на вопрос о возможных мерах давления на Киев, эксперт привел конкретные примеры. "Например, прекращение предоставления разведданных ВСУ, прерывание поставок вооружений, и так далее", — заявил Суслов.Аналитик напомнил позицию госсекретаря США Марко Рубио, который считает, что продолжение нынешней динамики выгодно России. Третьим вариантом, по его словам, является ужесточение курса в отношении Москвы. "Или, как третья альтернатива, наоборот, усиливать давление на Россию — новыми санкциями, поставками "Томагавков" на Украину, и так далее", — сказал Суслов.Однако, исходя из текущей ситуации на СВО, политолог предположил, какой выбор сделает администрация США. "Пока, исходя из ситуации на поле боя, думаю, Трамп выбирать будет из двух первых вариантов. То США станут давить на Украину, исходя из того, что ее положение на фронте будет неизбежно ухудшаться", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Суслов о переговорах Уиткоффа в Москве: Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Леонид Слуцкий: Европе пора очнуться от русофобского дурмана" на сайте Украина.ру.

