Давление на Киев или "оставить все как есть"? Суслов назвал три варианта для США после переговоров - 05.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251205/davlenie-na-kiev-ili-ostavit-vse-kak-est-suslov-nazval-tri-varianta-dlya-ssha-posle-peregovorov-1072622897.html
Давление на Киев или "оставить все как есть"? Суслов назвал три варианта для США после переговоров
Давление на Киев или "оставить все как есть"? Суслов назвал три варианта для США после переговоров - 05.12.2025 Украина.ру
Давление на Киев или "оставить все как есть"? Суслов назвал три варианта для США после переговоров
После переговоров в Москве Дональду Трампу предстоит сделать сложный выбор в отношении Киева. Вашингтон может либо усиливать давление на Украину, либо на Россию, либо оставить все как есть. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-05T04:15
2025-12-05T04:15
новости
сша
россия
москва
суслов
дональд трамп
марко рубио
украина.ру
переговоры по украине 2025
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072584437_0:0:2869:1613_1920x0_80_0_0_d71fed698e12c6d739ae5c043bb0a1fa.jpg
Отвечая на вопрос о возможных мерах давления на Киев, эксперт привел конкретные примеры. "Например, прекращение предоставления разведданных ВСУ, прерывание поставок вооружений, и так далее", — заявил Суслов.Аналитик напомнил позицию госсекретаря США Марко Рубио, который считает, что продолжение нынешней динамики выгодно России. Третьим вариантом, по его словам, является ужесточение курса в отношении Москвы. "Или, как третья альтернатива, наоборот, усиливать давление на Россию — новыми санкциями, поставками "Томагавков" на Украину, и так далее", — сказал Суслов.Однако, исходя из текущей ситуации на СВО, политолог предположил, какой выбор сделает администрация США. "Пока, исходя из ситуации на поле боя, думаю, Трамп выбирать будет из двух первых вариантов. То США станут давить на Украину, исходя из того, что ее положение на фронте будет неизбежно ухудшаться", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Суслов о переговорах Уиткоффа в Москве: Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Леонид Слуцкий: Европе пора очнуться от русофобского дурмана" на сайте Украина.ру.
сша
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072584437_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_71b132b6832c1b2c3a9506eaab74c040.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, москва, суслов, дональд трамп, марко рубио, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, стив уиткофф, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, США, Россия, Москва, Суслов, Дональд Трамп, Марко Рубио, Украина.ру, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, Стив Уиткофф, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Давление на Киев или "оставить все как есть"? Суслов назвал три варианта для США после переговоров

04:15 05.12.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
После переговоров в Москве Дональду Трампу предстоит сделать сложный выбор в отношении Киева. Вашингтон может либо усиливать давление на Украину, либо на Россию, либо оставить все как есть. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о возможных мерах давления на Киев, эксперт привел конкретные примеры. "Например, прекращение предоставления разведданных ВСУ, прерывание поставок вооружений, и так далее", — заявил Суслов.
Аналитик напомнил позицию госсекретаря США Марко Рубио, который считает, что продолжение нынешней динамики выгодно России.
"Оставить все, как есть, означает позволить России и Украине воевать дальше. А это, по мнению Рубио, означает, что ситуация на поле боя в еще большей степени положительно сместится в сторону России", — пояснил эксперт.
Третьим вариантом, по его словам, является ужесточение курса в отношении Москвы. "Или, как третья альтернатива, наоборот, усиливать давление на Россию — новыми санкциями, поставками "Томагавков" на Украину, и так далее", — сказал Суслов.
Однако, исходя из текущей ситуации на СВО, политолог предположил, какой выбор сделает администрация США. "Пока, исходя из ситуации на поле боя, думаю, Трамп выбирать будет из двух первых вариантов. То США станут давить на Украину, исходя из того, что ее положение на фронте будет неизбежно ухудшаться", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Суслов о переговорах Уиткоффа в Москве: Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: "Леонид Слуцкий: Европе пора очнуться от русофобского дурмана" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияМоскваСусловДональд ТрампМарко РубиоУкраина.рупереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и Украиныитоги переговоровСтив Уиткоффдзен новости СВОУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:40Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года
04:30Военный обозреватель — о фиаско РЭБ: "Герани" в реальном времени уничтожают мобильные огневые группы ВСУ
04:21Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:15Давление на Киев или "оставить все как есть"? Суслов назвал три варианта для США после переговоров
04:00Суслов о визите Уиткоффа и Кушнера: Переговоры позволили США сформировать представление о позиции РФ
03:50Росавиация ограничила полёты в шести аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России
03:25Парламент Бельгии встретил овацией отказ премьера отдать замороженные активы РФ Еврокомиссии
03:01Великобритания готова передать Украине часть замороженных активов России
02:30"Евровидение-2026" из-за участия Израиля бойкотируют уже четыре страны
02:03В ООН оценили потери европейской экономики из-за антироссийских санкций
01:28Убийство сотрудника ТЦК и поиски русского следа. Что происходит во Львове
01:14Прозрение всея Украины: политики стали говорить правду про Ермака
01:13В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полёты
00:59Путин прибыл в Индию, пираты из ВСУ названы поимённо, Израиль готовит депортацию. Обзор событий 4 декабря
00:43Дебет и кредит СВО: электроэнергетика и транспорт
00:25Воздушная тревога в Севастополе и закрытый аэропорт на Волге. Сводка угроз БПЛА по регионам к этому часу
00:04Путин о менталитете киевского режима, отношениях с США и перспективах G8
00:04В Харьковской области зафиксирована серия ударов по Чугуеву и Харькову
00:00Фронтовая сводка: российские войска продвигаются на ряде ключевых направлений
23:58Силы ПВО сбили 44 украинских БПЛА над регионами России
Лента новостейМолния