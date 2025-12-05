https://ukraina.ru/20251205/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-front-dvizhetsya-v-glubinu-oborony-vsu-a-kiev-khochet-ostanovit-armiyu-1072622677.html

Спецоперация на минувшей неделе. Фронт движется в глубину обороны ВСУ, а Киев хочет остановить армию РФ

Спецоперация на минувшей неделе. Фронт движется в глубину обороны ВСУ, а Киев хочет остановить армию РФ - 05.12.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Фронт движется в глубину обороны ВСУ, а Киев хочет остановить армию РФ

После провала наступления украинской армии на запорожском направлении в 2023 году стратегическая инициатива перешла к ВС РФ. Это лишило ВСУ возможности определять дальнейший ход событий и перейти к обороне.

2025-12-05T05:20

2025-12-05T05:20

2025-12-05T05:20

эксклюзив

россия

вооруженные силы украины

киев

александр гришин (тренер)

северск

донбасс

александр сырский

владимир путин

генштаб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898215_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_a6a7749e33bf3787012d3aef1f17f953.jpg

Последней попыткой переломить ситуацию стала Курская операция, однако развить тактический успех украинским войскам не удалось. В настоящее время на оперативном уровне ВСУ демонстрируют способность вести встречные бои. Например, близ Доброполья, в Купянской агломерации. Однако сейчас проявился результат стратегии РФ на истощение. Инициатива на всех участках фронта прочно перешла к российской армии, а ВСУ лишились возможности маневрировать резервами — все соединения скованы. Бои под Добропольем и попытки деблокировать линию Гришино – Роднинское истощили последние резервы. Элитные соединения, задействованные в Сумской и Харьковской областях, теряют свою боеспособность.За минувшие дни штурмовые подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Зелёный Гай в Запорожской области. Штурмовики группировки "Юг" продвинулись на южном охвате Северска, форсировали реку Бахмутовка и ворвались в Кирово (Свято-Покровское). У подразделений группировки "Центр" тоже есть территориальные успехи на шахте "Красноармейская-Западная № 1". В Степногорске (Запорожская область) бойцы из состава группировки "Днепр" окружили гарнизон ВСУ и заняли позиции в промзоне заброшенного Степногорского горно-обогатительного комбината.В зоне ответственности группировки "Север" наши подразделения продвигаются на севере Харьковской области и развивают успех на рубеже Прилипка — Лиман. Северная часть населенного пункта Вильча перешла под контроль ВС РФ. На рубеже Меловое — Амбарное — Двуречанское продолжаются бои в лесополосах, где российские подразделения действуют малыми группами. Важным событием стало полное освобождение Волчанска, о чем доложили Владимиру Путину. Противник до последнего цеплялся за юго-восточные окраины со стороны Волчанских Хуторов, однако 30 ноября остатки города были зачищены от ВСУ. На Купянском направлении идут бои на левом берегу реки Оскол, продолжается зачистка в районе Богуславки. Узел обороны противника сосредоточен по линии Купянск-Сортировочный — Купянск-Узловой.Под Купянском (левобережье реки Оскол) оперативно-тактическая обстановка остается сложной, потому что ВСУ держатся за этот район изо всех сил, понимая, чем грозит наш решительный прорыв. Если нашим подразделениям удастся пробиться с юга, это может сильно изменить ситуацию в нашу пользу, как было в Курской области или, когда "Восточный экспресс" рванул под Великой Новосёлкой и одним ударом отрезал большие куски фронта.Чтобы повторить и развить такой успех, по мнению военных экспертов, нашей армии нужно сначала не дать ВСУ переправляться у Купянска-Узлового и зачистить район Загрызово–Подлиман в 20–40 километров южнее. Если это получится сделать быстро, можно будет развить успех, как на Двуреченском плацдарме. Это позволит выйти к Чугуеву и Великому Бурлуку. А оттуда будет проще отрезать кусок фронта за Волчанском.Ситуация в зоне ответственности группировки "Юг" развивалась следующим образом. Нашим подразделениям удалось форсировать реку Бахмутка южнее Северска и, продвинувшись на несколько километров, зайти в Свято-Покровское, где проходит последняя дорога снабжения Северска. В Константиновке под контролем ВС РФ находится уже до 30% застройки. В Северске — встречные бои в центре. От Васюковки российские войска наступают на Никифоровку и Рай-Александровку. Южнее ситуация для ВСУ тоже стремительно ухудшается.На этом участке наши подразделения с каждым днем усиливают давление на оборонительные линии противника, особенно севернее Звановки и северо-восточнее Свято-Покровского. Эти места важны, чтобы прорваться к точке, которая контролирует дорогу на Северск. Если взять этот узел, можно перекрыть снабжение и ротацию сил противника, и тогда их оборону в городе будет проще сломить. Наши штурмовики усилили натиск от Васюковки и Пазено в сторону Никифоровки, образовалась своеобразная такая дуга давления. А если окружить Хромное и Бондарное с двух сторон, создаётся угроза небольшого котла. Противнику приходится растягивать свои силы, чтобы закрывать дыры между балками и посадками, и из-за этого их оборона становится слабее."Сейчас наши будут активнее действовать в районе Свято-Покровского. Сама деревня не так важна, её хотят использовать как базу, чтобы шире охватить Северск. Если там закрепиться, можно будет сжать Северск в кольцо и отрезать все пути для манёвра и снабжения" – сообщает телеграмканал Донбасский Партизан.Освобождение Зеленого Гая, о чем на днях сообщило Минобороны РФ, создаёт критическое положение для заблокированных в Червоном (Красном) подразделений ВСУ, а также позволяет развивать наступление на Гуляйполе с восточной стороны. Междуречье рек Гайчур и Янчур, как и прогнозировалось, украинские подразделения фактически потеряли. Восточнее Гайчура под ними остаются Варваровка и Червоное. А обе дороги в Гуляйполе — под нашим огневым контролем. Эксперты считают, что Сырский не успел нарастить силы для обороны Гуляйполя.Красноармейское направление. В районе Гришино идут жёсткие бои за село. Враг постоянно пытается контратаковать, чтобы пробить коридор между Гришино и Димитровым (Мирноград). Но, несмотря на это, инициатива всё равно у нас. Закрепляемся на новых позициях. На участке Котлино-Удачное наши полностью взяли территорию Шахты №1, которую враг использовал и как опорный пункт, и как наблюдательный пункт. Идет движение наших штурмовых групп по лесопосадкам, с одновременной зачисткой участков, где могут еще находится разрозненные группы противника.Обстановка на участке Нововодяное — Райгородок. Уже давно на линии Нововодяное — Новоегоровка — Надия есть карман, где противник удерживает позиции. Они вклинились в район рядом со Сватово, Залиманом, Меловаткой и другими населёнными пунктами и используют высоты и посадки, чтобы постоянно атаковать дронами. Отсюда идёт много атак по нашей инфраструктуре. Задача – этот карман убрать.На этом участке российская армия наступает с двух сторон: от Боровской Андреевки и Загрызова, чтобы отрезать клин, который держит противник. В сторону Богуславки, чтобы выйти к шоссейной дороге на Боровую. Когда там закрепимся, следующим шагом, на мой взгляд, станет обход Чернещины с фланга. Это создаст сразу несколько угроз для противника. Важные населенные пункты- Святогорск, Изюм, Красный Лиман окажутся под угрозой окружения. Это позволит выровнять фронт, лишит противника удобного рубежа (учитывая рельеф местности) атаковать дронами, появится возможность нашим штурмовым подразделениям двигаться к ключевым узлам на линии Боровая — Святогорск — Красный Лиман.На Херсонском направлении в районах Новоданиловки, Павловки, Степногорска Запорожской области, Антоновки и Никольского Херсонской области наши войска нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригаде и бригаде береговой обороны ВСУ. Новости из Гуляйполя окончательно вытеснили "покровскую" оперативку из информационной ленты. Справедливо или нет — это другой вопрос. В "404-й" нашлись редкие правдорубы, которые считают, что плачем по столице махновщины ("городишко", как метко подметил Верховный Главнокомандующий) украинские пропагандисты и агитаторы хотят перебить жуткую бойню в Красноармейске и Димитрове, в которую Сырский отправил не 2, а 5 тысяч элитных спецназовцев для зачистки от "орков", проникающих в агломерацию двойками-тройками.Как бы там ни было, но очевидно то, что битва за Гуляйполе напрямую связана с боевыми действиями под Красноармейском, поскольку относительно медленная зачистка Красноармейско-Димитровской агломерации вынуждает Генштаб ВСУ держать огромные силы в Донбассе, что способствует стремительному наступлению ВС РФ в Запорожском направлении. Западные аналитики, близкие к политической верхушке Киева, напоминают, что ДНР в любом случае отойдет России, как чисто русский регион (США, типа, не против), а вот в Запорожье якобы граница пройдет по ЛБС на момент заключения "мирняка". Дескать, только дурень главком не видит очевидных вещей, пытаясь удержать неудержимое, тогда как нужно "фиксировать убытки" там, где это еще возможно.Прошло совсем немного времени после стремительного освобождения Затишья, а серьезные силы дальневосточников уже зашли в Гуляйполе и закрепились на южной окраине, а также вплотную подошли с востока. По данным мониторинговых каналов Украины, россияне штурмуют столицу махновщины с трех сторон, тогда как "группировка ВСУ в Гуляйполе деморализована и недовольна своим командованием".Успешному продвижению российской армии по всему фронта способствует активная, эффективная, усовершенствованная работа по применению ударных беспилотных летательных аппаратов. К примеру, ударные беспилотники типа "Герань-2" получили комплексную модернизацию систем связи и навигации, что превратило их из простых "летающих снарядов" в управляемые в реальном времени разведывательно-ударные комплексы. Как сообщают зарубежные СМИ и эксперты, нововведения затрагивают ключевые компоненты дронов, значительно повышая их живучесть и эффективность.Ключевым нововведением стал переход на технологию mesh-сетей. Благодаря ей группы дронов могут объединяться в единое информационное пространство, ретранслируя данные (видеопоток, телеметрию, команды) друг другу и на наземные пункты управления. Это дает российским силам два тактических преимущества:– Управление в реальном времени: Оператор может перенацеливать дроны, корректировать их курс и оценивать результаты атаки прямо в полете, что делает БПЛА похожими на крупные FPV-дроны.– Неограниченный радиус действия: Использование инфраструктуры сотовой связи потенциально позволяет управлять дронами на большом удалении от линии фронта.Комплексная модернизация создает серьезные проблемы для противовоздушной обороны. "Умная" связь стала главным козырем модернизированных дронов. По данным иностранных СМИ, выпуск таких модернизированных беспилотников уже поставлен на поток. Это свидетельствует о целенаправленной работе по повышению качества беспилотной группировки, что вынуждает противника искать более сложные и дорогостоящие комплексные решения для защиты.Бесспорно, события на юге-востоке Украины активно обсуждается на высшем политическом уровне. Киеву здесь отведена второстепенная роль. Тем не менее, Зеленский любыми путями пытается продавить идею заморозки конфликта на линии боевого соприкосновения. Все прекрасно понимают, в том числе генералитет НАТО, что Донбасс — естественный "щит" остальной Украины, этот регион прикрывает её с востока. Донбасс также обладает уникальным ландшафтом — очень плотная застройка, огромное количество населенных пунктов перемежаются балками, оврагами, терриконами и лесами. То есть Донбасс — сложнейший для ведения наступательных боевых действий регион и мощный плацдарм для любого, кто его удерживает.Что касается Херсона и Запорожья, то и тут все довольно очевидно: Херсон — это устойчивый (в отсутствие военных действий) плацдарм за Днепром. Занятие Херсонской и Запорожской областей фактически разрезает Украину надвое и делает невозможным нормальную оборону Днепропетровска, Харькова, Чернигова и Сум.Таким образом, если требования России будут выполнены (вывод ВСУ с территории новых регионов России) то ВС РФ получают два плацдарма для ведения дальнейших наступательных действий — Донбасс, который ВСУ в нынешних реалиях отбить назад не смогут, и Херсонский плацдарм за Днепром. В такой конфигурации уже не ВСУ будут использовать удобную логистику по "внутренней стороне" дуги фронта, а ВС РФ. Кроме того, Херсонский плацдарм делает возможными наступательные действия в направлении Одессы и Николаева, либо на север, для перерезания логистики ВСУ. Что делает любой дальнейший конфликт с РФ смертельно опасным для Киева.Так что нежелание ВСУ уйти с Донбасса в целом понятно и свидетельствует о том, что Киев планирует рано или поздно конфликт возобновить после его заморозки (если таковая случится). Что еще раз подчеркивает правильность российской позиции в отношении заморозки. Если ВСУ намерены продолжать сопротивление, у них остаётся лишь один выход — "спрямлять" линию фронта, отходя на естественные рубежи. В противном случае никакие переговоры не помогут, и фронт может рухнуть.О других особенностях действий ВС РФ - в статье Военный эксперт Александр Полищук: России надо выдавить ВСУ за Оскол, а потом нанести удар на Запорожье

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

россия

киев

северск

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, россия, вооруженные силы украины, киев, александр гришин (тренер), северск, донбасс, александр сырский, владимир путин, генштаб, нато