https://ukraina.ru/20251205/vozrastt-nagruzka-na-konstantinovku-onufrienko-sprognoziroval-krizis-vsu-posle-krasnoarmeyska-1072620157.html

"Возрастёт нагрузка на Константиновку": Онуфриенко спрогнозировал кризис ВСУ после Красноармейска

"Возрастёт нагрузка на Константиновку": Онуфриенко спрогнозировал кризис ВСУ после Красноармейска - 05.12.2025 Украина.ру

"Возрастёт нагрузка на Константиновку": Онуфриенко спрогнозировал кризис ВСУ после Красноармейска

Освобождение Красноармейска высвобождает значительные силы российской армии и создает эффект домино на фронте. Ключевой группировке ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации грозит глубокий оперативный кризис. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-12-05T05:50

2025-12-05T05:50

2025-12-05T05:50

новости

доброполье

харьков

константиновка

михаил онуфриенко

вооруженные силы украины

украина.ру

славянск

славянско-краматорская агломерация

краматорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061486450_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_458c541396c9fe35dc8fcc19358a6819.jpg

Отвечая на вопрос о том, как освобождение Красноармейска создает кризисы для ВСУ на других участках, эксперт дал од. Он прямо указал на главные точки напряжения у ВСУ. "Возрастёт и нагрузка на Константиновку и угроза большого охвата Славянско-Краматорской агломерации", — констатировал обозреватель.Эксперт раскрыл возможный сценарий развития наступления. "То есть наступая на север от Доброполья, соединиться с наступающими от Лимана войсками, которые форсировали Северский Донец", — описал он план действий."Это максимум, который можно ожидать", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.

доброполье

харьков

константиновка

славянск

славянско-краматорская агломерация

краматорск

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, доброполье, харьков, константиновка, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру, славянск, славянско-краматорская агломерация, краматорск, донбасс, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, северский донец , украина.ру дзен, дзен сво