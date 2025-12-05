https://ukraina.ru/20251205/vozrastt-nagruzka-na-konstantinovku-onufrienko-sprognoziroval-krizis-vsu-posle-krasnoarmeyska-1072620157.html
"Возрастёт нагрузка на Константиновку": Онуфриенко спрогнозировал кризис ВСУ после Красноармейска
"Возрастёт нагрузка на Константиновку": Онуфриенко спрогнозировал кризис ВСУ после Красноармейска
Освобождение Красноармейска высвобождает значительные силы российской армии и создает эффект домино на фронте. Ключевой группировке ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации грозит глубокий оперативный кризис. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Отвечая на вопрос о том, как освобождение Красноармейска создает кризисы для ВСУ на других участках, эксперт дал од. Он прямо указал на главные точки напряжения у ВСУ. "Возрастёт и нагрузка на Константиновку и угроза большого охвата Славянско-Краматорской агломерации", — констатировал обозреватель.Эксперт раскрыл возможный сценарий развития наступления. "То есть наступая на север от Доброполья, соединиться с наступающими от Лимана войсками, которые форсировали Северский Донец", — описал он план действий."Это максимум, который можно ожидать", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
