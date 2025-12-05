"Возрастёт нагрузка на Константиновку": Онуфриенко спрогнозировал кризис ВСУ после Красноармейска - 05.12.2025 Украина.ру
"Возрастёт нагрузка на Константиновку": Онуфриенко спрогнозировал кризис ВСУ после Красноармейска
"Возрастёт нагрузка на Константиновку": Онуфриенко спрогнозировал кризис ВСУ после Красноармейска
"Возрастёт нагрузка на Константиновку": Онуфриенко спрогнозировал кризис ВСУ после Красноармейска
Освобождение Красноармейска высвобождает значительные силы российской армии и создает эффект домино на фронте. Ключевой группировке ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации грозит глубокий оперативный кризис. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Отвечая на вопрос о том, как освобождение Красноармейска создает кризисы для ВСУ на других участках, эксперт дал од. Он прямо указал на главные точки напряжения у ВСУ. "Возрастёт и нагрузка на Константиновку и угроза большого охвата Славянско-Краматорской агломерации", — констатировал обозреватель.Эксперт раскрыл возможный сценарий развития наступления. "То есть наступая на север от Доброполья, соединиться с наступающими от Лимана войсками, которые форсировали Северский Донец", — описал он план действий."Это максимум, который можно ожидать", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
донбасс
новости, доброполье, харьков, константиновка, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру, славянск, славянско-краматорская агломерация, краматорск, донбасс, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, северский донец , украина.ру дзен, дзен сво
"Возрастёт нагрузка на Константиновку": Онуфриенко спрогнозировал кризис ВСУ после Красноармейска

05:50 05.12.2025
 
Освобождение Красноармейска высвобождает значительные силы российской армии и создает эффект домино на фронте. Ключевой группировке ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации грозит глубокий оперативный кризис. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Отвечая на вопрос о том, как освобождение Красноармейска создает кризисы для ВСУ на других участках, эксперт дал од.
"Кризисы создаются в связи с тем, что освобождается большое количество наших войск, в то время как вооруженные силы противника, воевавшие в Красноармейске и Димитрове, частично пленены, частично уничтожены", — заявил Онуфриенко.
Он прямо указал на главные точки напряжения у ВСУ. "Возрастёт и нагрузка на Константиновку и угроза большого охвата Славянско-Краматорской агломерации", — констатировал обозреватель.
Эксперт раскрыл возможный сценарий развития наступления. "То есть наступая на север от Доброполья, соединиться с наступающими от Лимана войсками, которые форсировали Северский Донец", — описал он план действий.
"Это максимум, который можно ожидать", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.
Также по теме: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
