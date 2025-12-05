https://ukraina.ru/20251205/suslov-o-vizite-uitkoffa-i-kushnera-peregovory-pozvolili-ssha-sformirovat-predstavlenie-o-pozitsii-rf-1072620982.html

Суслов о визите Уиткоффа и Кушнера: Переговоры позволили США сформировать представление о позиции РФ

Суслов о визите Уиткоффа и Кушнера: Переговоры позволили США сформировать представление о позиции РФ - 05.12.2025 Украина.ру

Суслов о визите Уиткоффа и Кушнера: Переговоры позволили США сформировать представление о позиции РФ

Пятичасовые переговоры в Москве стали первым раундом предметного обсуждения американского плана. Россия не пошла на фундаментальные уступки, а США смогли лучше понять позицию Москвы. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-12-05T04:00

2025-12-05T04:00

2025-12-05T04:00

новости

россия

сша

москва

суслов

стив уиткофф

украина.ру

дональд трамп

переговоры по украине 2025

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072584437_0:0:2869:1613_1920x0_80_0_0_d71fed698e12c6d739ae5c043bb0a1fa.jpg

Комментируя встречу президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, эксперт выделил ключевые итоги. По словам аналитика, еще важнее то, что это лишь начало процесса. "Во-вторых, еще важнее то, что это только первый раунд предметных российско-американских переговоров по тому мирному плану, который ранее представила, позже скорректировала администрация Трампа", — отметил он.Собеседник издания полагает, что визит американских представителей позволил Вашингтону прояснить для себя картину. "Переговоры Уиткоффа в Москве позволили США сформировать четкое представление о российской позиции: что для нас из американского плана приемлемо, что нет", — пояснил политолог. Теперь, после отчета эмиссаров, Трампу предстоит принять решение о том, что будет дальше."Так вот Трампу предстоит решить, вносить ли изменения, на которых настаивает Россия, но против которых категорически выступает Украина. Если да, то необходимо будет оказывать давление на Киев", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Суслов о переговорах Уиткоффа в Москве: Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Леонид Слуцкий: Европе пора очнуться от русофобского дурмана" на сайте Украина.ру.

россия

сша

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, москва, суслов, стив уиткофф, украина.ру, дональд трамп, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, чем закончились переговоры, сво, война на украине