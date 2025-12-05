https://ukraina.ru/20251205/suslov-o-vizite-uitkoffa-i-kushnera-peregovory-pozvolili-ssha-sformirovat-predstavlenie-o-pozitsii-rf-1072620982.html
Суслов о визите Уиткоффа и Кушнера: Переговоры позволили США сформировать представление о позиции РФ
Суслов о визите Уиткоффа и Кушнера: Переговоры позволили США сформировать представление о позиции РФ - 05.12.2025 Украина.ру
Суслов о визите Уиткоффа и Кушнера: Переговоры позволили США сформировать представление о позиции РФ
Пятичасовые переговоры в Москве стали первым раундом предметного обсуждения американского плана. Россия не пошла на фундаментальные уступки, а США смогли лучше понять позицию Москвы. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-05T04:00
2025-12-05T04:00
2025-12-05T04:00
новости
россия
сша
москва
суслов
стив уиткофф
украина.ру
дональд трамп
переговоры по украине 2025
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072584437_0:0:2869:1613_1920x0_80_0_0_d71fed698e12c6d739ae5c043bb0a1fa.jpg
Комментируя встречу президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, эксперт выделил ключевые итоги. По словам аналитика, еще важнее то, что это лишь начало процесса. "Во-вторых, еще важнее то, что это только первый раунд предметных российско-американских переговоров по тому мирному плану, который ранее представила, позже скорректировала администрация Трампа", — отметил он.Собеседник издания полагает, что визит американских представителей позволил Вашингтону прояснить для себя картину. "Переговоры Уиткоффа в Москве позволили США сформировать четкое представление о российской позиции: что для нас из американского плана приемлемо, что нет", — пояснил политолог. Теперь, после отчета эмиссаров, Трампу предстоит принять решение о том, что будет дальше."Так вот Трампу предстоит решить, вносить ли изменения, на которых настаивает Россия, но против которых категорически выступает Украина. Если да, то необходимо будет оказывать давление на Киев", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Суслов о переговорах Уиткоффа в Москве: Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Леонид Слуцкий: Европе пора очнуться от русофобского дурмана" на сайте Украина.ру.
россия
сша
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072584437_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_71b132b6832c1b2c3a9506eaab74c040.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, москва, суслов, стив уиткофф, украина.ру, дональд трамп, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, чем закончились переговоры, сво, война на украине
Новости, Россия, США, Москва, Суслов, Стив Уиткофф, Украина.ру, Дональд Трамп, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, чем закончились переговоры, СВО, война на Украине
Суслов о визите Уиткоффа и Кушнера: Переговоры позволили США сформировать представление о позиции РФ
Пятичасовые переговоры в Москве стали первым раундом предметного обсуждения американского плана. Россия не пошла на фундаментальные уступки, а США смогли лучше понять позицию Москвы. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Комментируя встречу президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, эксперт выделил ключевые итоги.
"Я думаю, во-первых, важно, что Россия не пошла ни на какие фундаментальные уступки, и это было бы безумием для нас, учитывая победы на поле боя", — заявил Суслов.
По словам аналитика, еще важнее то, что это лишь начало процесса. "Во-вторых, еще важнее то, что это только первый раунд предметных российско-американских переговоров по тому мирному плану, который ранее представила, позже скорректировала администрация Трампа", — отметил он.
Собеседник издания полагает, что визит американских представителей позволил Вашингтону прояснить для себя картину.
"Переговоры Уиткоффа в Москве позволили США сформировать четкое представление о российской позиции: что для нас из американского плана приемлемо, что нет", — пояснил политолог. Теперь, после отчета эмиссаров, Трампу предстоит принять решение о том, что будет дальше.
"Так вот Трампу предстоит решить, вносить ли изменения, на которых настаивает Россия, но против которых категорически выступает Украина. Если да, то необходимо будет оказывать давление на Киев", — резюмировал собеседник издания.