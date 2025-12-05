Суслов о визите Уиткоффа и Кушнера: Переговоры позволили США сформировать представление о позиции РФ - 05.12.2025 Украина.ру
Суслов о визите Уиткоффа и Кушнера: Переговоры позволили США сформировать представление о позиции РФ
Пятичасовые переговоры в Москве стали первым раундом предметного обсуждения американского плана. Россия не пошла на фундаментальные уступки, а США смогли лучше понять позицию Москвы. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Комментируя встречу президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, эксперт выделил ключевые итоги. По словам аналитика, еще важнее то, что это лишь начало процесса. "Во-вторых, еще важнее то, что это только первый раунд предметных российско-американских переговоров по тому мирному плану, который ранее представила, позже скорректировала администрация Трампа", — отметил он.Собеседник издания полагает, что визит американских представителей позволил Вашингтону прояснить для себя картину. "Переговоры Уиткоффа в Москве позволили США сформировать четкое представление о российской позиции: что для нас из американского плана приемлемо, что нет", — пояснил политолог. Теперь, после отчета эмиссаров, Трампу предстоит принять решение о том, что будет дальше."Так вот Трампу предстоит решить, вносить ли изменения, на которых настаивает Россия, но против которых категорически выступает Украина. Если да, то необходимо будет оказывать давление на Киев", — резюмировал собеседник издания.
Пятичасовые переговоры в Москве стали первым раундом предметного обсуждения американского плана. Россия не пошла на фундаментальные уступки, а США смогли лучше понять позицию Москвы. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Комментируя встречу президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, эксперт выделил ключевые итоги.
"Я думаю, во-первых, важно, что Россия не пошла ни на какие фундаментальные уступки, и это было бы безумием для нас, учитывая победы на поле боя", — заявил Суслов.
По словам аналитика, еще важнее то, что это лишь начало процесса. "Во-вторых, еще важнее то, что это только первый раунд предметных российско-американских переговоров по тому мирному плану, который ранее представила, позже скорректировала администрация Трампа", — отметил он.
Собеседник издания полагает, что визит американских представителей позволил Вашингтону прояснить для себя картину.
"Переговоры Уиткоффа в Москве позволили США сформировать четкое представление о российской позиции: что для нас из американского плана приемлемо, что нет", — пояснил политолог. Теперь, после отчета эмиссаров, Трампу предстоит принять решение о том, что будет дальше.
"Так вот Трампу предстоит решить, вносить ли изменения, на которых настаивает Россия, но против которых категорически выступает Украина. Если да, то необходимо будет оказывать давление на Киев", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Суслов о переговорах Уиткоффа в Москве: Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: "Леонид Слуцкий: Европе пора очнуться от русофобского дурмана" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния