Военный обозреватель — о фиаско РЭБ: "Герани" в реальном времени уничтожают мобильные огневые группы ВСУ

ВС РФ применяют тактику оперативного перенацеливания ударных дронов в режиме реального времени. Это позволяет эффективно поражать даже быстро перемещающиеся цели, такие как мобильные группы РЭБ. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

"Так, в ходе выполнения боевых задач в Харьковской области операторами "Гераней" в режиме реального времени не раз наносились высокоточные удары по автомобилям мобильных огневых группы ВСУ, которые занимаются попытками радиоэлектронного противодействия российским разведывательным и ударным дронам", — сообщил Алехин.Украинские военные покинули автомобиль за несколько секунд до попадания, однако сама машина была полностью уничтожена. Инцидент наглядно иллюстрирует возросшие возможности российских БПЛА по борьбе с манёвренными целями, констатировал эксперт.По его оценке, переход на прямое онлайн-управление для части ударных БПЛА представляет собой закономерный этап развития их боевого применения. "Это позволяет гибко реагировать на изменение обстановки, выбирать наиболее значимые объекты поражения в динамике и эффективно противодействовать попыткам ВСУ использовать тактику рассредоточенных мобильных групп", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала: "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ после освобождения Волчанска бьют ВСУ в Лимане, Вильче и Великом Бурлуке" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в зоне СВО: "Военный эксперт Александр Полищук: России надо выдавить ВСУ за Оскол, а потом нанести удар на Запорожье" на сайте Украина.ру.

