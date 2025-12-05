Военный обозреватель — о фиаско РЭБ: "Герани" в реальном времени уничтожают мобильные огневые группы ВСУ - 05.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251205/voennyy-obozrevatel--o-fiasko-reb-gerani-v-realnom-vremeni-unichtozhayut-mobilnye-ognevye-gruppy-1072656934.html
Военный обозреватель — о фиаско РЭБ: "Герани" в реальном времени уничтожают мобильные огневые группы ВСУ
Военный обозреватель — о фиаско РЭБ: "Герани" в реальном времени уничтожают мобильные огневые группы ВСУ - 05.12.2025
Военный обозреватель — о фиаско РЭБ: "Герани" в реальном времени уничтожают мобильные огневые группы ВСУ
ВС РФ применяют тактику оперативного перенацеливания ударных дронов в режиме реального времени. Это позволяет эффективно поражать даже быстро перемещающиеся цели, такие как мобильные группы РЭБ. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
"Так, в ходе выполнения боевых задач в Харьковской области операторами "Гераней" в режиме реального времени не раз наносились высокоточные удары по автомобилям мобильных огневых группы ВСУ, которые занимаются попытками радиоэлектронного противодействия российским разведывательным и ударным дронам", — сообщил Алехин.Украинские военные покинули автомобиль за несколько секунд до попадания, однако сама машина была полностью уничтожена. Инцидент наглядно иллюстрирует возросшие возможности российских БПЛА по борьбе с манёвренными целями, констатировал эксперт.По его оценке, переход на прямое онлайн-управление для части ударных БПЛА представляет собой закономерный этап развития их боевого применения. "Это позволяет гибко реагировать на изменение обстановки, выбирать наиболее значимые объекты поражения в динамике и эффективно противодействовать попыткам ВСУ использовать тактику рассредоточенных мобильных групп", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала: "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ после освобождения Волчанска бьют ВСУ в Лимане, Вильче и Великом Бурлуке" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в зоне СВО: "Военный эксперт Александр Полищук: России надо выдавить ВСУ за Оскол, а потом нанести удар на Запорожье" на сайте Украина.ру.
россия
харьковская область
Украина.ру
ВС РФ применяют тактику оперативного перенацеливания ударных дронов в режиме реального времени. Это позволяет эффективно поражать даже быстро перемещающиеся цели, такие как мобильные группы РЭБ. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
"Так, в ходе выполнения боевых задач в Харьковской области операторами "Гераней" в режиме реального времени не раз наносились высокоточные удары по автомобилям мобильных огневых группы ВСУ, которые занимаются попытками радиоэлектронного противодействия российским разведывательным и ударным дронам", — сообщил Алехин.
"Это удается нам за счет тактики оперативного перенацеливания. Так в районе Великого Бурлука оператор БПЛА, осуществляя прямое управление, скорректировал полет и точно поразил быстро перемещающийся армейский внедорожник", — заявил он.
Украинские военные покинули автомобиль за несколько секунд до попадания, однако сама машина была полностью уничтожена. Инцидент наглядно иллюстрирует возросшие возможности российских БПЛА по борьбе с манёвренными целями, констатировал эксперт.
По его оценке, переход на прямое онлайн-управление для части ударных БПЛА представляет собой закономерный этап развития их боевого применения.
"Это позволяет гибко реагировать на изменение обстановки, выбирать наиболее значимые объекты поражения в динамике и эффективно противодействовать попыткам ВСУ использовать тактику рассредоточенных мобильных групп", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала: "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ после освобождения Волчанска бьют ВСУ в Лимане, Вильче и Великом Бурлуке" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию в зоне СВО: "Военный эксперт Александр Полищук: России надо выдавить ВСУ за Оскол, а потом нанести удар на Запорожье" на сайте Украина.ру.
