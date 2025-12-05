https://ukraina.ru/20251205/ubiystvo-sotrudnika-ttsk-i-poiski-russkogo-sleda-chto-proiskhodit-vo-lvove-1072660428.html

Убийство сотрудника ТЦК и поиски русского следа. Что происходит во Львове

В столице Галичины местные СМИ сейчас обсуждают резонансное убийство сотрудника ТЦК и бывшего ветерана АТО Юрия Бондаренко, которого 3 декабря зарезал ножом 30-летний мужчина при попытке "бусификации". Еще от двоих сотрудников ТЦК львовянин смог отбиться, забрызгав их газовым баллончиком, но вскоре был задержан полицией.

Беглый депутат Артем Дмитрук считает это самообороной, подчеркивая, что украинские мужчины теперь вынуждены выбирать между тюрьмой и смертью, предпочитая заключение гибели на фронте. Сотрудников ТЦК он называет серийными убийцами украинцев, поэтому, по его мнению, мужчина имел право на самооборону и даже обязан был убить сотрудника ТЦК, чтобы выжить."Сегодня над ним будет суд. Какой будет этот суд - не имеет значения. Но одно можно сказать точно: он остался жив и с честью. Когда закончится террористический режим Зеленского, этот человек получит свободу и нормальную человеческую жизнь", - резюмирует бывший "Слуга народа", сбежавший от Зеленского в Лондон.О том, какая участь ожидает львовян, которых удается "бусифицировать", говорит даже тот факт, что на днях в городе закончились места на Лычаковском кладбище, где хоронят погибших военнослужащих. В связи с этим новый министр обороны и бывший премьер- Денис Шмыгаль недавно распорядился передать Львову 1,5 га под военное кладбище. Фактически город вынужден разворачивать новые некрополи, потому что существующие перестают справляться с количеством погребений. О том, что места для захоронений заканчиваются, в эти дни заявляют региональные власти Киева и Чернигова.Мэр Львова Андрей Садовой для решения проблемы захоронений предлагает строить в городе крематорий. По его словам, в городе уже нет земли "пригодной для захоронения тел традиционным способом". Однако проект строительства крематория снова превращается в коррупционную схему. Тендер на строительство на 170 миллионов гривен отдали сомнительной компании "Альта-плюс", которая была единственным участником торгов, но ранее никаким строительством не занималась.На фронт из Львова пытаются отправить даже тех, кто отбыл срок по обвинениям в работе на Россию. На этой неделе львовские националисты беспокоились по поводу того, что на свободу скоро должен выйти местный житель Евгений Желизко. В 2022 году он был осужден за то, что по телефону своему знакомому рассказывал о постановочном характере убийств в Буче, называл российский народ братским и критиковал украинское руководство. Знакомый записал разговор и сдал бывшего друга СБУ. Желизко просил обменять его в Россию, но успехов в этом деле не добился. Теперь же украинское издание "Громадське" потирает руки, подчеркивая в своем репортаже о заключенном, что после отбывания наказания, такие граждане должны стать на учет в ТЦК. Пророссийскому львовянину удалось выжить в украинской тюрьме, но не факт, что удастся после "бусификации".Львовские суды сейчас в любом громком преступлении упорно пытаются искать российский след. На этой неделе Львовский апелляционный суд вновь рассматривал дело об убийстве националистки Ирины Фарион, которую застрелил другой националист, Вячеслав Зинченко из Днепра.Апелляционный суд постановил 3 декабря оставить его под стражей, хотя адвокаты добивались домашнего ареста. Дочь Фарион и её адвокаты пошли в атаку на адвокатов подозреваемого Зинченко. Дочь Фарион утверждает, что адвокат Игорь Сулима в свое время якобы защищал депутатов Госдумы РФ. Вне зависимости от правоты её слов, такое обвинение даже без доказательств является поводом для отстранения адвоката.Однако украинские власти пытаются связать громкие убийства с Россией даже через Туманный Альбион, хотя Лондон является наиболее верным союзником Киева. На этой неделе в организации убийств видных нацистов (Ирины Фарион, Андрея Парубия и Демьяна Ганула) обвинили гражданина Великобритании. РБК-Украина, ссылаясь на источники в СБУ, утверждает, что речь идет о Россе Дэвиде Катморе, который прибыл на Украину для инструктажа ВСУ.По версии СБУ, британец, желая подзаработать, оставлял комментарии в соцсетях, где на него и вышли сотрудники ФСБ. Ему якобы присылали взрывчатку и дали доступ к тайнику, где хранился пистолет с двумя обоймами. Катмор якобы и распределял оружие, которым были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий. Три дела пытаются свести воедино, чтобы легче было обвинить Россию.Блогер Анатолий Шарий намекает, что из его оружия наверняка мог быть убит и некий американец по имени Джон Фицджеральд Кеннеди.Как иронизирует одесский анархист Вячеслав Азаров, для украинского обывателя военные НАТО оставались последним оплотом от теории тотального заговора, который никак не мог продаться Путину. "Теперь же рухнул и он. Весь мир – Лубянка, люди в нем – агенты", - шутит Азаров. Вполне вероятно, что и львовянина, зарезавшего 3 декабря сотрудника ТЦК, обвинят в работе на Россию по "заданию ФСБ".

