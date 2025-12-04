https://ukraina.ru/20251204/farkhad-ibragimov-esli-indiya-vyderzhit-davlenie-zapada-rossiya-pomozhet-ey-obespechit-svoyu-bezopasnost-1072644597.html

Фархад Ибрагимов: Если Индия выдержит давление Запада, Россия поможет ей обеспечить свою безопасность

Фархад Ибрагимов: Если Индия выдержит давление Запада, Россия поможет ей обеспечить свою безопасность - 04.12.2025 Украина.ру

Фархад Ибрагимов: Если Индия выдержит давление Запада, Россия поможет ей обеспечить свою безопасность

Военные контракты с Россией для Индии являются принципиальным вопросом, который может обеспечить ее безопасность. Даже если конфликт между Индией и Пакистаном разрастется, то Россия могла бы выступить в качестве переговорной площадки, так сейчас Москва поэтапно наращивает отношения и с Пакистаном.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов.Территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным или любым другим путем, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.- Фархад, почему президент четко обозначил эту позицию именно в интервью индийским журналистам?- Совершенно логично, чтобы в преддверии визита российского лидера индийская аудитория понимала цели специальной военной операции и суть текущей российской внешней политики. Особенно та ее часть, которая была подвержена западной пропаганде.- Есть мнение, что заинтересованность Индии в урегулировании конфликта на Украине обусловлена желанием заключить крупные контракты с производителями российских систем ПВО на фоне вялотекущего конфликта с Пакистаном. Пока ВПК России обеспечивает действующую армию реализация таких соглашений будет вряд ли возможна. Согласны ли вы с такой точкой зрения?- Индия последовательно нейтрально выступает в вопросах, связанных с украинским кризисом, так как испытывает колоссальное давление со стороны Запада, главным образом США и Британии. Это видно по заявлениям разных американских администраций. Сейчас идет борьба между Западом и Глобальным Югом за Индию.Надо отдать должное позиции властей Индии, которые, понимая сложившуюся ситуацию и придерживаясь нейтралитета, осознают необходимость сотрудничества с Россией. Индия обращает внимание на страны, которые выбрали для себя путь сближения с Россией и только выигрывают от этого. Эталонный пример Турция, одна из лидирующих стран в НАТО. Тем не менее Анкара под управлением Эрдогана расширяет отношения с Москвой, не присоединяясь, по большому счету, к санкциям. То же самое можно сказать и о других стран Глобального Юга – Бразилии и ЮАР.Военные контракты с Россией для Индии являются принципиальным вопросом, который может обеспечить ее безопасность. Закупка признанного во всем мире российского вооружения – это вопрос престижа. Даже если конфликт между Индией и Пакистаном разрастется, то Россия могла бы выступить в качестве переговорной площадки, так сейчас Москва поэтапно наращивает отношения и с Пакистаном. Элита Пакистана сама нацелена на то, чтобы с Россией отношения не просто сохранялись, но и расширялись.- Кстати, по поводу Турции. Как повлияли на отношения Анкары и Киева недавние террористические атаки на танкеры в исключительной турецкой экономической зоне?- Дело в том, что Турция не любит в последнее время бросаться громкими словами, поэтому пока не делает публичных резких заявлений. Ряд турецких генералов, связанных с канцелярией Эрдогана, уже сделали в медиа несколько заявлений. Их суть в том, что Эрдоган должен не просто ввести санкции против Зеленского, а поставить его на место таким образом, чтобы ему в голову не приходило вести себя подобным образом.Турки, надо сказать, расслабились. Они почему-то думали, что киевский режим не будет их терроризировать. Сейчас Турции брошен вызов. Если Эрдоган не отреагирует должным образом, то в турецком обществе пойдут не очень хорошие слухи. Поэтому если и будут какие-то последствия для Украины, то непубличного характера. Турция и здесь попытается сохранить лицо.- Как вы оцениваете нынешний этап переговоров вокруг Украины? После визита Уиткоффа и Кушнера в Москву обе стороны нахвали их беседу с российским президентом конструктивной.- Прямых заявлений от властей обеих стран пока нет. И США, и Россия высказываются очень сдержанно, чтобы не нарушать переговорный процесс, куда могут вмешаться европейцы. Так произошло после переговоров в Анкоридже на Аляске, когда европейцы делали все, чтобы разрушить процесс. Чтобы не допустить европейских провокаторов, Макрона, Мерца, Стармера и прочих, лучше пока воздержаться от комментариев. Но сам факт визита Уиткоффа и Кушнера в Москву это уже показатель того, что Америка готова нас слышать. А это уже хорошо. Было бы хуже, если бы трамповская администрация, как администрация Байдена, просто вводила бы санкции, повышала бы ставки, риторически бы продолжала бы делать то, что делали их предшественники в Белом доме.Так что в целом я бы оценил эти переговоры как нейтрально-позитивные, потому что они вселяют надежду на то, что ситуация вокруг российско-американских отношений разрешится. Они не зациклены только на украинской проблеме. Есть огромное количество вопросов, которые следует обсуждать. Это и Арктика, это и Ближний Восток, это и Азия, это та же самая Европа. Украина является пока что главенствующим аспектом, но не единственным, на котором как бы зиждутся российско-американские отношения.- Как долго еще продлится мир на Ближнем Востоке?- Я хочу быть оптимистичным и надеяться на то, что Израиль не будет повышать ставки и эскалировать ситуацию, так как сам находится в непростой ситуации. Хотя в окружении Нетаньяху есть персоналии, которые жаждут новой войны с Ираном, считая, что в ходе 12-дневной войны не добились результата. То есть полного уничтожения Исламской республики с последующей фрагментацией Ирана как такового.Сейчас израильские СМИ со ссылкой на свои источники в госаппарате утверждают, что Иран активно перевооружает прокси-группировки Хезболла и Хамас. Но Хамас не является прокси-группировкой Ирана, а по поводу Хезболлы это возможно. Это говорит о том, что Иран тоже не намерен успокаиваться. Иран выжидает момент, чтобы быть готовым к новой войне, получать новые оплеухи от Израиля и США там точно не желают.Поэтому все довольно непредсказуемо. Израиль, с одной стороны, понимает всю пагубность ситуации в случае большой войны, а с другой стороны, никак не может успокоиться, потому что не достиг первоначальных целей. Есть вероятность, что весной все повторится.Во всяком случае, на это указывают заявления официальных лиц Израиля о том, что война с Ираном повторится. Они утверждают, что Иран перевооружается и готов получить ядерное оружие, несмотря на санкции в отношении ядерной программы Тегерана.- Связано ли желание Белого дома целиком сосредоточиться на иранской проблемы с давлением на Зеленского по поводу прекращения конфликта на Украине?- Все понимают, что США не смогут воевать на два фронта, поэтому чтобы взяться за Иран полноценно, нужно разобраться с украинским вопросом.Но остается еще вопрос Венесуэлы. Там тоже повышены ставки. Пока еще американцы не готовы к новой волне противостояния с Ираном. Во всяком случае, в ближайшие полгода-год. Этот вопрос будут решать израильтяне, если США дадут на это санкцию. А это уже другой вопрос. Внутри команды Трампа есть раскол по этому вопросу. Госсекретарь Марко Рубио считает, что такую санкцию выдать надо, а Джей Ди Вэнс считает, что нет. 