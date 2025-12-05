В ООН оценили потери европейской экономики из-за антироссийских санкций - 05.12.2025 Украина.ру
В ООН оценили потери европейской экономики из-за антироссийских санкций
В ООН оценили потери европейской экономики из-за антироссийских санкций - 05.12.2025 Украина.ру
В ООН оценили потери европейской экономики из-за антироссийских санкций
Совокупные потери европейской экономики из-за антироссийских санкций за четыре года приблизились к 1,6 триллиона евро, заявил заместитель постпреда российской миссии в ООН Дмитрий Чумаков. Об этом в ночь на 5 декабря сообщает РИА Новости
2025-12-05T02:03
2025-12-05T02:37
новости
россия
оон
ес
запад
брикс
антироссийские санкции
санкции
экономика
европа
Эти данные российский дипломат привёл в ходе заседания Генассамблеи ООН в честь "Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами"."Санкции – это палка о двух концах. Они наносят серьёзный ущерб самим инициаторам. Только от антироссийских санкций европейская экономика в 2022-2025 годах понесла совокупные потери, оцениваемые в сумму до 1,6 триллиона евро", – сказал Чумаков .Он назвал "рудиментом колониального мышления, неработающим в условиях глобального рынка и формирования многополярного миропорядка" попытки "управлять" мировой экономикой с помощью рестрикций - односторонних принудительных мер."Несмотря на беспрецедентный объем мер, введённых в отношении моей страны, – свыше 35 тысяч, – Россия продемонстрировала высокую степень адаптации и суверенного технологического развития", –отметил Чумаков.Дипломат добавил, что Россия настроена на открытое и равноправное взаимодействие без дискриминации, что реализуется в развитии БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества."Сталкиваясь с политизацией торговли и развития, мы и дальше намерены совместно с партнёрами работать над созданием устойчивых платёжных систем, осуществлять расчёты в национальных валютах, формировать общую инфраструктуру в сфере финансов, промышленности и технологий, развивать востребованные транспортно-логистические коридоры, устойчивые к односторонним принудительным мерам", – подчеркнул представитель России.Напомним, число санкционных мер, введённых странами Запада в отношении России и её граждан, превысило все разумные пределы.В настоящее время в ЕС обсуждается вопрос о незаконном использовании замороженных ранее российских золото-валютных резервов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 декабря заявила, что РФ ведёт подготовку пакета ответных мер на случай, если ЕС решится пойти на окончательную кражу российских активов.Ранее сообщалось, что Совет ЕС и Европарламент приняли Соглашение о правилах постепенного отказа от импорта российского газа "ради энергетической безопасности и независимости Европы".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
запад
европа
новости, россия, оон, ес, запад, брикс, антироссийские санкции, санкции, экономика, европа, евросоюз
02:03 05.12.2025 (обновлено: 02:37 05.12.2025)
 
Совокупные потери европейской экономики из-за антироссийских санкций за четыре года приблизились к 1,6 триллиона евро, заявил заместитель постпреда российской миссии в ООН Дмитрий Чумаков. Об этом в ночь на 5 декабря сообщает РИА Новости
Эти данные российский дипломат привёл в ходе заседания Генассамблеи ООН в честь "Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами".
"Санкции – это палка о двух концах. Они наносят серьёзный ущерб самим инициаторам. Только от антироссийских санкций европейская экономика в 2022-2025 годах понесла совокупные потери, оцениваемые в сумму до 1,6 триллиона евро", – сказал Чумаков .
Он назвал "рудиментом колониального мышления, неработающим в условиях глобального рынка и формирования многополярного миропорядка" попытки "управлять" мировой экономикой с помощью рестрикций - односторонних принудительных мер.
"Несмотря на беспрецедентный объем мер, введённых в отношении моей страны, – свыше 35 тысяч, – Россия продемонстрировала высокую степень адаптации и суверенного технологического развития", –отметил Чумаков.
Дипломат добавил, что Россия настроена на открытое и равноправное взаимодействие без дискриминации, что реализуется в развитии БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.
"Сталкиваясь с политизацией торговли и развития, мы и дальше намерены совместно с партнёрами работать над созданием устойчивых платёжных систем, осуществлять расчёты в национальных валютах, формировать общую инфраструктуру в сфере финансов, промышленности и технологий, развивать востребованные транспортно-логистические коридоры, устойчивые к односторонним принудительным мерам", – подчеркнул представитель России.
Напомним, число санкционных мер, введённых странами Запада в отношении России и её граждан, превысило все разумные пределы.
В настоящее время в ЕС обсуждается вопрос о незаконном использовании замороженных ранее российских золото-валютных резервов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 декабря заявила, что РФ ведёт подготовку пакета ответных мер на случай, если ЕС решится пойти на окончательную кражу российских активов.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС и Европарламент приняли Соглашение о правилах постепенного отказа от импорта российского газа "ради энергетической безопасности и независимости Европы".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиРоссияООНЕСЗападБРИКСантироссийские санкциисанкцииэкономикаЕвропаЕвросоюз
 
