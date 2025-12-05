https://ukraina.ru/20251205/v-oon-otsenili-poteri-evropeyskoy-ekonomiki-iz-za-antirossiyskikh-sanktsiy-1072660989.html

В ООН оценили потери европейской экономики из-за антироссийских санкций

Совокупные потери европейской экономики из-за антироссийских санкций за четыре года приблизились к 1,6 триллиона евро, заявил заместитель постпреда российской миссии в ООН Дмитрий Чумаков. Об этом в ночь на 5 декабря сообщает РИА Новости

Эти данные российский дипломат привёл в ходе заседания Генассамблеи ООН в честь "Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами"."Санкции – это палка о двух концах. Они наносят серьёзный ущерб самим инициаторам. Только от антироссийских санкций европейская экономика в 2022-2025 годах понесла совокупные потери, оцениваемые в сумму до 1,6 триллиона евро", – сказал Чумаков .Он назвал "рудиментом колониального мышления, неработающим в условиях глобального рынка и формирования многополярного миропорядка" попытки "управлять" мировой экономикой с помощью рестрикций - односторонних принудительных мер."Несмотря на беспрецедентный объем мер, введённых в отношении моей страны, – свыше 35 тысяч, – Россия продемонстрировала высокую степень адаптации и суверенного технологического развития", –отметил Чумаков.Дипломат добавил, что Россия настроена на открытое и равноправное взаимодействие без дискриминации, что реализуется в развитии БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества."Сталкиваясь с политизацией торговли и развития, мы и дальше намерены совместно с партнёрами работать над созданием устойчивых платёжных систем, осуществлять расчёты в национальных валютах, формировать общую инфраструктуру в сфере финансов, промышленности и технологий, развивать востребованные транспортно-логистические коридоры, устойчивые к односторонним принудительным мерам", – подчеркнул представитель России.Напомним, число санкционных мер, введённых странами Запада в отношении России и её граждан, превысило все разумные пределы.В настоящее время в ЕС обсуждается вопрос о незаконном использовании замороженных ранее российских золото-валютных резервов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 декабря заявила, что РФ ведёт подготовку пакета ответных мер на случай, если ЕС решится пойти на окончательную кражу российских активов.Ранее сообщалось, что Совет ЕС и Европарламент приняли Соглашение о правилах постепенного отказа от импорта российского газа "ради энергетической безопасности и независимости Европы".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

