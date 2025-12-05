https://ukraina.ru/20251205/vsu-snimayut-batalony-s-drugikh-napravleniy-polkovnik-alekhin-o-situatsii-na-kharkovskom-napravlenii-1072655291.html

ВСУ снимают батальоны с других направлений: полковник Алехин о ситуации на Харьковском направлении

ВСУ снимают батальоны с других направлений: полковник Алехин о ситуации на Харьковском направлении - 05.12.2025

ВСУ снимают батальоны с других направлений: полковник Алехин о ситуации на Харьковском направлении

Бои на северо-востоке Харьковской области заметно активизировались после освобождения Волчанска. Группировка войск "Север" наносит удары по ключевым направлениям, вынуждая ВСУ к экстренным переброскам войск. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

"Помимо боев за важные рубежи обороны ВСУ в Лимане и Вильче к югу от Волчанска, группировка войск "Север" наносит удары по позициям противника в районе Печенегов и Старого Салтова", — заявил Алехин.Чтобы остановить продвижение штурмовых подразделений ВС РФ на этом участке, командование ВСУ вынуждено в срочно перебрасывать под Старый Салтов формирования 63-й бригады ВСУ, входящей в состав 3-го штурмового корпуса, отметил обозреватель.Наспех сколоченные украинские ДРГ, куда преимущественно входили бывшие заключенные и плохо обученные наемники из стран Латинской Америки, понесли ощутимые потери под Волчанском и вблизи границы с Белгородской областью, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала: "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ после освобождения Волчанска бьют ВСУ в Лимане, Вильче и Великом Бурлуке" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Военный эксперт Александр Полищук: России надо выдавить ВСУ за Оскол, а потом нанести удар на Запорожье" на сайте Украина.ру.

