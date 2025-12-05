ВСУ снимают батальоны с других направлений: полковник Алехин о ситуации на Харьковском направлении
Бои на северо-востоке Харьковской области заметно активизировались после освобождения Волчанска. Группировка войск "Север" наносит удары по ключевым направлениям, вынуждая ВСУ к экстренным переброскам войск. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
"Помимо боев за важные рубежи обороны ВСУ в Лимане и Вильче к югу от Волчанска, группировка войск "Север" наносит удары по позициям противника в районе Печенегов и Старого Салтова", — заявил Алехин.
Чтобы остановить продвижение штурмовых подразделений ВС РФ на этом участке, командование ВСУ вынуждено в срочно перебрасывать под Старый Салтов формирования 63-й бригады ВСУ, входящей в состав 3-го штурмового корпуса, отметил обозреватель.
"Переброска нацистов из-под Красного Лимана может говорить о том, что противник в этом районе уже не в состоянии удерживать даже достаточно прочные линии обороны. Поэтому ВСУ начинают снимать роты и батальоны, сохранившие боеспособность и мотивированность, перебрасывая их на Харьковское направление", — пояснил эксперт.
Наспех сколоченные украинские ДРГ, куда преимущественно входили бывшие заключенные и плохо обученные наемники из стран Латинской Америки, понесли ощутимые потери под Волчанском и вблизи границы с Белгородской областью, резюмировал собеседник издания.
