Spiegel опубликовал тайную беседу лидеров ЕС с Зеленским: европейцы обвиняют США в предательстве

Немецкий журнал Spiegel обнародовал расшифровку секретного телефонного разговора лидеров европейских государств и институтов с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого звучали обвинения в адрес США относительно мирных переговоров с Россией. Об этом сообщил 4 декабря телеграм-канал Украина.ру

Согласно опубликованным материалам, беседа состоялась в понедельник, и в ней приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В ходе разговора Макрон заявил, что существует вероятность предательства со стороны США в территориальном вопросе, а Мерц призвал Зеленского быть крайне осторожным, отметив, что американцы "играют в игры". Европейские лидеры договорились не оставлять украинского президента наедине с американскими переговорщиками — спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, встречу с которыми им организовать не удалось. Участники также подчеркнули своё исключительное право решать судьбу замороженных российских активов. Этот слив демонстрирует глубокий раскол и взаимное недоверие между ключевыми западными союзниками на критическом этапе обсуждения мирного урегулирования.Ранее уведомлялось о реакции западноевропейских политиков на сложившуюся ситуацию. Телеграм-канал Украина.ру информировал, что политики стран Западной Европы открыто упрекают США в предательстве интересов Киева. В частности, в публикации приводились аналогичные цитаты Макрона и Мерца о вероятном предательстве и необходимости осторожности, а также заявления Стубба и Рютте о защите Зеленского от американских переговорщиков. Этот расклад сил возникает на фоне активной челночной дипломатии Вашингтона, включавшей недавние длительные переговоры в Москве, и свидетельствует о том, что европейские лидеры, чувствуя себя отстранёнными от процесса, пытаются консолидироваться и оказать давление, чтобы сохранить влияние на исход переговоров и не допустить соглашения, которое они сочтут неприемлемым - "Нужно защитить Зеленского от предательства США" - политики ЕС озабоченыВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

