"Война продолжится": эксперт Суслов заявил, от чего зависит готовность Украины идти на компромисс - 05.12.2025
"Война продолжится": эксперт Суслов заявил, от чего зависит готовность Украины идти на компромисс
"Война продолжится": эксперт Суслов заявил, от чего зависит готовность Украины идти на компромисс - 05.12.2025 Украина.ру
"Война продолжится": эксперт Суслов заявил, от чего зависит готовность Украины идти на компромисс
Несмотря на длительные переговоры, скорого мирного соглашения ждать не стоит. Решающим фактором для Киева станет дальнейшее развитие ситуации на фронте и успехи российской армии. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Помощник президента России Юрий Ушаков дал оценку прошедшей 2 декабря в Москве встрече президента РФ Владимира Путина с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.По его словам, пятичасовые переговоры были конструктивными, полезными и содержательными. Основной темой обсуждения стала суть американского плана по урегулированию конфликта на Украине, а не конкретные предложения.Ушаков также сообщил, что Москва получила не только изначальный план администрации Дональда Трампа из 28 пунктов, но и ещё четыре документа по данной теме.Отвечая на вопрос о ближайших перспективах, политолог был категоричен. "Я выше отметил, что решение остается за Дональдом Трампом. При этом, конечно же, война в ближайшее время продолжится и никакое мирное соглашение достигнуто не будет. Это очевидно", — заявил Дмитрий Суслов.По его мнению, ключ к урегулированию находится не за столом переговоров, а на линии соприкосновения. "Россия будет и дальше одерживать победы на поле боя, и от динамики нашего успеха зависит то, пойдет ли Украина на необходимый компромисс", — пояснил эксперт.Аналитик перечислил конкретные условия, на которые, по его мнению, придется согласиться Киеву под давлением военных неудач. Речь идет о "принятии невыгодного для нее решения, в том числе на сокращение численности ВСУ и вывод их из Донбасса".Альтернатива для украинской стороны, как считает Суслов, лишь одна. "Если Киев не примет это, то будет и дальше терпеть поражение", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Суслов о переговорах Уиткоффа в Москве: Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Леонид Слуцкий: Европе пора очнуться от русофобского дурмана" на сайте Украина.ру.
"Война продолжится": эксперт Суслов заявил, от чего зависит готовность Украины идти на компромисс

05:40 05.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Работа сводной артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Несмотря на длительные переговоры, скорого мирного соглашения ждать не стоит. Решающим фактором для Киева станет дальнейшее развитие ситуации на фронте и успехи российской армии. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Помощник президента России Юрий Ушаков дал оценку прошедшей 2 декабря в Москве встрече президента РФ Владимира Путина с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
По его словам, пятичасовые переговоры были конструктивными, полезными и содержательными. Основной темой обсуждения стала суть американского плана по урегулированию конфликта на Украине, а не конкретные предложения.
Ушаков также сообщил, что Москва получила не только изначальный план администрации Дональда Трампа из 28 пунктов, но и ещё четыре документа по данной теме.
Отвечая на вопрос о ближайших перспективах, политолог был категоричен. "Я выше отметил, что решение остается за Дональдом Трампом. При этом, конечно же, война в ближайшее время продолжится и никакое мирное соглашение достигнуто не будет. Это очевидно", — заявил Дмитрий Суслов.
По его мнению, ключ к урегулированию находится не за столом переговоров, а на линии соприкосновения. "Россия будет и дальше одерживать победы на поле боя, и от динамики нашего успеха зависит то, пойдет ли Украина на необходимый компромисс", — пояснил эксперт.
Аналитик перечислил конкретные условия, на которые, по его мнению, придется согласиться Киеву под давлением военных неудач. Речь идет о "принятии невыгодного для нее решения, в том числе на сокращение численности ВСУ и вывод их из Донбасса".
Альтернатива для украинской стороны, как считает Суслов, лишь одна. "Если Киев не примет это, то будет и дальше терпеть поражение", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Суслов о переговорах Уиткоффа в Москве: Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: "Леонид Слуцкий: Европе пора очнуться от русофобского дурмана" на сайте Украина.ру.
