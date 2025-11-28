https://ukraina.ru/20251128/1072298080.html

Борис Рожин: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине

Из переговоров мы не выйдем, несмотря на то, что они саботируются. Мы продолжим говорить о мире. Если противник не хочет договариваться, мы готовы подождать. При этом каждый месяц ожидания обернется для него потерей территории в 500-600 квадратных километров

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин- Борис, в последний раз мы с вами общались в конце октября, когда положение группировки ВСУ в Красноармейской агломерации резко ухудшилось. Тем не менее, противнику удается удерживать ее уже месяц. Несмотря на его проблемы со снабжением, зачистка каждого квартала идет тяжело. Можно ли сказать, что эти бои превратились в аналог бахмутской мясорубки, когда мы стачиваем последние резервы киевского режима?- Такой момент есть. ВСУ действительно бросают основные резервы для контратак в районе Родинского и Гришино, а также для боев на Добропольском выступе. Да, это замедляет освобождение Красноармейской агломерации, но противник платит за это серьезную цену, учитывая наше продвижение на других участках.Высокий темп наших войск на стыке Запорожской и Днепропетровской областей связан именно с тем, что у киевского режима здесь не хватает резервов.Если бы враг своевременно отвел войска из Красноармейска, возвел оборону в районе Доброполья и перебросил две-три бригады к северу от Гуляйполя, нам было бы продвигаться гораздо сложнее.Сюда же можно отнести ситуацию с Волчанском. Раньше там тоже стояли две-три бригады, после чего оборона там треснула. Сейчас Украина сняла комбрига, обвинив его в этом, но это классический поиск стрелочника. Если не подкреплять ограниченные ресурсы резервами, оборона должна была рухнуть, и она рухнула.Сейчас у киевского режима опять возникает вопрос – откуда брать резервы, чтобы заделать эту дырку? Учитывая, что наши войска начали двигаться к юго-западу от Волчанска.В этом плане ничего не меняется. Долго-долго-долго, потом падает какая-то опорная точка, после чего начинаются проблемы со стабилизацией фронта.Красноармейск, Волчанск, Северск, Красный Лиман, Гуляйполе они могут потерять в ходе зимней кампании. Раньше всех падет Красноармейск. Да и по Константиновке, судя по настрою нового командующего группировки "Юг", задачи ставятся довольно жесткие – вторая половина декабря. Как бы там ни было, в ближайшие три месяца удержать все эти опорные пункты ВСУ не смогут.Приоритет будет отдаваться обороне Славянско-Краматорской агломерации, которая имеет наибольшее политическое значение для противника. Для нее ВСУ будут отдавать резервы в ущерб другим направлениям.- Переходим к потребностям фронта, чтобы эти задачи решались быстрее. В частности, к наземным роботизированным платформам (НРТК). Украина на них делает ставку, заявляя, что в этом году они 15 тысяч единиц этой техники в войска поставили. И у нас за последнее время поставили в войска "Курьеров" различной модификации и назначения. У кого с ними лучше получается?- У нас сопоставимые цифры по заказанным роботам. С фронта все больше видео с наземными комплексами. В следующем году их станет кратно больше. Поэтому встанет вопросы о дополнительных операторах. У нас есть школы для подготовки операторов квадрокоптеров и фпв-дронов. Такие же школы должны создаваться под НРТК.Также эти комплексы надо будет дорабатывать, отталкиваясь от отзывов с фронта. Все-таки это новое оружие, у которого надо выявлять всякие детские болезни или проблемы с тактикой применения. Все это надо обкатывать. Все, что нерабочее – выкидывать. Все, что оправдало себя, внедрять.Это касается и количественных, и качественных параметров. Улучшение ходовой, улучшение качества связи."Курьеры" эффективны и как боевые средства, и как средство транспортировки. У них начиналось все с пулеметов, а теперь уже и лазеры поставили, и создали мини-огнеметный комплекс "Шмель". Как тележки они тоже могут довести нашим войскам грузы на большое расстояние. Способны проезжать по минам или даже по открытке. Иногда они могут пережить фпв-дроны. Даже если ты этого робота потерял, то это потеря железа, а не людей.- Это все правильно. Но пока все равно не до конца понятно, в чем их преимущество, если эти роботы слишком медленные? Наши операторы БПЛА их выносят регулярно.- Так и украинцы атакуют наши роботы. Тут работает простая математика. Четыре человека несут груз. Прилетел дрон – два-три человека убиты или тяжело ранены. А так едет робот. Если вы его потеряете, вы отправите еще один. Вы не потеряете людей.Наземный дрон – это такой же расходник, как и все остальные. Если вы с помощью расходников снижаете потери личного состава, этот расходник себя полностью оправдывает. Это не значит, что надо наплевательски относиться к этой технике. Она недешевая. Но ее задача – ехать туда, где человеку лучше не появляться.Повторюсь, в этой килл-зоне, где повсюду фпв и все завалено противопехотными минами, солдату находиться нет смысла. А робот, даже подорвавшись на одной-трех минах, доедет и все привезет. Были успешные примеры доставок серьезных грузов с помощью роботов, на которые ставили мощные аккумуляторы.Это не "Баба-Яга", которой можно сбросить груз на 2-3 килограмма. Это несколько десятков килограммов, которые могут позволить бойцам улучшить их положение на точке. Вода, еда, боеприпасы. Особенно важно, чтобы можно было вывезти с посадки убитых и раненых. Если этим будет заниматься личный состав, вы рискуете еще больше людей потерять. А так приехал дрон – загрузили раненого, пристегнули карабинами и отправили. Да, это тоже риск. Но это не тот риск, когда раненого тащат четыре-пять человек."Курьеров" и других платформ нам нужно много. Они займут особую нишу между пехотой и бронетехникой. Надо учить бойцов, как их применять. Есть части, которые уже давно их применяют в бою и для доставки. Есть части, где этому еще предстоит обучаться.- Кроме того, войска РХБЗ сейчас используют "Курьеров" для установки дымовых завес. Это важно. Мы эту тактику на СВО редко применяем.- Разработка идет. Есть разная их модификация с разными типами дымовых шашек. Потребность в таких системах есть. При комплексном применении дронов вместе с атакующими частями это облегчит нам преодоление подготовленной обороны противника и уменьшить удары по нашим наступающим войскам. Это очень хорошая вещь. Доехал – поставил дымовую завесу. Даже если его уничтожат, он свою задачу выполнит.- И насчет Украины. Правильно ли я понимаю, что даже если им поставили 15 тысяч наземных роботов, то на 1000 километровый фронт это ни о чем?- Да. 10-15 тысяч на фронт – это показатели 2023 года. А, учитывая, что беспилотная революция продолжается, этого явно недостаточно. Это вопрос промышленного массового производства. Их надо клепать безостановочно. И в перспективе у них есть хороший потенциал как для экспорта, так и для использования другими структурами: пограничники, Росгвардия, гражданские нужды где-то в тундре.- Кроме того, вы лично участвуете в разработке и испытаниях тяжелого коптера "Мангас" - аналога вражеской "Бабы-Яги".- Сейчас значительная часть наших крупных квадрокоптеров – это восстановленные "Бабы-Яги". Есть подразделения, где много восстановленных беспилотников такого типа. Мы можем закупать эти дроны в Китае, который продает их как промышленные квадрокоптеры. Но пока в целом в этом сегменте мы от противника серьезно отстаем. Мы только недавно научились сбивать "Бабы-Яги", потому что была выработана правильная тактика борьбы с ними с помощью дронов-перехватчиков и огня с земли.У нас тоже применяют тяжелые коптеры для минирования и доставки грузов на точки, куда людей посылать смертельно опасно. Реже они применяются для ударов. У нас их нет в таком количестве, и разбрасываться техникой ради сброса нескольких гранат нецелесообразно. Хотя при массовом их применении первую полосу обороны противника можно кошмарить регулярно."Мангасов" у нас пока тоже ограниченное производство. В основном они применяются в частях группировки "Восток". Есть и другие проекты такого рода. Их надо поддерживать, чтобы войска получили большие промышленные дроны.- На этой неделе ушел из жизни Валериан Соболев. Он был одним из создателей ракетного щита нашей страны. В частности, под его руководством придумали комплекс "Искандер", который активно применяется на СВО. В чем эта система уже хорошо себя показала? Где ее еще следует доработать?- "Искандер" остается одним из главных наших ударных средств, которое решает и тактические, и оперативные задачи. Он наносит удары как вблизи линии фронта, так и где-то на западной Украине. Ракета на СВО дорабатывалась в плане противодействия ЗРК. Мы могли оттестировать все свои ракеты на натовских системах ПВО. Их эффективность выросла. Особенно это касается ОТРК. Противник так и не смог найти им противоядие. Поражение командных пунктов, скопления войск и позиций западных ЗРК – все это происходит регулярно. В дальнейшем "Искандер" будет развиваться. Он доказал высокую эффективность в реальном бою против современной техники НАТО.- Как раз во время последнего налета на Киев мы несколько изменили тактику. Сначала шли ракеты, а потом "Герани", хотя обычно происходит наоборот. С чем это может быть связано?- Мы варьируем тактику, потому что противник подстраивается под наши типовые решения, а смена регистра позволяет его держать в постоянном напряжении. Шаблоны на войне – это зло. И такая смена тактики будет и дальше продолжаться. Это надо только приветствовать. И эффективность наших ударов в этом году кратно возросла по сравнению с 2023 годом.- Как думаете, сможем ли мы погасить украинскую энергетику этой зимой без ударов по подстанциям АЭС, чтобы она вышла из строя за счет общего износа?- Полного отключения электроэнергии не будет, если не трогать АЭС. Но будут серьезные перебои с энергоснабжением и теплоснабжением, если удары продолжатся с текущей интенсивностью. Вопрос выключения – это вынос подстанций 750 и подстанций АЭС. Если их комплексно вынести и заставить Украину останавливать хотя бы часть реакторов, это приведет к серьезным последствиям. Но пока мы эти подстанции не трогаем.- Насчет наших долгоиграющих планов. На этой неделе мы празднуем день морской пехоты, которая сражается на СВО и как элитное штурмовое подразделение, и по прямому назначению. В каком направлении она будет развиваться? Сможет ли она решать крупные задачи вроде освобождения Херсона?- Морская пехота используется как десантно-штурмовые части. Ее бригады сейчас трансформируются в дивизии, как это было в советское время. Уже подписаны соответствующие документы.Основной вопрос – это ее материально-техническое оснащение. Все-таки 155-я, 810-я и 40-я бригады находятся на самых горячих направлениях и решают наиболее сложные задачи. Им нужно разные дроны и тяжелая техника.- Со временем им наверняка понадобятся катера для войны на Днепре.- Сами переправочные средства необязательно должны быть в составе самой бригады. Они могут быть в составе инженерно-понтонных частей. Сейчас основные части морской пехоты не сражаются в Херсонской области. Но если будет поставлена задача использовать морскую пехоту для этих задач, там нужна будет концентрация высадочных средств, чтобы через острова переправиться на правый берег.Сейчас эта задача представляется сложной. Все же знают, какая там дроновая обстановка. Чтобы захватить небо, предстоит очень серьезная работа по расчетам фпв, дабы обеспечить изоляцию поля боя. Повторюсь, высадиться и создать свои Крынки там можно. А будет ли в этом смысл? Накопить силы и наступать с такого плацдарма проблематично. А чем дольше группировка сидит на таком плацдарме, тем больше ей требуется ресурсов и тем уязвимее ее снабжение.Мы все помним, чем для ВСУ это закончилось еще в 2023 году, когда количество дронов было еще не столь велико. Сколько вражеских лодок было уничтожено еще тогда с помощью обычных фпв и квадрокоптеров.Эти вопросы в Генштабе прорабатывают. Если дело дойдет до форсирования Днепра, к такой операции будет серьезная подготовка. Такого еще не было за время СВО ни разу.- Вы ранее говорили, что какой-то мирный договор все же будет подписан, и все зависит от того, какие территории мы успеем физически занять. Тут у меня два вопроса. Во-первых, успеем ли мы занять что-то существенное? Во-вторых, почему сейчас наша дипломатия не предъявляет конкретные условия по численности украинской армии, отмене дискриминационных законов и порядку люстрации?- На Западе говорят, что мы эти условия предъявили и что озвученные в плане Трампа пункты – российские. Не секрет, что Путин и Трамп о чем-то договорились на Аляске. Есть рамочные параметры возможной сделки. Если Трамп продавит Украину и Европу, Россия заключит мирный договор с учетом ее базовых требований, куда входит освобождение Донбасса.Выход Украины из Донбасса – это ее плата за начало мирных переговоров. Если она потом нас кинет, она просто потеряет важную в военном отношении территорию ради небольшой отсрочки. А если не уходит – мы будем воевать дальше.У нас серьезно наращивается оборонный бюджет и выпускается продукция под операции зимне-весенней и весенне-летней кампании 2026 года. Мы готовы к обоим вариантам. Мы не делаем ставку только на военные или только на политические инструменты для достижения целей СВО. Эти два процесса идут параллельно.Из переговоров мы тоже не выйдем, даже если все будет саботироваться. Мы продолжим говорить о мире. Но если противник не хочет договариваться, мы готовы подождать. Только каждый месяц ожидания обернется для него потерей территории в 500-600 квадратных километров. Ноябрь уже стал рекордным месяцем по освобожденной территории.Также по теме - в интервью Алексея Анпилогова: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград

